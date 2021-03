Preispitajte kako koristite IT

Način na koji danas koristimo različite proizvode, usluge i servise, u mnogome se razlikuju u odnosu na to kako smo to radili pre svega nekoliko godina. Živimo u svetu koji je u velikoj meri usmeren ka potrošačima, uključimo televizor i gledamo ono što mi želimo, bilo da se radi o sadržajima na Netflix, Amazon Prime, YouTube, Apple TV ili bilo kom drugom servisu. Poenta je u tome da smo mi kao potrošači sada u mogućnosti da biramo više nego ikada, istražujemo teme koje nas zanimaju, a osim toga u mogućnosti smo da biramo i koji ćemo servis koristiti u skladu sa njegovom cenom i kvalitetom sadržaja koji nas zanima.

Imajući to u vidu, zašto bi situacija bila drugačija kada govorimo i o IT-u? Ako smo išta naučili iz poslednje decenije, to je da potrošački obrasci ponašanja i interesovanja sada oblikuju to šta radi IT – situacija više nije takva da IT diktira šta se može, a šta ne može učiniti. Ako se za trenutak vratimo da diskusiju o Shadow IT-u, postavlja se pitanje „zašto mi kao industrija i dalje prodajemo tehnologiju po principu dugotrajnih ugovora i licenci?“

IT dnevne sobe

Ako bi hteli da uporedimo sa nečim što nam je svima dobro poznato, mi kao potrošači svakog meseca plaćamo mobilne usluge od mobilnog operatera, sadržaj servisima za strimovanje, internet našim internet provajderima i na kraju sve to prenosimo na uređaje koji se može povezati na bezbroj načina. Čitav koncept se može uporediti sa načinom na koji funkcioniše multi-cloud tehnologija.

Sa druge strane, i dalje odbijamo da se rešimo DVD-ova, ponosno sakupljamo ploče, što se može smatrati on-premise delom potrošačkog iskustva. Nijedna od ovih navika se neće lako zameniti – niti bi to trebalo da bude slučaj.

Sve to nas dovodi u situacije u kojima se iste usluge i sadržaji preklapaju, neefikasnost je prisutna sa više različitih strana, pretplate i obaveze na višegodišnje ugovore koji su neretko nedovoljno iskorišćeni.

Jedna aplikacija koja će vladati svim ostalim

Slično kao i savremeni IT, sve ove usluge ponekad umeju da deluju kao noćna mora za organizovanje. Ako se nalazite u multi-cloud okruženju sa više ugovora i pretplata zasnovanih na SaaS-u, shvatate da se radi o ne malom zadatku. Znati na šta trošite najviše i šta vaši timovi zapravo koriste u potpunosti, predstavlja pravi podvig u računovodstvu.

Sada na to dodajte i upravljanje licencama i uzmite u obzir da prodavci pokušavaju da izvuku što više iz vašeg novčanika tako što vam prodaju dodatne mogućnosti i u beskrajnoj ste borbi sa računima, a pri tome još uvek niste sigurni da li jasno vidite vrednost u svemu tome.

Kao industrija, moramo ozbiljno početi da razmišljamo o povezivanju svih ovih usluga. Ako biste kao potrošač dobili jednu uslugu preko koje biste mogli da kupite sve svoje ostale usluge, videli šta i kako trošite, upravljali vašim specifičnim načinom korišćenjem, a zatim koristili sve ove podatke da biste videli gde se i šta preklapa kao i gde nema dovoljno iskorišćenja – da li biste kupili jednu ovakvu uslugu?

Konsolidovano razmišljanje i konsolidovani troškovi

Ono što IT-u itekako nedostaje je konsolidovano razmišljanje. Mnoge usluge tvrde da će vam pomoći da napravite prikaz vaših multi-cloud resursa, SaaS aplikacija i usluga za saradnju, ali malo njih nudi mogućnost potpune vidljivosti svih ovih servisa i usluga. Mogli bismo znati gde se stvari nalaze, kako funkcionišu, ali moramo početi sa objedinjavanjem ovih podataka da bismo identifikovali preklapanja i kako bismo umanjili neefikasnost troškova i resursa.

Sada ovome dodajte činjenicu da i dalje prodajemo petogodišnje licence koje svake godine pokušavamo i poboljšamo dodavanjem dodatnih usluga da bi bilans stanja bio što zdraviji. Direktori informacionih tehnologija i IT profesionalci počinju da pronalaze odgovor na sve ovo – a i krajnje je vreme. Baš kao što i kao potrošači želimo da platimo samo ono što trošimo, tako i direktori informacionih tehnologija žele model po kojem mogu da povećavaju ili smanjuju usluge, uklanjaju nepotrebne investicije kada im više ne trebaju i ulože taj kapital negde drugde kada je to potrebno.

Pretplatničke usluge je lakše koristiti zbog cloud tehnologije, ali sada isti princip moramo početi da usvajamo u svim aspektima IT-a. Prava vrednost koju IT može dati kupcu je fleksibilnost. Vrednost za krajnjeg korisnika se zatim pomnoži sa njihovom sposobnošću da se prilagodi promenama. Baš kao što je slučaj i kod ogromne promene koju smo svi pretrpeli u proteklih osam meseci kao rezultat pandemije.

Potrebno je preispitivanje

Kako izgleda budućnost IT preduzeća? To je centralizovano okruženje kojim podjednako upravljaju podaci o vašem korišćenju usluga kao i te same usluge. Njime se upravlja preko jedne ravni, upravlja se centralno i naplaćuje se mesečno. Omogućavanje poslovanja, sposobnost prilagođavanja, promene i skaliranja tu kada vama zatrebaju, a ne kada im se to diktira od strane nekoga drugog.