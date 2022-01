Prvih 10 godina Huawei P serije

Još od svog debija 2012. godine, P serija Huawei pametnih telefona je, zahvaljujući otmenom dizajnu, dužini trajanja baterije i izuzetnim performansama kamere, privukla veliku pažnju svetske javnosti. Sada, tokom desetogodišnjeg jubileja, Huawei je zvanično najavio novo remek-delo s prepoznatljivim P inicijalom. Reč je o najnovijem modelu P50 Pro, koji digitalnu fotografiju podiže na novi kvalitativni nivo na polju pametnih telefona. Kako bismo stekli što bolji uvid u celokupan razvoj i novine koje je P serija sa sobom donela, podsetićemo se svih otkrića koji su za ovih deset godina od Huawei P serije stvorili sinonim za tehnološku inovativnost. Pa, krenimo redom.

Huawei Ascend P1

Početak jedne ere (januar 2012.)

Huawei Ascend P1 i Ascend P1s su prvi put u javnosti najavljeni u januaru 2012. Odmah po njihovom izlasku na tržište desilo se upravo ono što će obeležiti ovu seriju u godinama koje dolaze. Naime, P serija će postati neprikosnoveni lider na polju inovacije, što je pokrenuo upravo Huawei Ascend P1s kao najtanji pametni telefon ikada proizveden do tog trenutka. Takođe, oba modela P1 su došla sa najsavremenijim kamerama u to vreme, što je P seriju postavilo kao novog lidera u domenu mobilne fotografije, već od samog nastanka.

HUAVEI Ascend P6

Ultraelegantno, nagrađivano moćno kućište (jun 2013.)

Huawei Ascend P6 je, u skladu sa prethodnim P modelima, napravio novi veliki korak na polju estetskog i tehničkog poboljšanja, postavši najtanji pametni telefon na tržištu u to vreme. Dizajn Ascend P6 je odmah po predstavljanju postao otelotvorenje minimalizma i estetske suptilnosti. Pored značajnog vizuelnog efekta raspolagao je i zavidnim tehničkim mogućnostima među kojima se, sasvim očekivano, ponovo isticao sjajan sistem kamera: dvostruka prednja kamera od 5 MP i zadnja kamera od 8 MP, mogućnost makro snimanja od 4 cm, svestrano mobilno fotografisanje koje je steklo milione sledbenika… Svima je već tada bilo jasno da Huawei Ascend P6 definitivno predstavlja novu eru Huawei P serije.

Huawei Ascend P7

Prvi ultratanki 4G LTE pametni telefon (maj 2014.)

Huawei Ascend P7 je, u vreme kada se pojavio, kompaniju Huawei predstavio u novom, modernizovanom ruhu. P7 je popularizovao metalik dizajn sa dvostranim staklom, dodatno poboljšan pedantnim sedmoslojnim postupkom premaza koji mu je obezbedio ne samo sjajan estetski dojam, već i vrhunski osećaj prilikom rukovanja. Kada je reč o fotografiji, Huawei P7 je takođe bio ispred svog vremena, sa svojom prednjom kamerom od 8 MP koja nudi izuzetno široko vidno polje, što je dovelo do revolucionarnog poboljšanja rezolucije u uslovima lošeg osvetljenja.

Huawei P8

Prvi RGBV senzor u četiri boje (april 2015.)

Po prvi put od svog postanka, P serija je uključivala tri modela: P8, P8 Max i P8 Lite. Huawei P8 serija je u potpunosti napravljena od metala, ali glavni atribut koji je ovaj model izdvajao u odnosu na konkurenciju je nesumnjivo bila njegova fotografija. Zahvaljujući prisustvu revolucionarnog režima svetlih grafita i do tad neviđenog četvorobojnog RGBV senzora, P8 je za čitavu skalu poboljšao osvetljenost efekata slike i time još jednom postavio nove standarde za celo tržište. Ništa manje značajan dodatak bio je i OIS tehnologija (optička stabilizacija slike), što je u krajnjoj meri rezultiralo još jednim značajnim tehničkim pomakom.

Huawei P9

Prvi Leica sistem sa dve kamere (april 2016.)

Serija Huawei P9 je označila novo doba u fotografiji pametnih telefona. Predstavljajući sistem dvostruke kamere razvijen u partnerstvu sa legendarnim nemačkim proizvođačem kamera Leica, sistem kamera P9 sastoji se od senzora u boji od 12 MP i monohromatskog senzora od 20 MP, koji su svojim kvalitetom dostigli najbolje radne rezultate među svim prethodnim kamerama za pametne telefone do tog trenutka. Kada je reč o dizajnu, P9 je dodao zadnji senzor otiska prsta, kao i 2.5D ekran koji je pored savršeno neprimetnog prelaza iz stakla u metalno kućište i obrnuto, ujedno stvorio i novi estetski trend kroz neodoljiv svetlucavi, reflektujući efekat kućišta.

Huawei P10

Majstor portreta inspirisan Leica-om (februar 2017.)

Huawei P10 je podigao partnerstvo sa Leica-om na novi nivo nivo, pa je, pored nasleđenog sočiva od prethodnika, takođe po prvi put ugrađeno Leica sočivo sa velikim otvorom blende f/1,9, što je značajno popravilo kvalitet selfi fotografija. Druga verzija sistema sa dvostrukom kamerom od 12MP + 20MP na zadnjoj strani (dvostruka kamera u monohromnoj boji) takođe je postigla zavidne rezultate u sferi snimanja. P10 model se i spolja značajno izdvajao od ostalih pametnih telefona sa staklenim pozadinskim delom, tako što je došao u osam spektakularnih boja koje ostavljaju bez daha, što je ovaj model napravilo pravom holivudskom zvezdom u vreme kada se dizajn pametnog telefona poboljšavao vrtoglavom brzinom.

Huawei P20

Prvi telefon sa trostrukom kamerom na svetu sa AI mogućnostima koje menjaju igru (mart 2018.)

Huawei P20 serija je unapredila sistem kamera na vrlo inventivan način: uz već najbolji sistem kamera u industriji dodato je treće sočivo. Reč je o telefoto sočivu od 8 MP koje može da proizvede pet puta jači hibridni zum kakav potrošači nikada ranije nisu videli. Huawei je postao prvi brend u industriji koji je iskoristio tehnologiju spajanja piksela kako bi ponovo napravio fotografiju od 10 MP koja sad sadrži četiri puta više informacija o slici u poređenju sa sličnim kamerama. Serija P20 je takođe predstavljala prvi model telefona koji je uveo „noćni režim“. Sudeći po svim ovim novitetima, niko se nije preterano iznenadio kada je Huawei P20 serija dobila najviši DxOMark rezultat godine, učvrstivši svoj hvale vredan status među premium vodećim telefonima.

Huawei P30

Podiže zumiranje i pravljenje fotografije pri slabom osvetljenju na viši nivo (mart 2019.)

Huawei P30 serija je dodatno unapredila nasleđe P serije kako na planu dizajna tako i na planu fotografije. Glavna inovacija se ticala toga da su kamere P30 mogle da „vide” u mraku. Ali to nije bilo sve! P30 Pro je takođe predstavio prvi komercijalno inkorporiran Periscope zum objektiv, koji koristi mehanizam za preklapanje, postavljen bočno unutar tela telefona, koji je omogućio više prostora za svetlost pre nego što stigne do ISP-a i time značajno doprineo kvalitetu fotografije. P30 Pro je usvojio 3D zakrivljeni stakleni OLED ekran sa suptilno zakrivljenim zaobljenim ivicama sa obe strane.

Huawei P40

Ultra Vision Leica penta kamera za najsnažniji zum (mart 2020.)

Serija Huawei P40 je širom otvorila vrata super perceptivnoj mobilnoj fotografiji, pakovanju najsavremenijeg CMOS senzora od 1/1,28 inča i zapanjujućoj penta kameri na modelu P40 Pro+, koji je uključivao glavno sočivo od 50 MP Ultra Vision, 40 MP Ultra Vide Cine kameru, ToF senzor i par zum objektiva koji proizvode snimke sa zum uvećanjem od tri i deset puta. Bio je ovo prvi put da je neki pametni telefon ponudio sistem telefoto sočiva ultra dugog dometa, a u periodu nakon toga konkurentski brendovi su samo sledili ovu ideju.

Huawei P50

Inovativni spoj tehnologije i umetnosti (jul 2021.)

Huawei P50 serija, sa svojim dostignućima osigurava da optika može u potpunosti iskoristiti računarske mogućnosti i prevazići fizička ograničenja, dok nudi, sasvim jasno, najsavršeniji sistem kamera do sada. Novi i sistemi dodatno ističu i ujedno poboljšavaju detalje, boje i dinamički opseg na sveobuhvatnoj osnovi. P50 telefoni kreirani su tako da se prilagode svim potrebama savrmenog čoveka koji žele da uvek pri ruci imaju baš ono što im je potrebno, što se ogleda u njihovom funkcionalnom dizajnu. Inspirisan životom u bojama, istinskim kreativcima omogućava da ovekoveče živopisne prizore u njihovom punom sjaju.

Zaključak

Prateći razvoj P serije zaista smo bili svedoci velikih inovacija na polju tehnološkog napretka. Ko je mogao da poveruje da ćemo prisustvovati tolikom broju izuzetnih otkrića za tako kratko vreme? To nas dovodi do toga da čak i u ovom momentu, dok mislimo o svim dostignućima P serije, Huawei priprema neko novo veliko iznenađenje koje će nas ostaviti bez daha. U svakom slučaju, ne treba sumnjati da su napredna vremena tek pred nama, jer je sasvim izvesno da će Huawei P serija nastaviti maštu da pretače u stvarnost, sve dok jednog dana mašta i realnost ne postanu jedno. Pitanje je samo koliko nas vremena deli od tog trenutka, ali sigurno je da će do njega doći.