SAS top 5 trendova i predviđanja za narednu godinu

Kada Google objavi retrospektivu godine, zna se da je vreme da polako završavamo tekuću i planiramo narednu godinu. Ako je 2020. godina bila godina koju su obleležile pandemije i stogi karantini, možemo reći da je 2021. bila godina vakcine. Međutim, očekuje se da će i naredne godine virus uticati na sve aspekte našeg života.

Čovečanstvo se navikakva na nove uslove i druge teme počinju ponovo da se pojavljuju. Klimatske promene, ozbiljna rekalibracija e-trgovine – i naravno, digitalna transformacija koja nastavlja da bude pripritet kompanija, ali i samog društva.

Šta će doneti 2022. godina? Da li će se nazire rešenje gorućih problem? Stručnjaci kompanije SAS identifikovali su neke od trendova koji će po njihovom mišljenju obeležiti narednu godinu.

Etika u veštačkoj inteligenciji (AI)

U aprilu 2021. godine, predsednica Evropske komisije, Ursula Von Der Leyen, predstavila je novi projekat EU za regulisanje projekata veštačke inteligencije. To i nije iznenađenje – AI je svuda i postaće sve važniji tokom narednih godina. Jedna od glavnih tema tokom debata u javnosti ostaje čuveno pitanje svesti i etičkih ogrničenja sa kojima se AI često suočava (rasizam, prepoznavanje lica, mizoginija).

Regulativa u ovoj oblasti predstavlja priliku da EU bude lider na međunarodnom nivou. To je prilika da se unapredi program digitalnog suvereniteta i postavi još jedan globalni standard, kao što je to uspešno urađeno GDPR regulativom.

„Ubrzano usvajanje i korišćenje AI omogućiće nagli porast stepena personalizacije, od veće usresređenosti na klijenta sa relevantnijim ponudama do individualizovanog lečenja pacijenata u zdravstvu zasnovanih na faktorima kao što su geni, životna sredina i način života. Prava vrednost dolazi kada analitičke modele počnemo da koristimo u poslovnom kontekstu, nešto sa čime se kompanije još uvek bore” kaže Jozefin Rosen, PhD AI i analitika, SAS.

Izazovi u lancima snabdevanja

Sećate li se Ever Givena? Posledice „malog” incidenta u Sueckom kanalu koji se desio u martu ove godine i dalje se osećaju. Kada se na to dodaju i problemi prouzrokovani COVID-om 19, situacija za trgovce i komapnije koje se bave logistikom zaista nije laka.

„U narednoj godini se u maloprodaji mogu očekivati konstantno niske zalihe i velika potražnja. Prodavci koji će biti uspešni 2022. godine, spretno će koristiti analitiku za prikupljanje i analizu informacija o lancu snabdevanja i potražnji potrošača. Moraće brzo da reaguju na greške u lancu snabdevanja i promenu preferencija potrošača” tvrdi Den Mičel, direktor Globalne maloprodajne prakse, SAS.

Prevare u lancima snabdevanja

Indirektni sajber-napadi su u porastu i napadači sve više iskorišćavaju odnose od poverenja uspostavljene između kompanija i njihovih dobavljača kako bi dobili pristup informacijama.

„Iako prevara u lancu snabdevanja nije ništa novo, to će biti veliki izazov na globalnom nivou u 2022. Vreme pandemije je dovelo do porasta prevarnih radnji jer je mnogo manje fizičkih provera inventara ili robe na policama prodavnica. Preduzeća su spustila na listi prioriteta upravljanje rizicima za lance snabdevanja i prevaranti neće propustiti priliku da iskoriste ovu situaciju. Analitika će dovesti do transformacije lanca snabdevanja, jer podržava povećani fokus na procese nabavke, kao što su identifikacija nameštanja ponuda i usaglašenost ugovora” istakao je Loren Kolombant, vođa za prevarne radnje i usklađenost poslovanja u SAS-u.

Klimatske promene – kada ćemo naučiti?

Klimatske promene imaju veliki uticaj na finansijski sektor. Evropska centralna banka (ECB) objavila je 22. septembra sumorno predviđanje zasnovano na klimatskom stres testiranju koje je po prvi pt sprovedeno za celokupnu ekonomiju Evrope, sa fokusom na finansijski sektor. Klimatske promene mogu da izazovu potencijalni kolaps finansijskog sistema, kroz domino efekat ukoliko bi veliki finansijski igrači bankrotirali.

Novi pristup radnom okruženju

Jedna stvar oko koje će se svi složiti je da se u narednoj godini očekuje fleksibilnije radno okruženje. Nakon skoro dve godine novog načina rada, očekivanja su se promenila. Fleksibilnost je imperativ. Ali takođe, isplivao je i novi zahtev prema zaposlenima: radoznalost.

Radoznalost kod zaposlenih pomaže preduzećima da se nose sa kritičnim izazovima – od poboljšanja zadovoljstva poslom do stvaranja inovativnijih radnih mesta. Radoznalost će biti najtraženija veština za posao u 2022. godini jer radoznali zaposleni doprinose da radnici ostanu da rade za kompaniju čak i tokom komplikovane situacije na poslu.