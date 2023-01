Preuzmite besplatno “Etar RNIDS” novi ćirilički font

Jedanaesta godišnjica registracije domena .срб obeležena je predstavljanjem novih fontova srpske ćirilice Etar RNIDS i razgovorom na temu odnosa srpskog jezika i veštačke inteligencije. Familija fontova Etar RNIDS, koju je kreirao grafički dizajner Petar Stošić, dostupna je besplatno na veb-sajtu RNIDS-a. Autor je objasnio da su na raspolaganju četiri fonta, dva uspravna i dva italik, svaki u dve težine, što je sasvim dovoljno za obradu tekstova, ali i zahtevnije dizajnerske poduhvate, kako za veb tako i za štampu. Stošić je takođe naglasio da su fontovi kreirani sa željom da budu nosioci različitih vrsta dizajna.

Fontovi Etar RNIDS mogu se preuzeti besplatno na sledećem linku.

Slobodan Marković, savetnik za digitalne tehnologije u Programu UN za razvoj, govorio je o projektu COMtext, odnosno inicijativi za razvoj otvorenih NLP/NLU (računarska obrada, odn. „razumevanje“ prirodnog jezika) resursa i alata za srpski jezik. On je istakao da je obrada jezika putem veštačke inteligencije standard u IT industriji, i da alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji svakodnevno koristimo – prevođenje, upravljanje glasom, ali ih koristimo na engleskom jeziku. Srpskom jeziku nije posvećena dovoljna pažnja imajući u vidu i veličinu jezičke zajednice i tržišta. Cilj je da se u budućnosti startapima, IT kompanijama i drugim akterima na raspolaganje stave resursi za razvoj NLP/NLU rešenja. Time će se ostvariti pozitivan uticaj ne samo na razvoj poslovanja, već i očuvanja srpskog jezika u digitalnoj eri. Projekat su podržali RNIDS i više velikih srpskih kompanija koje posluju u IT sektoru.

Tokom događaja, Slobodan Marković je razgovarao sa Danom Ludvig uz letonskog registra domena (.lv) koja je govorila o projektu tamošnjeg registra i primeni veštačke inteligencije i rač