Premijera Huawei Pura 80 serije u Srbiji

Kompanija Huawei predstavila je najnoviju Huawei Pura 80 seriju pametnih telefona na ekskluzivnom događaju u Beogradu, potvrđujući svoju ulogu lidera u inovacijama i mobilnoj fotografiji. Okupljeni partneri, influenseri i predstavnici medija imali su posebnu priliku da otkriju najnovija dostignuća kompanije Huawei i iz prve ruke iskuse neverovatne mogućnosti Huawei Pura 80 Pro i Pura 80 Ultra modela.

Stiven Huang, direktor Huawei Device za Srbiju, u obraćanju prisutnima istakao je posvećenost kompanije inovacijama i razvoju, osvrnuo se na dosadašnja dostignuća i govorio o planovima za dalji rast.

„U kompaniji Huawei verujemo da se pravi napredak temelji na inovacijama. Zbog toga smo u poslednjih deset godina u istraživanje i razvoj uložili više od 1,2 biliona juana, a samo u 2024. godini gotovo 180 milijardi, što čini više od petine ukupnih prihoda. Ti rezultati potvrđuju našu dugoročnu posvećenost pomeranju granica tehnologije i pružanju stvarne vrednosti korisnicima širom sveta, dok poverenje miliona korisnika predstavlja našu najveću motivaciju da nastavimo sa inovacijama. Naša vizija je da inspirišemo ljude kroz tehnologiju, pomažući u stvaranju pametnijeg, održivijeg i povezanijeg sveta“, naveo je Huang, dodavši da Huawei beleži snažan rast kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Posebnu pažnju privukle su interaktivne aktivacije koje su gostima omogućile da sami testiraju revolucionarnu kameru po kojoj je nova serija poznata. Upoređivanjem pogleda kroz dvogled i zoom-a kamere Huawei Pura 80 Ultra telefona, zvanice su se uverile u izuzetnu mogućnost najnovijeg flegšipa da beleži detalje i sa velike udaljenosti. Telefon je pokazao i besprekornu prilagodljivost različitim svetlosnim uslovima u interaktivnom foto-kutku sa neonskim znakom, gde su prisutni imali priliku da se fotografišu i uvere kako Pura 80 serija kreira živopisne fotogarfije vibrantnih boja.

Dodatni vizuelni spektakl bio je plesni performans sa svetlom, koji je simbolično dočarao preciznost, brzinu i pažnju na detalje – karakteristike po kojima Huawei Pura 80 serija se izdvaja.

Veče su obeležile i fotografije poznatih fotografa, nastale upravo Huawei Pura 80 Ultra telefonom. Njihovi radovi potvrdili su da nova serija donosi iskustvo profesionalnog fotoaparata u formi pametnog telefona, omogućavajući korisnicima da zabeleže spontane trenutke, pejzaže, ali i detalje na nivou studijskog kvaliteta.

Pored Pura 80 serije, na događaju je predstavljen i najnoviji Huawei MatePad 11.5, tablet koji spaja praktičnost i performanse, namenjen korisnicima koji traže savršen uređaj za rad, učenje, ali i zabavu.

Ovaj uređaj dobio je prestižne međunarodne sertifikate za zaštitu očiju, zahvaljujući svojoj izuzetnoj rezoluciji i kvalitetu prikaza, pružajući izuzetno korisničko iskustvo i tokom duže upotrebe.

Gostima se obratila i Danijela Jovanović, direktorka marketinga kompanije Huawei za Srbiju, koja je prisutnima otkrila cene i dostupnost najnovih uređaja.

„Huawei Pura 80 Pro dostupan je po ceni od 139.999 dinara, dok Huawei Pura 80 Ultra, koji predstavlja sam vrh inovacija u oblasti mobilne fotografije, dolazi po ceni od 184.999 dinara. Konačno, MatePad 11.5 dostupan je po ceni od 46.999 RSD. Uređaji su dostupni kod operatora u paketima po povoljnijoj ceni nego prethodni modeli, kao i u maloprodajnim lancima Tehnomanija, Tehnomedija, Ananas i Gigatron.“, istakla je Jovanović.

Kompanija Huawei je ovom prilikom otkrila da novi uređaji iz Watch GT serije stižu već 19. septembra na globalnom nivou, i dokazala svoju posvećenost kontinuiranim inovacijama.

Huawei Pura 80 serija zvanično je dostupna i u Srbiji, donoseći spoj vrhunske tehnologije, revolucionarnog dizajna i umetnosti fotografije, namenjen svima koji žele da pomere granice svoje kreativnosti.