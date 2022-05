Prednost poslovnih poruka – stalna veza kompanija sa kupcima

Kako su u poslednje dve godine uobičajene poslovne procedure poremećene – a prioriteti promenjeni – održavanje veze sa kupcima postalo je važnije nego ikada ranije. Aplikacije za razmenu poruka nude raznovrsne opcije koje komunikaciju sa kupcima čini jednostavnom i pogodnom i za njih i za kompanije, čak i u najizazovnijim okolnostima. Brendovi navedene opcije koriste radi marketinga i kako bi njihova publika bila u toku sa važnim novostima i poslednjim promenama kod njihovih proizvoda.

S druge strane, kupcima takvi kanali komunikacije služe da direktno komuniciraju sa brendovima koji su pouzdani, pogotovo u doba kriza. Brojne aplikacije za razmenu poruka – tj. „mesindžeri“ – prepoznaju zajednički interes i u skladu sa time i nude nove mogućnosti unutar svoje platforme – kako bi premostili jaz između kompanija i kupaca i omogućili im da u bilo kojim okolnostima mogu da odgovore na njihove potrebe.

Aplikacije za razmenu poruka obično su raznovrsne i mogu se koristiti za širok dijapazon zadataka – marketing, korisničku podršku, upravljanje porudžbinama… Od ključne je važnosti da razumete koje su sposobnosti mesindžera, kako biste onda mogli da njihovom pravilnom upotrebom stvorite i održite pouzdanu vezu sa kupcima.

Različite vrste Poslovnih poruka

Uzmimo Viber kao primer: na njegovoj platformi se razlikuju tri osnovna tipa poruka- transakscijske, promotivne i konverzacijske. Kompanije mogu da koriste sve tri vrste poruka kako bi komunicirale sa bazom kupaca, ali i da se opredele za jednu vrstu koja odgovara konkretnim ciljevima tog brenda.

● Transakcijske poruke su one poslovne poruke koje se šalju kao odgovor na aktivnost kupca. Na primer, potvrda kupovine ili zakazanog sastanka, zatim vremenski osetljive informacije poput promenjenog vremena leta ili vremenskih prilika… Naročito je pogodna opcija to što mogu da se podešavaju učestalost i teme poruka, kao i vreme kada se one dobijaju. Transakcijske poruke su izuzetno korisne kupcima – i mnogo su pristupačnije od SMS poruka koje imaju sličnu svrhu.

● Promotivne poruke potpomažu reklamu proizvoda ili usluga: biznisi ih koriste da objave rasprodaju, novi proizvod ili pokretanje nove usluge, zatim popuste ili objave da su došle nove zalihe određenog proizvoda. U slučaju nepredviđenih okolnosti, lako možete da promenite srž onoga što šaljete kupcu i da mu ponudite informaciju ili proizvod koji mu je potreban. U poređenju sa SMS-ovima, promotivne poruke imaju unapređen set opcija: brendovi mogu mušterijama da šalju i do 1.000 karaktera, kao i fotografije, video snimke, linkove, dugmad sa „pozivom na akciju“ (Call to Action) i emotikone.

● Konverzacijske poruke omogućavaju kompanijama da imaju prave razgovore sa svojim mušterijama. One takođe imaju različite namene: pružaju odgovore na najčešće postavljana pitanja, pomoć pri odabiru proizvoda, upravljanje porudžbinama, korisničku podršku posle kupovine, ali i prikupljaju dragocene povratne informacije od kupaca… Ta vrsta poslovnih poruka najpogodnija je za izgradnju čvršće veze sa publikom kroz uspostavljanje dijaloga.

Različite vrste Viberovih poslovnih poruka

Čet-botovi

Razni događaji potresli su ceo svet prethodnih godina, što je digitalnu komunikaciju učinilo neophodnom. Mnoge kompanije se verovatno muče sa time da odgovore na povećanu potražnju za informacijama i korisničkom podrškom, pa se okreću čet-botovima kako bi se izborili sa navalom pitanja i zahteva. Oni predstavljaju osnovno oruđe putem kojeg se kupcima brzo i jednostavno odgovara na upite – to čini ostatak osoblja slobodnim da se usredsredi na važnije stvari, pogotovo one koje zahtevaju lični dodir. Dodatna prednost čet-botova jeste u tome što su oni dostupni 00-24, što znači da korisnici uvek mogu da dobiju pomoć koja im je potrebna, i to bez potrebe za novim zaposlenima. Čet-botovi pomažu da se ispune zacrtani ciljevi, a da pri tom nema kompromisa sa onim što je najvažnije – kvalitetom komunikacije. – U ovim komplikovanim vremenima oni mogu da utiču na to da vaš biznis ostane solventan i spreče njegovo eventualno propadanje.

Primeri Viberovih čet-botova

Reklamiranje u okviru aplikacije

Ono što mesindžere čini posebno korisnim jeste to što su veoma popularni. Po svojoj prirodi, takve platforme imaju ogromnu bazu korisnika, najčešće u više regiona; na primer, Viber sa brendovima povezuje više od milijardu korisnika u više od 190 zemalja sveta. Popularnost je dragocena i kada se radi o poslovnim porukama, ali i u svrhu reklamiranja. Pojedini mesindžeri imaju različite formate za oglašavanje, a nekada su mogući i prilično kreativni načini povezivanja s publikom – kao što su Rakuten Viber stikeri (Stickers), Viber Objektivi (Lenses), Viberove reklame posle poziva (Post-Call), Explore stranica i brojne druge forme. Takva rešenja idealna su za kompanije svih veličina i mogu da vam pomognu da doprete do ciljane publike na pristupačan način.

Primeri rešenja u Viber Advertising

Čvrsta jedan-na-jedan veza sa publikom

Realnost se konstantno menja, pogotovo u današnje brzo vreme, što znači da biznisi konstantno moraju da se prilagođavaju kako bi bili relevantni. Mesinžderi omogućuju brendovima da komuniciraju s kupcima u realnom vremenu, nezavisno od njihove lokacije. To je ključno za kompanije koje nastoje da ostvare dugotrajnu vezu sa kupcima i da svakom kupcu pruže momentalni odgovor.

Interakcija s kupcima na ličnoj osnovi, povećavanje lojalnosti putem vrednog sadržaja i korisničke podrške, biti tu za svoje mušterije – za sve to aplikacije poput Vibera su savršene.

Saznajte koji sadržaj prolazi kod vaše publike

Kreativnost prilagođavajte situaciji, ali uvek imajte na umu da pravovremen, ličan i interaktivan sadržaj obično najbolje funkcioniše. U današnje vreme, kupci žele da mogu da dođu do vas brzo i lako, i očekuju da ste na usluzi. Korišćenjem različitih rešenja za kompanije u okviru aplikacija za razmenu poruka, kupcima ćete moći da šaljete novosti, personalizovane ponude i informacije koje ih istinski zanimaju. Jednako važno je to da pritom kupac nema osećaj da je žrtva marketinških kampanja po sistemu „posalji pa šta bude“ – kroz koje se svima šalje isti sadržaj. Iskoristite interaktivne mogućnosti unutar mesindžera da vaše poruke budu uzbudljive, nezaboravne i privlačne.

Predstavljamo vam 7 preporuka koji će učiniti da vaš sadržaj na aplikacijama za razmenu poruka pruži željene rezultate:

– Budite kratki i gađajte suštinu.

– Koristite fotografije i video snimke. Vizuelni sadržaj je veoma privlačan.

– Koristite emodžije. Kada je to prikladno, emodžiji su efektan način da se poruka „oboji“ i unese lična nota.

– Koristite heštegove. Heštegovi, posebno oni koji su u tom trenutku popularni, izvrstan su način da vaša poruka bude relevantna i da zaista dopre do kupca.

– Pravovremeno delite relevantan sadržaj. Znatno je verovatnije da će kupci reagovati i učiniti neku akciju ukoliko je sadržaj relevantan i pravovremeno podeljen. U suprotnom, brzo će se isključiti.

– Lični ton komunikacije. Vaš sadržaj trebalo bi da bude personalizovan za kupca. Služite se njegovim imenom, znajte njegove preference i pružajte im sadržaj prilagođen njegovim potrebama i životnim okolnostima.

– Interaktivnost. Razmislite o onome što je trenutno aktuelno u svetu i kako vaš brend može da bude deo razgovora o tome.

Aplikacije za razmenu poruka mogu da budu moćno i svestrano oruđe za korisničku podršku, brzo i efikasno rešenje problema, ali i da služe za promociju proizvoda i usluga u direktnom kontaktu sa kupcima. Doprite do svojih mušterija gde god da su i postarajte se da imaju sve nove informacije – znajući da mogu da računaju na vašu podršku u svakom trenutku.