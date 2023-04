realme C55 stiže 22. marta

realme, najbrže rastući brend pametnih telefona na svetu, upravo je potvrdio planove za lansiranje novog uređaja, realme C55 – 22. marta. realme je ranije zvanično najavio strateške nadogradnje na C seriji, te sada stiže prvi nadograđeni C55 sa novim karakteristikama, prvim u segmentu.

Frensis Vong, izvršni direktor kompanije realme u Evropi, rekao je: „realme pozicionira svoju nadograđenu C seriju kao „šampiona u segmentu“, sa ciljem da isporuči vodeće funkcije koje prevazilaze očekivanja i demokratizuju karakteristike flegšip modela, a sve u cilju da se poboljša korisničko iskustvo.”

realme C55 donosi prvu kameru od 64 MP u segmentu i prvi je proizvod C serije koji ima vodeći senzor sa veličinom piksela od 0,7 μm i optičkim formatom od ½ inča, što je isti senzor koji se koristi u realme GT Master Ediciji.

realme C55 ima do 16 GB dinamičkog RAM-a i do 256 GB ROM-a, što je do sada najveći prostor za skladištenje podataka u segmentu, te pruža glatko i dugoročno korisničko iskustvo. Kako bi korisnici imali što bezbednije i stabilnije iskustvo, realme C55 poseduje prvi u C seriji Android 13 i realme UI 4.0.

Dodatno, realme je potvrdio da će C55 postati njegov prvi proizvod koji će posedovati „Mini kapsulu“, koja se može pametno prilagoditi ekranu, te se uklapa oko izreza prednje kamere. Svakako, stiže još iznenađenja prilikom lansiranja realme C55.