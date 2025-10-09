realme GT 8 Pro stiže sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom, TSMC 3nm tehnologijom i Hyper Vision+ AI čipom – snažna poruka konkurenciji.

Novi lider u Android svetu?

Na tržištu gde se granice između “flagship” i “super flagship” uređaja sve više brišu, realme GT 8 Pro dolazi kao iznenađenje koje menja percepciju o tome šta jedan vodeći Android telefon može da ponudi. Iako se realme dugo percipirao kao “mladi izazivač”, novi model GT 8 Pro pokazuje da brend više ne igra u nižoj ligi – već direktno ulazi u duel sa gigantima poput Samsung Galaxy S24 Ultra i Xiaomi 15 Pro.

U osnovi svega nalazi se Snapdragon 8 Elite Gen 5, najnovija Qualcomm-ova mobilna platforma koja koristi TSMC-ovu 3nm N3p tehnologiju. To znači ne samo izuzetne performanse, već i značajno manju potrošnju energije, što je ključna stavka u svakodnevnom radu i gejmingu.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: više od još jednog čipseta

Novi Snapdragon 8 Elite Gen 5 donosi 2+6 osmojezgarnu arhitekturu i radni takt do 4,61 GHz, čime ruši granice performansi na mobilnim uređajima. Qualcomm je ovde, zapravo, uveo potpuno novu filozofiju obrade – fokus nije samo na sirovoj snazi, već na balansu između performansi i efikasnosti.

To se vidi i po rezultatima: Antutu skor od preko 4 miliona poena svrstava GT 8 Pro među najbrže telefone ikada testirane na toj platformi. U realnim uslovima, korisnici mogu očekivati brže pokretanje aplikacija, bolje upravljanje više procesa i znatno efikasnije izvođenje grafički zahtevnih zadataka.

Za korisnike koji prate tehnološki razvoj, ovo je i signal da TSMC 3nm proces više nije rezervisan samo za Apple i Samsung – već ulazi i u telefone koji su cenovno pristupačniji, što menja dinamiku čitavog tržišta.

Gejming iskustvo bez kompromisa

Sa realme Hyper Vision+ AI čipom i GT BOOST 3.0 tehnologijom, GT 8 Pro postavlja novi standard kada je reč o mobilnom gejmingu. Ove dve komponente zajedno upravljaju energetskom efikasnošću, termalnom stabilnošću i renderovanjem slike u realnom vremenu.

Tokom internih testova (koje je realme delimično prikazao na kineskom tržištu), telefon je mogao da pokreće dve zahtevne igre istovremeno — kao što su PUBG i Genshin Impact — i to na visokim frekvencijama osvežavanja bez gubitka performansi tokom čitavog sata.

U poređenju sa sličnim modelima, kao što su ASUS ROG Phone 8 i RedMagic 9 Pro, realme GT 8 Pro nudi sličan nivo performansi, ali sa značajno boljom kontrolom temperature i manjim padom FPS-a nakon dužeg igranja. Time se jasno vidi da realme ne cilja samo “spec listu”, već i konzistentnost performansi u realnim uslovima.

AI u službi korisničkog iskustva

Većina korisnika asocira veštačku inteligenciju na kamere i obradu fotografija, ali realme ide korak dalje. Hyper Vision+ AI čip omogućava prilagođavanje performansi i potrošnje u zavisnosti od toga šta korisnik radi – bilo da je u pitanju multitasking, streaming, ili igranje zahtevnih naslova.

Ovakva dinamika prilagođavanja podseća na pristup koji primenjuju Apple-ovi M-serije čipovi, gde AI modul uči obrasce korišćenja kako bi unapredio efikasnost. Time GT 8 Pro postaje više od “još jednog snažnog telefona” – to je uređaj koji aktivno uči i optimizuje svoje ponašanje.

Dizajn, ekran i utisak premium klase

Iako zvanične fotografije i kompletne specifikacije još nisu javno objavljene, realme je potvrdio da GT 8 Pro donosi redizajnirani kućišni okvir, poboljšani OLED ekran i materijale više klase u poređenju sa prethodnikom GT 5.

Na osnovu prethodnih trendova, realme će verovatno koristiti LTPO 2.0 AMOLED ekran sa 120 Hz osvežavanjem i maksimalnim osvetljenjem preko 3000 nita, što bi ga svrstalo među najsvetlije i najglatkije ekrane na tržištu.

Zanimljivo je da se realme sve više oslanja na minimalistički dizajn, čime cilja grupu korisnika koja želi performanse flagship klase, ali bez pretencioznih detalja. Time brend polako prelazi iz “value-for-money” segmenta u premium srednju klasu, gde se već nalaze OnePlus 13 i Honor Magic 7 Pro.

Strategija: kako realme menja tržište

realme je u proteklih pet godina uspeo da se iz brenda koji je počeo u senci OPPO-a pretvori u samostalnog globalnog igrača sa više od 200 miliona prodatih uređaja.

Njihova strategija nije zasnovana samo na povoljnim cenama, već na agresivnom razvoju tehnologije i brzom ulasku u nove segmente – od AI čipova do brze 240W SuperVOOC tehnologije punjenja.

Dolazak GT 8 Pro na tržište Srbije i regiona biće značajan trenutak i za lokalne korisnike, jer predstavlja prvi telefon sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipom dostupan kod nas.

To realme-u daje prednost u komunikaciji sa tehno-entuzijastima koji su do sada takve performanse mogli da vide samo na uređajima iznad 1200 evra.

Konkurencija i očekivanja

Kako se približava kraj 2025. godine, tržište flagship telefona biće izuzetno gusto:

Samsung Galaxy S25 Ultra (Exynos 2500 ili Snapdragon 8 Gen 4)

(Exynos 2500 ili Snapdragon 8 Gen 4) Xiaomi 15 Ultra (Snapdragon 8 Gen 4)

(Snapdragon 8 Gen 4) OnePlus 13

HONOR Magic 7 Pro

U takvom okruženju, realme GT 8 Pro mora da ponudi konkretnu diferencijaciju — a to su AI performanse i energetska efikasnost. Ako cena bude ispod 900 evra, realme bi mogao da ponovi uspeh iz 2021. kada je GT serija redefinisala pojam “flagship killera”.

Za dodatne informacije o Snapdragon 8 Elite Gen 5 arhitekturi, posetite Qualcomm zvanični blog.

Za praćenje lokalnih najava o dostupnosti uređaja, realme Srbija redovno objavljuje vesti na zvaničnom sajtu.

Signal promene u Android ekosistemu

realme GT 8 Pro nije samo još jedan telefon sa moćnim čipsetom – to je pokazatelj promene u ravnoteži snaga unutar Android sveta.

Sa kombinacijom Snapdragon 8 Elite Gen 5, Hyper Vision+ AI čipa i energetske optimizacije kroz GT BOOST 3.0, ovaj model pokazuje da brendovi iz “druge linije” mogu ponuditi inovacije koje su do juče bile rezervisane za najskuplje uređaje.

Ako se potvrde najavljene performanse i konkurentna cena, realme GT 8 Pro bi mogao da postane najzanimljiviji flagship kraja 2025. godine – telefon koji ne samo da izaziva, već i menja pravila igre u industriji.