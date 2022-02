Softveraška agencija “Q agency” otvorila predstavništvo u Beogradu

Jedna od najboljih IT kompanija na svetu, Q agency, otvorila je predstavništvo u Beogradu i planira da zaposli 50 mladih developera iz Srbije. Ova firma konstantno širi svoj tim na globalnom nivou, a samo u prethodnoj godini zaposlila je 126 programera i planira da u 2022. ovaj broj bude i veći. S obzirom na to da naša zemlja nudi kvalitetne IT stručnjake, Q pojačava svoje lokalno prisustvo.

Za potrebe svojih klijenata, kao što su Novartis, The Times, Manpower Group, Smart, BBC, Hilti, i mnogi drugi, Q razvija različite softverske proizvode, aplikacije, web stranice i internet prodavnice. U toku prošle godine, akvizirano je 59 novih klijenata i više od 90 novih projekata. Paralelno sa rastom obima posla, povećava se i potreba za kvalitetnim kadrom.

Prema rečima Filipa Ljubića, CEO-a Q-a, otvaranje kancelarije u Srbiji je prirodan potez, jer je reč o zemlji koja je blizu i sa kojom postoji pre svega kulturološka povezanost.

„Naša kompanija se rapidno razvija, a srpsko tržište ima mnogo toga da nam ponudi. Uređenije je od drugih u regionu, ima dosta kvalitetnih ljudi koji su vrhunski u svom poslu i imaju ozbiljne svetske reference. Kada analiziramo srpsko tržište izuzetno smo zadovoljni kako sve trenutno izgleda, kakvi su trendovi i sigurno ćemo u narednim godinama imati sve veće prisustvo. Uveren sam da ćemo zaposliti kvalitetne ljude i ovo je prilika da poručim da smo spremni da uložimo u njih i zajedno sa njima da rastemo“, izjavio je Ljubić.

On posebno ističe da je važno da ljudi u Srbiji znaju da je Q top poslodavac i da je velika privilegija raditi za ovu kompaniju, jer je i u zemljama Evropske unije teško pronaći slične koja rade na tako velikim i jedinstvenim projektima.

Kompanija Q u Srbiji traži profesionalce koji, osim odličnog poznavanja tehnologija, imaju razvijene komunikacijske veštine. Pored toga što se od članova tima očekuje da poseduju specifična znanja potrebna za određene pozicije, kandidat treba da deli i vrednosti agencije – Move Fast, Do More and Be Kind. Takođe, brzina, proaktivnost i kolegijalnost su osobine koje zaposleni u ovoj kompaniji treba da poseduje.

Otvaranjem predstavništva u Beogradu, ova IT agencija domaćim programerima nudi mogućnost rada u stabilnoj kompaniji gde su zaposleni i njihovo zadovoljstvo uvek na prvom mestu, rad na zanimljivim projektima, ali i transparentnost, kako internu, tako i eksternu. Naime, Q pravovremeno obaveštava sve zaposlene o važnim odlukama i novitetima u firmi, a eksterno komunicira kolika je plata svake otvorene radne pozicije.

Rad od kuće još pre dve godine, zbog pandemije korona virusa, postao je nužnost za veliki broj kompanija u svetu. Ipak, ta prakse se u Q-u pokazala kao veoma korisna jer sa klijentima oduvek komuniciraju na takav način, pa su se brzo prilagodili novonastaloj situaciji. Zato planiraju da nastave u ovom režimu bez obzira na razvoj epidemije jer su čak i u najizazovnijem periodu za biznis uspeli da povećaju efikasnost, produktivnost i zadovoljstvo svog tima i klijenata. Jedan od benefita rada u ovoj kompaniji upravo je naknada za rad od kuće, kao i mogućnost odabira opreme.

Kad je reč o drugim benefitima, osim onih koji se odnose na remote rad, Q na godišnjem nivou odvaja i budžet za edukaciju svojih zaposlenih. Uskoro uvodi i besplatno privatno zdravstveno osiguranje, kao i Fitpass. Blagostanje radnika je takođe nešto čemu ova kompanija posvećuje pažnju, pa tako svako ima pravo da iskoristi jednom godišnje plaćeni dan odsustva koji će biti namenjen za mentalno zdravlje. Srbija je za ovu kompaniju novo tržište, zato je u planu da se prvo osluškuju potrebe zaposlenih, a u skladu sa tim, biće povećani i benefiti.