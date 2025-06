Prestižna međunarodna konferencija o fizici čvrstog stanja

Prestižna međunarodna naučna konferencija Advances in Solid State Physics And New Materials, koju organizuju Institut za fiziku u Beogradu i Srpska akademija nauka i umetnosti, otvorena je u ponedeljak, 19. maja 2025. godine u Svečanoj sali SANU.

Konferencija, koja traje do 23. maja, posvećena je novim prodorima i saznanjima u oblasti fizike čvrstog stanja i novih materijala, a organizuje se povodom važne godišnjice. Naime, ove godine se navršava 30 godina od osnivanja Centra za fiziku čvrstog stanja i nove materijale koji je, kao svetski prepoznatljiv centar, u Institutu za fiziku utemeljio akademik Zoran Popović sa saradnicima.

Tokom pet dana na konferenciji će držati predavanja i učestvovati u radionicama istraživači iz celog sveta, kao i domaći istraživači, a svi programi će se odvijati u prostorijama SANU.

Na početku konferencije, prisutne je pozdravio predsednik SANU, akademik Zoran Knežević u ime domaćina. Ovom prilikom čestitao je značajan jubilej Centru koji je utemeljio akademik Popović.

Na otvaranju je goste pozdravio i direktor Instituta za fiziku u Beogradu, dr Aleksandar Bogojević, koji je ukratko predstavio Institut naglasiviši da je Centar za fiziku čvrstog stanja i nove materijale važan deo istorije i budućnosti Instituta. Dr Bogojević je posebno istakao da se Centar razvijao u teškim vremenima, dok danas okuplja veliki broj relevantnih istraživača koji rade na vrhunskoj opremi i osvajaju najprestižnije evropske projekte.

O samom Centru i njegovoj istoriji govorio je rukovodilac dr Nenad Lazarević, dok je svoja razmišljanja podelio i osnivač akademik Zoran Popović.

„Od osnivanja Instituta za fiziku jedan od zadataka je izučavanje fizike čvrstog stanja“, rekao je akademik Popović i dodao je da su istraživači Centra do sada učestvovali na više od 40 međunarodnih projekata i objavili više od 800 naučnih radova.

Dr Emil Božin je prisutne upoznao sa projektom Hidden phases in 2D quantum materials koji je omogućio njegov povratak iz Sjedinjenih Američkih Država u Institut za fiziku. Osim toga, dr Božin je govorio i o međunarodnoj saradnji i ohrabrivanju istraživača.

„Kada sam prvi put posetio Centar, bio sam impresioniran opremom, brojem radova, obrazovanjem studenata i mladih istraživača“, rekao je redovni gost i saradnik Instituta za fiziku, dr Rudi Hakl sa Tehničkog univerziteta u Minhenu.

Rukovodilac Centra dr Nenad Lazarević je na otvaranju konferencije zahvalio kolegama koje su omogućile da se ovaj događaj realizuje naglasivši da je ova konferencija kruna dosadašnjeg rada.

Konferencija je otvorila čitav niz značajnih tema, a u okviru konferencije organizovane su i dve poster sesije u zgradi SANU na kojima su predstavljeni brojni istraživački rezultati. Uz to, u toku konferencije organizovane su i tri prateće radionice: Advanced Materials in Cultural Heritage Protection, Bioaerosols and nanoaerosols: interdisciplinary approaches in microbiology i Computational analysis and modeling of biological materials.

Pažnju javnosti privuklo je i popularno predavanje američkog fizičara dr Pitera Hiršfelda na temu iz istorije istraživanja superprovodnosti pod naslovom Superconductivity: there’s plenty of cream at the bottom.