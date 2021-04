Kompanije studentima je projekat Udruženja studenata informatike FONIS sa Fakulteta organizacionih nauka koji za cilj ima prenošenje znanja i povezivanje studenata sa renomiranim kompanijama iz oblasti informacionih tehnologija.

Projekat se ove godine održava u onlajn formatu i mogu učestvovati studenti svih fakulteta. Sastoji se iz tri dela: panel diskusije, IT radionica i speed dating-a i traje od 10. do 14. maja. Ove godine projekat Kompanije studentima će doživeti izdanje obojeno novim bojama, obogaćen sadržajem koji će svim studentima koji su se opredelili za usavršavanje u IT sferi pružiti priliku da nauče nove veštine, usvoje nova znanja i steknu uvid u kom smeru mogu da nastave svoj profesionalni put.

Generalni pokrovitelj ovogodišnjeg projekta je kompanija Levi9 koja će studentima predstaviti svoje poslovanje, koje tehnologije koriste u svom radu, ali i na koji način teže da okupe najtalentovanije profesionalce i omoguće im da se kontinuirano usavršavaju u inspirativnom okruženju visokih tehnologija. Prijave su otvorene do 5. maja na sajtu c2s.fonis.rs!