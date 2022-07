POCO F4 i X4 zasnovane na najmodernijem hardveru

POCO F4 i POCO X4 GT su najnoviji POCO pametni telefoni, koji se mogu pohvaliti višestrukim prednostima i neograničenom brzinom

POCO, brend popularan među mladim ljubiteljima tehnologije, globalno je lansirao nove POCO F4 i POCO X4 GT modele, najnovije uređaje sa najboljim čipsetima u klasi koji donose moćne performanse, zadržavajući pristupačne cene.

POCO F4 nudi sve prednosti flagship pametnog telefona sa izuzetno efikasnom potrošnjom energije. Uz Snapdragon 870 flagship čipset, POCO F4 korisnicima donosi najbolje procesorsko jezgro do sada. POCO X4 GT je brz uređaj sa pristupačnim performansama optimizovan za efikasne performanse u svim aspektima igara i zabave. POCO X4 GT je opremljen sa MediaTek Dimensity 8100 čipsetom, koji korisnicima daje najbolju energetsku efikasnost u klasi dok dostižu nove visine u performansama vodećeg procesora.

„POCO-ovi proizvodi su uvek zahtevali najbolje performanse u klasi u svim segmentima, a sada kad predstavljamo POCO F4 i POCO X4 GT, uvereni smo da smo upravo to i postigli. Uzbuđeni smo što možemo da krenemo napred sa Snapdragon 870 i MediaTek Dimensity 8100 čipsetima“, rekao je Angus Ng, šef marketinga proizvoda u kompaniji POCO Global. „Ispunjavanje najviših standarda za zabavu vrhunskog kvaliteta uz održavanje pristupačnosti predstavlja pristup koji oličava POCO flagship iskustvo.”

POCO F4: Izuzetno moćan uređaj koji nudi višestruke prednosti

POCO F4 je opremljen vodećim Snapdragon 870 čipsetom i ima 7nm procesor sa 5G podrškom1. Uređaj poseduje jezgro najveće frekvencije koje radi na 3,2 GHz. Snaga procesora modela F4 osigurava skraćeno vreme učitavanja aplikacija, podržavajući igre sa visokim nivoom detalja i glatko iskustvo skrolovanja na web stranicama i aplikacijama. Visoke performanse su održive zahvaljujući ultra velikoj parnoj komori od 3112 mm², koja predstavlja nadogradnju LiquidCool Technology 2.0. Vodeći LPDDR5 RAM i UFS 3.1 ROM omogućuju uređaju brži pristup podacima, odlično za obavljanje više zadataka između zahtevnih aplikacija.

POCO F4 je najtanji model u POCO liniji do sada. Uređaj ima 6,67 E4 AMOLED ekran i ultra-mali 2,76mm DotDisplay, jedan od najmanjih u industriji. Vrhunski ekran ima brzinu osvežavanja od 120Hz i stopu uzorkovanja dodira od 360Hz za brži odziv. Sa maksimalnom osvetljenošću ekrana od 1.300 nita, POCO F4 garantuje da se svaki trenutak prikazuje verodostojno. Dva zvučnika, verifikovani Dolby Atmos-om, dodaju impresivnom iskustvu uz dinamičan i kristačno jasan zvuk. Njegovo impresivno korisničko iskustvo i funkcionalnost visokih performansi čine ga najisplativijim uređajem u pogledu snage u celom flagship segmentu.

Postavljanje trostruke zadnje kamere POCO F4 sadrži prvi dodatak optičke stabilizacije slike (OIS) na glavnoj kameri uređaja od 64 MP. Ovo daje jasne i oštre fotografije čak i pri slabom osvetljenje. Uz glavnu kameru od 64MP ide ultraširoka kamera od 8MP i makro kamera od 2MP. Zajedno, ovaj trostruki niz hvata čak i najsitnije detalje. POCO F4 kamera podržava 4K rezoluciju i dolazi sa mnoštvom zabavnih i praktičnih funkcija, uključujući Panoramic Selfie Mode, Night Mode, AI Skyscaping 4.0 i AI Erase 2.0.

POCO F4 dolazi sa baterijom od 4.500 mAh (tipično) i turbo punjenjem od 67 W, pri čemu je potrebno samo 38 minuta da se napuni do 100% 2. Sa potpuno napunjenom baterijom, nudi snagu za do 10 sati igranja igara, 21 sat video reprodukcije i 119 sati reprodukcije muzike3. Uređaj koristi tehnologiju Middle Middle Tab (MMT), metod brzog punjenja koji struju sprovodi u dva podeljena pravca radi poboljšane brzine i stabilnosti punjenja, održavajući performanse najvišeg nivoa u dužem vremenskom periodu.

POCO X4 GT: Uređaj velike brzine za igre i zabavu visokih performansi

POCO X4 GT poseduje MediaTek Dimensity 8100 čipset i napredni TSMC 5nm procesor, dajući korisnicima brze performanse uz održavanje niske potrošnje energije i minimalno zagrevanje. POCO X4 GT poseduje vrhunski LPDDR5 RAM i UFS 3.1 ROM, što ovaj uređaj čini jednim od POCO-ovih najbržih za RAM i skladištenje, i izuzetno veštim pri igranju igara sa velikom brzinom kadrova. Sistem za hlađenje LiquidCool Technology 2.0 može održavati SoC hladnim i održavati glatke performanse, omogućavajući korisnicima da koriste uređaj do krajnjih granica.

Uveden po prvi put na POCO uređaju je POCO X4 GT inovativni odnos LCD ekrana od 20,5:9, čineći uređaj udobnim za držanje. Sa ciljem da ponudi najbolji LCD na tržištu, model dolazi sa POCO-ovim prvim LCD True Display ekranom. Podešavanje temperature boje ekrana zavisi od spoljašnjih uslova osvetljenja, što omogućava lagodno korišćenje. Da bi pružio udobno iskustvo gledanja, POCO X4 GT omogućava smanjenje štetnog plavog svetla na nivou hardvera do 30%4. POCO X4 GT donosi milijardu boja i podržava široku paletu boja DCI-P3 za oštrije kontraste i bogatije detalje na ekranu.

POCO X4 GT brzo i bezbedno puni svoju bateriju visoke gustine od 5.080 mAh uz turbo punjenje od 67W, omogućavajući punjenje do 100% za samo 46 minuta5. Za samo 6 minuta može se napuniti do 25%, a za samo još 30 minuta će se napuniti do 85% 6. Uz pomoć tehnologije Middle Middle Tab (MMT), omogućava vam da igrate više od 90 minuta uz samo 10 minuta punjenja7.

Posedujući trostruku zadnju kameru i Dolby Atmos stereo zvučnike, POCO X4 GT se pretvara u sposobnu 4K kameru sa praktičnim i atraktivnim funkcijama koje pomažu korisnicima da ostvare svoj kreativni potencijal. Uz glavnu kameru od 64 MP, ultra-široku kameru od 8 MP i makro kameru od 2 MP, kamera snima svaki detalj, bilo da se nalazi blizu ili daleko. A za visokokvalitetne selfije, prednja kamera od 16 MP dobro pokriva svaki ugao. Dolazeći sa 19 unapred instaliranih šablona za vlog, kao i funkcijom Drafts, korisnici će moći da snimaju i uređuju kvalitetan sadržaj od samog početka.

Veran svojoj prirodi uređaja sa svim prednostima, POCO dodaje još jednu uslugu kada su u pitanju POCO F4 i POCO X4 GT. Korisnici mogu uživati u vrhunskoj postprodajnoj usluzi, koja nudi jednokratnu besplatnu uslugu popravke ekrana tokom prvih 6 meseci nakon kupovine.

POCO F4 i POCO X4 GT imaće unapred instaliranu YouTube-ovu pretplatničku uslugu, YouTube Premium. Korisnici mogu da uživaju u sadržajima platforme YouTube Premium do dva meseca besplatno. To znači dva meseca bez oglasa, gledanja van mreže i neprekidnog pristupa video i muzičkom sadržaju širom Youtube platforme.

Dostupnost proizvoda POCO F4

POCO F4 će doći u tri boje: Night Black, Moonlight Silver, Nebula Green. Takođe će biti dostupan u dve varijante: 6GB+128GB i 8GB+256GB.

POCO X4 GT će doći u tri boje:Silver, Black, Blue. Takođe će biti dostupan u dve varijante: 8GB+128GB i 8GB+256GB.

Lokalne cene uređaja će biti uskoro poznate.