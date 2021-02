Samsung tehnologijama 44 nagrade za inovativnost na CES 2021

Na ovogodišnjem Sajmu potrošačke elektronike CES 2021, čak 44 najnovijih proizvoda i usluga kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. osvojilo je nagrade za inovacije, priznanje koje prepoznaje izvanredan dizajn i inženjering najsavremenijih tehnologija, uključujući i četiri nagrade Best of Innovation.

Među dobitnicima CES 2021 nagrada za inovacije bilo je više poslednjih Samsung inovacija u kategoriji ekrana, uključujući potpuno novi 110-inčni MICRO LED, proizvod koji je dobio nagradu Best of Innovation, zbog njegovih vodećih karakteristika, koje korisnicima nude mogućnost potpunog upravljanja iskustvom.

MICRO LED ekran od 110-inča, dobitnik nagrade Best of Innovation, pruža vrhunska vizuelna iskustva. On sadrži 24 miliona pojedinačno kontrolisanih LED-a i snažni MicroLed procesor za kvalitet slike koja oduzima dah. Sa više od 99,99 odsto odnosa ekrana i tela i Samsung ambijentalnim režimom koji sadrži tri ekskluzivna dela umetnika Refika Anadola, televizor se besprekorno stapa sa okolinom bilo da je ekran uključen ili isključen.

Samsung QN900A Neo QLED od 85-inča poboljšava iskustvo gledanja zahvaljujući nadograđenom kvantnom procesoru zasnovanom na veštačkoj inteligenciji i potpuno novoj tehnologiji izvora svetlosti, pri čemu svaki čip sa LED pozadinskim osvetljenjem sam emituje svetlost kako bi omogućio uživanje u sadržaju i to da se on vidi baš kako je i predviđeno.

Samsung modele za 2021. godinu, QLED i Neo QLED, karakteriše najnoviji napredak tehnologije i veštačke inteligencije, što omogućava većem broju korisnika da uživaju u gledanju TV-a, a sve to zahvaljujući funkcijama kao što su Caption Moving, Sign Language Zoom i Multi-Output Audio.

Nagrade za inovaciju na sajmu CES 2021 dobili su i neki od najnovijih Samsung kućnih aparata i pametnih uređaja za kuću, dizajniranih tako da odgovaraju bilo kom životnom stilu, kao što je novi frižider Samsung Bespoke sa četvoro vrata.

Samsung Bespoke 4-Door Flex je najnoviji frižider u okviru Bespoke linije frižidera, koji korisnicima nudi mogućnost da biraju neku iz širokog spektra boja i završnih obrada. Osim toga, poseduje odlične i fleksibilne funkcije, kao i novi Beverage Center.

Family Hub za 2021. godinu, mnogo je više od samog mesta za skladištenje hrane. On poseduje fleksibilne funkcije čuvanja hrane, intuitivan i potpuno prilagodljiv 21,5-inčni LED ekran osetljiv na dodir, a odlikuje ga i besprekorna povezivost uređaja što omogućava bolje kuvanje, zabavu, razmenu poruka i još mnogo toga.

WF8800A veš mašina sa prednjim punjenjem, čini pranje veša lakšim, intuitivnijim i manje stresnim nego ikada pre, zahvaljujući korisničkom iskustvu pametnog biranja opcija (Smart Dial), koje uči želje korisnika i potom preporučuje optimalne cikluse za svako pranje.

Elegantni robot usisivač JetBot 90 AI + sa LiDAR i 3D senzorima, kao i najsavremenijom Intel tehnologijom prepoznavanja objekata za precizno manevrisanje oko njih, poseduje i samoprazneći Clean Station ™ i prednju kameru za efikasno i pametno čišćenje kuće.

Jet 95 Cordless Stick Vacuum je revolucionarni asistent koji čisti dom zahvaljujući automatskom sistemu za pražnjenje prašine, koji je integrisan u njegov deo za punjenje baterija.

Tanka Samsung over-the-range (OTR) mikrotalasna pećnica dizajnirana je tako da se uklopi u svakoj kuhinji, štedi prostor na radnoj površini, pružajući optimalne performanse kao najbolja industrijska mikrotalasna pećnica od 1100 vata, i uključuje sistem ventilacije sa napajanjem od 550 cu.ft./min. usisnog kapaciteta.

Samsung Front Control Slide-in indukciona ploča sa Flex Duo zonom predstavlja modernu nadogradnju za bilo koju kuhinju. Ovaj model poseduje Wi-Fi konekciju, jednostavniju kontrolu dometa pomoću pametnog biranja (Smart Dial) i ugrađeni Air Fry režim za bolje kuvanje. Osim toga, korišćenjem indukcije, smanjuje potrošnju energije i ima dvostruka vrata koja pretvaraju jednu peć u dve, tako da korisnici nisu ograničeni na samo jednu temperaturu peći ili tajmer.

Samsung prečišćivač vode (Family Faucet/Chef Faucet) poseduje mogućnost Wi-Fi konekcije i glasovnu kontrolu. On nudi bolje filtriranje i poseduje dve slavine za različite namene, prilagodljivu horizontalnu ili vertikalnu instalaciju i daljinsko, pametno upravljanje.

SmartThings Cooking nudi jedinstveno kulinarsko iskustvo koje pokreće Whisk’s Food AI. SmartThings Cooking preporučuje recepte koji odgovaraju ukusu i prehrambenim potrebama korisnika, sastavlja planove obroka i liste namirnica i šalje podatke o receptima direktno na integrisane uređaje koji omogućuju pametno iskustvo kuvanja.

Navedeni proizvodi i usluge predstavljeni su na ovogodišnjem virtuelnom CES događaju, zajedno sa nizom dobitnika CES 2021 nagrade za inovacije iz Samsung ekosistema, uključujući različite proizvode iz mobilne kategorije, kao i vodećaSamsung memorijska rešenja.