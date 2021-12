Rekonstrukcija Sava centra uz savremene digitalne alate servisa Planradar

Digitalizacija je već neko vreme prisutna u građevinskoj industriji širom sveta, gde, kao i u drugim granama industrije, doprinosi istovremeno olakšavanju svakodnevnog poslovanja, uštedama i efikasnijem upravljanju. Međutim, prema nedavno objavljenom istraživanju kompanije PlanRadar o stepenu digitalizacije građevinskih kompanija u Srbiji, skoro ¾ kompanija (74%) još uvek koristi tradicionalne tehnologije za komunikaciju i izradu projekata, dok se više od trećine (36%) u svom poslovanju oslanja samo na olovku i papir. Ipak, isto istraživanje pokazalo je i da je 76% ispitanika iz građevinskog sektora spremno da koristi digitalne tehnologije u budućnosti, od čega velika većina očekuje da će im one pre svega pomoći u poboljšanju efikasnosti i boljoj komunikaciji.

Iako savremeni digitalni alati za građevinsku industriju omogućavaju efikasnu primenu i na manjim projektima, činjenica je da u procesu digitalizacije prednjače velike kompanije. Aplikaciju PlanRadar, namenjenu komunikaciji i praćenju nedostataka na građevinskim i projektima održavanja nekretnina u ovom trenutku u svetu koristi više od 13.000 korisnika iz 55 država širom sveta, a među najpoznatijim imenima su i Strabag, Porr, CBRE, Siemens, Vinci, Rewe ili Cushman & Wakefield. Kada je reč o Srbiji broj korisnika PlanRadara takođe raste, a među najznačajnijima svakako je i kompanija Delta Real Estate, jedna je od vodećih regionalnih kompanija u oblasti nekretnina koja je za digitalno praćenje izgradnje na svojim projektima izabrala PlanRadar. Najvažniji investicioni projekti Delta Real Estate-a su izgradnja hotela, poslovnih prostora i šoping-molova. Proteklih godina inženjerski tim ove kompanije prepoznao je prednosti koje nudi PlanRadar.

Prvobitno su ovaj softver primenili na izgradnji Hotela Indigo u centru Beograda, da bi potom savremeno rešenje upotrebili na projektu šoping-mola Delta Planet Niš, ali i na izgradnji nove poslovne zgrade Delta House, koja je sedišta kompanije Delta Holding. Nakon uspešne realizacije dosadašnjih projekata PlanRadar će uskoro svoju primenu pronaći i u novom biznisu ove poznate kompanije. Naime, kompanije Delta Real Estate je kupovinom Sava centra, najvećeg kongresnog centra u ovom delu Evrope, proširila svoj portfolio i usvojila jasne ciljeve za renoviranje objekta koji se prostire na skoro 100.000m². Kako bi olakšali komunikaciju unutar tima, ali i sa izvođačima, na ovako velikom gradilištu plan kompanije je da ponovo upotrebi softver koji će im olakšati taj posao.

„Utvrdili smo da je PlanRadar jedna velika baza podataka u kojoj možete pronaći sve informacije sa terena. Pruža nam mogućnost da jako brzo obradimo podatke iz projektne dokumentacije, kao i da u svakom trenutku, na bilo kom mestu, znamo ko je za šta odgovoran, koji je stepen realizacije, proverimo rokove i fotodokumentaciju koja sve to prati, a najvažnije je što značajno štedimo vreme za formiranje izveštaja. Smatramo da su to veliki benefiti softvera PlanRadar i iz tog razloga je on očekivano rešenje u našem daljem poslovanju.“

„Veliko nam je zadovoljstvo što su korisnici zadovoljni PlanRadar aplikacijom, kao i da vidimo da je koriste na više projekata istovremeno. Trudimo se da uvek izađemo u susret zahtevima korisnika, i istovremeno radimo na unapređenju aplikacije kako bi omogućili još efikasnije povezivanje između svih učesnika na građevinskim projektima i razmenu informacija“ – dodao je Bojan Petković, regionalni direktor kompanije PlanRadar za Jugoistočnu Evropu.

Prema izjavama korisnika, nedeljna ušteda vremena korišćenjem PlanRadar aplikacije iznosi oko sedam sati sedmično po korisniku, pre svega na aktivnostima upravljanja dokumentacijom i komunikacije, što dalje vodi do uvećanja produktivnosti, snižavanja troškova arhiviranja papirnih nacrta, smanjenja grešaka, boljeg poštovanja postavljenih rokova, kao i bolje procene i planiranja troškova.