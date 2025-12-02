Kompanija realme lansirala je GT 8 Pro, svoj najnapredniji telefon do sada i uređaj koji ambiciozno cilja sam vrh globalnog flegšip segmenta. Ovaj model spaja vrhunske performanse, naprednu mobilnu fotografiju zasnovanu na kultnoj RICOH GR tehnologiji, inovativna AI rešenja i prepoznatljiv dizajn, uspostavljajući nove standarde u eri flegšip uređaja koji često liče jedni na druge.

Revolucionarne performanse predvođene Snapdragon® 8 Elite Gen 5 čipsetom

GT 8 Pro uvodi najveći generacijski skok u istoriji GT serije. Srce telefona je Snapdragon® 8 Elite Gen 5 – trenutno najmoćniji mobilni čipset, izrađen u 3nm procesu kompanije TSMC. Uz treću generaciju Qualcomm Oryon CPU jezgra takta do 4,6 GHz, ovaj čipset donosi 20% više performansi i 35% bolju energetsku efikasnost u odnosu na prethodne modele.

Uparen sa Hyper Vision+ AI čipom nove generacije, GT 8 Pro postiže paralelni rendering sa GPU-om, višestruko povećava kvalitet slike i omogućava osvežavanje do 144 Hz. Rezultat je fluidnost koja prevazilazi sve uobičajene standarde mobilnog gejminga.

Ovaj dvostruki čipset postiže više od 4 miliona poena na AnTuTu testu, potvrđujući industrijsko liderstvo i u sintetičkim i u realnim uslovima korišćenja. Za gejmere, uređaj nudi gotovo neograničen FPS u zahtevnim igrama, zadržavajući 144 Hz u MLBB i 120 Hz u BGMI čak i pri visokim spoljnim temperaturama. Čak i u režimu ekstremnog multitaskinga – kada su istovremeno aktivni PUBG i Genshin Impact – uređaj održava stabilnost rada tokom celog sata.

Baterija velikog kapaciteta uz superbrzo punjenje

GT 8 Pro uvodi novu generaciju baterijske tehnologije. Titan baterija od 7000 mAh obezbeđuje autonomiju koja prevazilazi iskustva u klasi – više od 20 sati YouTube ili TikTok reprodukcije i oko 8,4 sata neprekidne MLBB igre. Podrška za 120W Ultra Charge i 50W bežično punjenje omogućava brze dopune bez gubitka efikasnosti.

Najsvetliji realme ekran do sada – 2K 144Hz HyperGlow

Telefon dolazi sa 2K HyperGlow LTPO ekranom osvežavanja 144 Hz i maksimalnom osvetljenošću od čak 7000 nita, što omogućava upotrebu bez kompromisa čak i na direktnom suncu. Ultra Haptic motor, Simetrični Master zvučnik i napredni 7K Ultimate VC sistem hlađenja zajedno čine multimedijalni doživljaj izuzetno prijatnim, a uređaj hladnim i pod opterećenjem.

RICOH GR na telefonu: alat za autentičnu street fotografiju

Najveća novina GT 8 Pro modela upravo je ono što ga najviše izdvaja: prvi u industriji RICOH GR Camera System. Nastao kroz četvorogodišnje partnerstvo sa kompanijom RICOH, ovaj sistem donosi prepoznatljivu estetiku, algoritme i kreativnu filozofiju legendarnog GR serijala fotoaparata.

realme uvodi:

žižne daljine od 28 mm i 40 mm , omiljene u uličnoj fotografiji,

Snap Focus režim za trenutno okidanje,

Super QPD Snap algoritam za precizno fokusiranje,

pet filmskih tonova koji verno reprodukuju RICOH GR vizuelni identitet: Standard, Positive, Negative, Monotone i High-Contrast crno-belo.

U kombinaciji sa naprednom optikom, korisnik dobija iskustvo nalik klasičnom GR4 aparatu – ali u telu modernog pametnog telefona. To omogućava spontanu i stilistički doslednu uličnu fotografiju bez potrebe za dodatnom, nezgrapnom opremom.

200 MP telefoto kamera: detalji koji nadmašuju konkurenciju

Pored street fotografije, GT 8 Pro pomera granice i u segmentu telefoto performansi. Novi 200 MP Ultra Clarity telefoto senzor od 1/1.56’’ donosi izuzetno oštre fotografije i do 12x zumiranja bez gubitka detalja. Portreti snimljeni na 3x žižnoj daljini imaju prirodnu dubinu, meke prelaze i bogatu teksturu.

Ultraširoka kamera od 50 MP, vidno polje od 116° i blenda F2.0 omogućavaju snimanje pejzaža i grupnih fotografija bez distorzije i gubitka svetla. Napredne video mogućnosti uključuju:

8K 30 fps ,

4K 120 fps Dolby Vision ,

4K 120 fps 10-bit Log,

što ovaj uređaj čini pogodnim i za profesionalne video-kreatore.

AI funkcije nove generacije na realme UI 7.0

Koristeći Android 16 kao osnovu, realme UI 7.0 donosi čitav paket praktičnih AI rešenja:

AI Notify Brief – sumira obaveze i poruke u pregledne jutarnje i večernje izveštaje,

AI Framing Master – daje tekstualne smernice za savršeno kadriranje,

Multi-task Side Bar – omogućava rad 12 aplikacija i dva paralelna procesa visokog opterećenja,

AI alati za gejmere poput AI Gaming Coach, AI Smart Reply i AI Highlight snimanja ključnih trenutaka u igri.

Interfejs donosi Light Glass dizajnerski jezik, Ice Cube ikonografiju i Misty Glass Control Centar, pružajući vizuelno moderno i intuitivno okruženje.

Prvi na svetu sa zamenjivim modulom kamere

Dizajn GT 8 Pro modela uvodi nesvakidašnju inovaciju: zamenjivi okvir kamere. Korisnik može da menja izgled zadnjeg modula – okrugli, četvrtasti ili futuristički „robot“ stil – i tako prilagodi uređaj sopstvenoj estetici. Modul se skida i postavlja jednostavnim odvrtanjem, čineći svaki telefon vizuelno jedinstvenim.

Varijanta Urban Blue dodatno naglašava održivost, koristeći reciklirane materijale i organosilikonsku kožu sa teksturom papira. Pored nje, dostupna je i verzija u elegantnoj nijansi Diary White.