Prolećni Samsung popusti

Stiglo je proleće, a sa njim i tradicionalno prolećno čišćenje. Vreme je za uživanje u besprekornoj svežini i čistoći doma i stoga se kompanija Samsung potrudila da napravi sjajnu ponudu sa popustima do 30 odsto na odabrane modele usisivača, mašina za pranje i sušenje veša, kao i kombinovanih mašina.

Inovativna WW6800T mašina za pranje veša koristi dubinsko i higijensko čišćenje parom koje uklanja 99,9% bakterija i alergena sa odeće. Zahvaljujući Eco Bubble™ tehnologiji, deterdžent se pretvara u mehuriće pa brzo ulazi u tkaninu i sa lakoćom uklanja prljavštinu, štedeći pritom energiju i čuvajući boje i teksturu tkanine.Ukoliko ste zaboravili da ubacite neki komad odeće, AddWash™ tehnologija omogućava njihovo jednostavno dodavanje u toku pranja.

Kada je u pitanju sušenje veša, uz DV8000T mašinu, odeća će biti izuzetno brzo osušena i spremna za nošenje. Birajući ciklus Superbrzina, mešovito punjenje odevnih predmeta od pamuka i sintetike može biti suvo za samo 81 minut, a pomoću Silent Dry tehnologije koja prigušuje zvuk i algoritma za optimizaciju brzine vrtenja, smanjiće se nivo buke.

Korisnici će sada moći da uživaju u slobodnom vremenu duže i bezbrižnije, jer čišćenje doma nikad nije bilo brže. Jet 90E usisivač jednostavno i temeljno čisti različite vrste podova, dok turbo četka kupi sitne čestice prašine iz tepiha. Pored toga, petoslojni filtrirajući sistem uspešno eliminiše prašinu i alergene iz vazduha.

Udruženim snagama, ovi uređaji čine dom svežim i čistim, štedeći vreme ali i kućni budžet, zahvaljujući popustima do 30 odsto, za svaku kupovinu navedenih uređaja do 2.5.2021. godine ili do isteka zaliha. Za više informacije posetite: https://www.samsung.com/rs/offer/clean-promo-2021/.