Poslovna 2021. godina: Bosch poboljšao prodaju i rezultat

Bosch Grupa značajno je povećala i svoju prodaju i svoje rezultate u 2021. Prema preliminarnim rezultatima,1 ukupna prodaja je povećana za 10 procenata na 78,8 milijardi evra. Posle usklađivanja kursnih razlika, rast prodaje dobavljača tehnologije i usluga iznosio je 11 procenata. Poslovna dobit pre odbitka kamata i poreza (EBIT) povećana je za više od polovine i dostigla je 3,2 milijarde evra. Stoga se očekuje da EBIT marža iz poslovanja bude oko 4 procenta u poređenju sa 2,8 procenata iz prethodne godine. „Naše poslovanje bilo je mnogo bolje od očekivanog u 2021. godini”, rekao je dr Štefan Hartung, predsednik Upravnog odbora kompanije Robert Bosch GmbH, prilikom predstavljanja preliminarnih poslovnih rezultata kompanije.

„Bili smo u mogućnosti da premašimo predviđanja uprkos mnogim izazovima, kao što su opterećenje troškovima usled zastoja u snabdevanju i porasta cena sirovina.” Na poslovni uspeh je takođe značajno uticala „solidarnost u vreme socijalne distance”, kako je on to rekao. „Želeo bih da zahvalim našim saradnicima na posvećenosti, kao i našim klijentima, dobavljačima i poslovnim partnerima na poverenju”, rekao je Hartung, dodajući da, zajedno sa globalnim Bosch timom, želi da nastavi da razvija „tehnologiju za život” kao odgovor na postojeće izazove. „Bosch je tehnološki pionir na mnogim poljima i želimo da to tako i ostane.” Zbog toga kompanija nastavlja da ulaže velike svote novca u strateški važne oblasti, uključujući i ukupno oko milijardu evra u mikroelektroniku i elektromobilnost samo ove godine. Istovremeno, Bosch se sve više usredsređuje na partnerstva, kao što je nedavno objavljen savez sa kompanijom Volkswagen u oblasti autonomne vožnje.

Predsednik Upravnog odbora kompanije Bosch takođe očekuje da će trud koji brojne zemlje ulažu u prelazak na klimatski neutralnu ekonomiju značajno podstaći rast u budućnosti: „Akcija za klimu podstiče naše poslovanje – od rešenja za mobilnost i industrijske automatizacije do tehnologije izgradnje i kućnih aparata”, kazao je Hartung. „Zahvaljujući umreženosti i veštačkoj inteligenciji, energetska efikasnost nastaviće da se usavršava.” U tom duhu, Bosch je povećao prodaju umreženih električnih ručnih alata, aparata za domaćinstvo i sistema za grejanje za 50 procenata tokom 2021. godine – sa četiri milijarde jedinica 2020. godine na više od šesti milijardi.

Bosch pojačava svoju aktivnosti vezano za klimatske promene – rast kroz elektrifikaciju

Kompanija Bosch je posvećena ciljevima Zelenog dogovora EU. Njeni poslovni sektori već primenjuju širok spektar mera za borbu protiv globalnog zagrevanja: na svojih 400 lokacija širom sveta, kompanija Bosch je klimatski neutralna od prvog kvartala 2020. Od sada pa do 2030. godine kompanija planira da smanji emisije ugljenika u svom lancu snabdevanja – od kupovine do upotrebe proizvoda – za 15 procenata.

Kako navodi predsednik Upravnog odbora kompanije Bosch, elektrifikacija već donosi sve više posla. „Ostvarujemo prodaju u milijardama u oblasti elektromobilnosti. Takođe, imamo dvocifrene stope rasta sa toplotnim pumpama za domaćinstva, a električni pogonski sistemi ostvaruju proboj u oblasti industrijske tehnologije”, rekao je Hartung. On veruje da to dovodi kompaniju na jaku poziciju: „Bosch pretvara akciju za klimu u rast.” On je dodao da kompanija pokazuje kako transformacija u klimatsku neutralnost može imati i ekološki i ekonomski uspeh.

Održiva mobilnost – rast na osnovu automobilske i industrijske tehnologije

Bosch takođe koristi dalji potencijal za rast u oblasti elektromobilnosti. Od kraja 2021. godine kompanija proizvodi energetske poluprovodnike od silicijum-karbida (SiC), koji mogu povećati domet električnih vozila do šest procenata. Prema kompaniji Yole, koja se bavi istraživanjem tržišta, tržište silicijum-karbida će u naredne tri godine rasti u proseku za 30 procenata godišnje i dostići preko 2,5 milijardi dolara.

Dr Robert Habek, ministar ekonomskih poslova i akcije za klimu Savezne Republike Nemačke, nedavno je posetio lokaciju kompanije Bosch u Strana 3 od 6 Bambergu kako bi saznao nešto više o masovnoj proizvodnji stacionarne gorivne ćelije (gorivne ćelije na bazi čvrstih oksida, SOFC). Zbog svoje tehnologije SOFC Bosch učestvuje u tranziciji na obnovljivu energiju, istovremeno stvarajući nove poslovne mogućnosti. Kompanija planira da uloži više od 400 miliona evra u tehnologiju SOFC do 2024. godine, kao i još 600 miliona u mobilne gorivne ćelije. Bosch je takođe ušao u posao sa opremom za fabrike radi proizvodnje baterija. To je posao koji ima potencijal: kako navode u kompaniji, globalno tržište baterija raste i do 25 procenata godišnje.

Zajedno sa kompanijom Volkswagen, Bosch razmatra zajedničke procese proizvodnje baterijskih ćelija spremne za masovnu proizvodnju. Hartung je izjavio sledeće: „Naš zajednički cilj je da evropski dobavljač bude lider kada su u pitanju troškovi i tehnologija u masovnoj proizvodnji u oblasti tehnologije baterija.” Stručnjaci vide zajedničke planove kao važan korak na putu ka klimatski neutralnoj mobilnosti i masovnoj proizvodnji održivih baterija.

Mobilnost kojom dominira softver – dvocifreni rast na tržištu koje vredi milijarde

Bosch takođe namerava da ostvari rast i proširi svoju poziciju u razvoju softvera za vozila. Poslovni sektor Mobility Solutions svake godine već oprema vozila širom sveta sa više od 200 miliona upravljačkih jedinica u kojima funkcioniše njegov vlasnički softver. Kompanija očekuje da tržište za automobilski softver dostigne oko 200 milijardi evra do 2030. „Bosch će na tom tržištu ostvariti dvocifreni rast”, rekao je Dr Markus Hejn, novi predsednik poslovnog sektora Mobility Solutions i član Upravnog odbora kompanije Robert Bosch GmbH. „Tu ćemo u znatnoj meri iskoristiti evoluciju automobila u internet čvor.”

Kako navodi Hejn, Bosch je već utvrdio strateški pravac u toj oblasti. Portfolio softvera za vozila koji ne zavisi od aplikacija će biti objedinjen u povezanom društvu kompanije Bosch, ETAS, sredinom 2022. ETAS će ponuditi osnovni softver za vozila, posredni softver, klaud usluge, kao i razvojne alate za univerzalnu primenu. Pored toga, nova divizija kompanije Bosch, Cross-Domain Computing Solutions, napraviće softver za vozila za određene aplikacije sa specijalnim hardverom za funkcije kao što su pomoć vozaču i autonomna vožnja. U toj oblasti je Bosch ostvario savez širokog spektra sa kompanijom Cariad, softverskim povezanim društvom kompanije Volkswagen, krajem januara 2022. „Naš cilj jeste da ubrzamo primenu delimično i visoko autonomne vožnje u vozilima koja se koriste svaki dan u stvarnosti”, rekao je Hejn. „Želimo da postavimo standarde za tržište koji će koristiti i drugim proizvođačima automobila.”

Transformacija industrijskog poslovnog okruženja – milijardu evra namenjeno obuci

Put ka klimatski neutralnoj privredi je put koji je Bosch izabrao kako bi se prekalio kao poslodavac. „Bosch u činjenici da mnoge grane industrije prolaze kroz transformaciju vidi mogućnost da ponovo osmisli zaposlenje”, izjavila je Filiz Albreht, članica Upravnog odbora i direktorka industrijskih odnosa u kompaniji Robert Bosch GmbH. Kako bi se ljudima pružila podrška u prelasku sa jedne vrste rada na drugu, postaje sve važnije da poslodavci „učine mogućnosti za novo zapošljavanje vidljivim i van sopstvene kompanije”. Upravo zato u Nemačkoj Bosch ulaže svoje veliko znanje u Allianz der Chancen, inicijativu brojnih grana industrije koja se bavi transformacijom radnog sveta. „Verujemo da možemo učiniti tu promenu društveno prihvatljivom”, dodala je Albreht. Upravo zato kompanija ispituje nove pristupe za praksu i kvalifikacije saradnika.

Pored toga, Bosch kontinuirano ulaže u usavršavanje svoje radne snage – više od milijardu evra u proteklih pet godina. Još jedan način na koji kompanija pokreće promene u svetu rada jesu modeli hibridne saradnje. „Naša inicijativa Smart Work sistematski oblikuje kombinaciju rada na daljinu i rada na lokaciji. Zajedno sa svojim supervizorima timovi sami utvrđuju fleksibilne aranžmane u pogledu vremena i mesta na kome će raditi”, rekla je Albreht. Određivanje sopstvenog vremena i mesta rada je posebno važno za programere i, kako Albreht kaže, potreba za tom vrstom zanimanja je velika: „Samo u Nemačkoj, u diviziji Cross-Domain Computing Solutions trenutno imamo više od 1000 slobodnih radnih mesta za stručnjake u oblasti softvera.”

Poslovni razvoj u 2021 – prodaja povećana u svim poslovnim sektorima

Ne samo da je rast ukupne prodaje Bosch Grupe porastao u odnosu na isti period prošle godine već je veći i nego 2019, godine pre krize. „Široka diverzifikacija kompanije u različitim granama industrije i regionima još jednom se isplatila”, rekao je dr Markus Foršner, član Upravnog odbora i finansijski direktor kompanije Robert Bosch GmbH. „Svi poslovni sektori povećali su prodaju uprkos globalnim zastojima u snabdevanju.” Poslovni sektor Mobility Solutions, koji je najveći i ostvaruje najveću prodaju, zabeležio je značajan rast, uprkos poslovnom okruženju koje nije išlo naruku dešavanjima u četvrtom kvartalu. Prodaja je porasla za 7,5 procenata na 45,4 milijarde evra, uprkos nestašici čipova, koja je značajno uticala na automobilsku industriju.

Posle usklađivanja kursnih razlika, to predstavlja rast od 7,9 procenata. Poslovni sektor Industrial Technology posebno je imao koristi od oporavka na tržištu mašinogradnje i ostvario je prodaju od 6,1 milijardu evra. Ovo predstavlja povećanje od 20 procenata, i nominalno, i nakon usklađivanja kursnih razlika. Kao što je istakao finansijski direktor, to je značilo da se prodaja vratila na nivo pre krize. Što se tiče poslovnog sektora Consumer Goods, ponovo je postojala velika potražnja za Strana 5 od 6 proizvodima za dom i baštu. Prodaja je iznosila 21 milijardu evra, što je značajno više od prodaje ostvarene prethodne godine.

To predstavlja rast od 13 procenata; posle usklađivanja kursnih razlika, rast je iznosio 15 procenata. Prodaja u poslovnom sektoru Energy and Building Technology porasla je za 11 procenata na 5,9 milijardi evra – rast od 12 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika. Kako kaže Foršner: „Poslovanje je imalo koristi od velike potražnje za klimatski prihvatljivom tehnologijom grejanja, te je poslovni sektor zapravo premašio svoje nivoe pre krize.”

Poslovni rezultat u 2021. godini – rast prodaje u svim regionima

„Prodaja kompanije Bosch rasla je i u regionima širom sveta”, rekao je Foršner. U Evropi je prodaja porasla za 9,3 procenata na 41,5 milijardi evra. Ovo predstavlja povećanje od 10 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika. U Severnoj Americi, prodaja je dostigla 11,5 milijardi evra. Ovo povećanje u prodaji od 6,5 procenata iznosi 10 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika. U Južnoj Americi prodaja je porasla na 1,4 milijarde evra – što je povećanje od 32 procenta ili 41 procenat nakon usklađivanja kursnih razlika. „To su vrlo pozitivni trendovi, naročito jer je taj region bio posebno teško pogođen pandemijom koronavirusa prethodne godine”, objasnio je Foršner. U zemljama Azije i Pacifika ukupna prodaja je povećana za 12 procenata na 24,4 milijarde evra – 11 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika.

Broj zaposlenih u 2021. godini – blag porast širom sveta

Prema podacima od 31. decembra 2021. godine, Bosch Grupa zapošljava 401.300 saradnika širom sveta. Veći deo tog porasta od 6700 saradnika odnosi se na zemlje Azije i Pacifika, kao i Evrope; njihov broj u Nemačkoj ostao je stabilan i iznosi oko 131.400. U oblasti istraživanja i razvoja broj saradnika je porastao za nešto manje od 4 procenta, na 76.300. Broj programera širom sveta bio je viši od 38.000 – što je rast od oko 4000 u odnosu na prethodnu godinu.

Prognoza za 2022. godinu – globalna ekonomija opterećena neizvesnošću

Stručnjaci kompanije Bosch za 2022. godinu predviđaju globalni ekonomski rast od između 4 i 4,5 procenata, u poređenju sa nekih 5,5 procenata 2021. Uprkos impresivnom napretku zbog vakcinacije u mnogim zemljama, kompanija očekuje da kovid 19 i dalje predstavlja teško opterećenje za društvo i ekonomiju u 2022. Pored toga, stalni zastoji u snabdevanju i porast cena sirovima, primarnih proizvoda i transporta, imaće veliki uticaj na globalnu ekonomiju i pogodiće poslovanje mnogih sektora, posebno u automobilskoj industriji. Značajan rast inflacije u mnogim sektorima i regionima takođe ometa prognozu.

Pod uslovom da ne dođe do daljih poremećaja u poslovnom okruženju, Bosch Grupa očekuje porast svoje prodaje u 2022. godini i dostizanje barem istog nivoa EBIT marže iz poslovanja kao prethodne godine. Uprkos tim značajnim izazovima, Foršner Strana 6 od 6 ostaje samouveren: „Bosch ima solidnu finansijsku osnovu za ulaganje u strateški važne oblasti i nastavak dalje istim putem.” Cilj kompanije Bosch je da se i dalje razvija jače od tržišta u svojim najvažnijim sektorima i regionima.