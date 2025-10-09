SQUID Ads spaja personalizovane vesti i oglašavanje u realnom vremenu, nudeći brendovima sigurno i efektno okruženje za komunikaciju sa korisnicima.

Novi talas mobilnog oglašavanja

Digitalno oglašavanje doživljava radikalne promene, a kompanija SQUID sada unosi novi pristup kroz svoj proizvod SQUID Ads, predstavljen na DMEXCO 2025 u Kelnu. Radi se o platformi koja kombinuje dve komponente koje su dugo bile odvojene – personalizovani sadržaj i nativno oglašavanje.

Za razliku od klasičnih banera i pop-up formata, SQUID Ads omogućava prikaz oglasa unutar preinstaliranih feedova vesti na vodećim Android uređajima. To znači da se reklamne poruke ne nameću, već se prirodno uklapaju u korisničko iskustvo, što značajno povećava pažnju i angažovanje publike.

Od feeda do minus-one ekrana – strategija prisustva

Jedna od ključnih prednosti SQUID Ads sistema jeste pozicioniranje sadržaja na takozvane „minus-one“ ekrane — početne stranice Android uređaja koje korisnici otvaraju desnim prevlačenjem. Ti ekrani, koji se nalaze između sistema i pretraživača, postaju nova „real estate“ zona digitalnog marketinga, sa vidljivošću koja prevazilazi tradicionalne web kanale.

Oglašivači tako dobijaju priliku da budu prisutni u svakodnevnim digitalnim rutinama korisnika, dok SQUID obećava visoku kontrolu kvaliteta kroz saradnju sa proverenim globalnim izdavačima.

„Naš feed je već predinstaliran na sve većem broju vodećih Android uređaja, čime omogućavamo oglašivačima da dopru do široke publike u različitim regionima,“ izjavio je Johan Otelius, izvršni direktor kompanije SQUID.

Personalizacija kao nova valuta pažnje

Srž novog pristupa SQUID Ads platforme leži u personalizaciji sadržaja. Umesto generičkih kampanja koje se oslanjaju na demografiju, sistem koristi podatke o interesovanjima, navikama čitanja i preferencijama korisnika kako bi kreirao relevantne i nenametljive poruke.

Ovakav model se već pokazao uspešnim kod vodećih digitalnih platformi poput Google Discover-a i Apple News-a, ali SQUID ide korak dalje – omogućava oglašavanje unutar lokalno kuriranog i globalno distribuiranog sadržaja.

To znači da korisnik u Srbiji može videti vest o domaćim IT događajima uz diskretno plasiranu reklamu relevantnu za njegov kontekst — recimo, promotivnu kampanju za lokalnog telekom operatora ili fintech aplikaciju.

Sigurno okruženje i kontrola sadržaja

Jedan od najčešćih problema u digitalnom oglašavanju jeste brand safety – rizik da se reklame pojave pored neprimerenog sadržaja. SQUID ovaj problem rešava putem direktnih partnerstava sa proverenim izdavačima, osiguravajući da se oglasi prikazuju samo uz verifikovane, kvalitetne vesti.

Ovaj pristup, poznat kao contextual targeting, poslednjih godina dobija na značaju nakon povlačenja third-party kolačića i rastućih ograničenja praćenja korisnika. Time SQUID Ads postaje savremeni odgovor na post-cookie eru, nudeći oglašivačima balans između relevantnosti i privatnosti.

Formati za svaki cilj: od performansa do brendinga

SQUID Ads ne ograničava se na jedan tip oglasa. Platforma podržava različite formate — od performansno orijentisanih, koji donose trenutne rezultate, do branding kampanja čiji je cilj izgradnja svesti o brendu na duži rok.

To oglašivačima omogućava da istu publiku targetiraju u različitim fazama prodajnog levka: od inicijalne vidljivosti do konverzije. U tom smislu, SQUID Ads funkcioniše kao hibrid između društvenih mreža i klasičnih DSP (Demand Side Platform) rešenja, nudeći jednostavno postavljanje kampanja kroz centralizovani interfejs.

Lokalna prisutnost, globalni domet

Posebno je zanimljivo što SQUID ima lokalne menadžere i operativne timove u više zemalja, uključujući i Srbiju, gde platformom upravlja Milica Jović, dok je za širi region zadužen Georgi Angelov.

Ovakva struktura omogućava bolju lokalnu optimizaciju kampanja, uz očuvanje globalnog obima koji obuhvata preko 20 miliona aktivnih korisnika u 60 zemalja.

SQUID je time zauzeo poziciju koja kombinuje globalni ad-tech kapacitet i lokalnu relevantnost sadržaja — model koji je dosad bio rezervisan samo za najveće svetske platforme poput Meta Audience Network-a ili TikTok Ads-a.

SQUID kao medijska platforma nove generacije

SQUID nije novajlija u svetu digitalnih medija. Njihova aplikacija, SQUID App, već je poznata korisnicima po personalizovanom, vizuelno atraktivnom prikazu vesti namenjenom milenijalcima i generaciji Z.

Ono što je novina jeste integracija vertikalnih video feedova i podcast servisa kompatibilnog sa Apple CarPlay i Android Auto sistemima. Ovim potezom, SQUID prelazi iz sfere news agregatora u potpuno razvijenu multimedijalnu platformu, koja sada uključuje i oglašavanje kao integralni deo iskustva.

Kombinacija vizuelnih formata, zvuka i teksta omogućava brendovima da se pojave u više medijskih oblika — od video storytellinga do sponzorisanih podcast epizoda, što značajno povećava mogućnosti kreativne integracije.

Tržišni kontekst: između inovacije i zasićenja

U trenutku kada se tržište mobilnog oglašavanja suočava sa zasićenjem i rastućim otporom korisnika prema agresivnim formatima, SQUID Ads uvodi model „nevidljivog“ oglašavanja koji ne remeti tok informacija.

Prema podacima kompanije Statista, prosečan korisnik provede više od 3,5 sati dnevno na mobilnim uređajima, a gotovo 70% tog vremena u okviru nekoliko aplikacija. Upravo u tom prostoru SQUID vidi svoju šansu — u „mikrotrenucima“ između čitanja vesti i pregledanja sadržaja.

Takav pristup može redefinisati način na koji brendovi komuniciraju sa publikom u mobilnom ekosistemu, a ujedno smanjiti oglasni umor koji pogađa mnoge digitalne platforme.

Pogled unapred: od DMEXCO-a do novih tržišta

Predstavljanje SQUID Ads sistema na sajmu DMEXCO 2025, koji važi za najvažniji evropski događaj u oblasti digitalnog marketinga, jasno pokazuje ambiciju kompanije da se pozicionira rame uz rame sa globalnim ad-tech gigantima.

U narednim mesecima očekuje se postepeno širenje na nova tržišta i dodatna integracija sa proizvođačima uređaja, što bi SQUID-u moglo obezbediti još veću distribuciju — posebno u regionima poput jugoistočne Evrope i Latinske Amerike.

Personalizacija i poverenje kao ključne vrednosti

U vremenu kada korisnici traže autentičnost i relevantnost, a brendovi žele sigurno okruženje i merljive rezultate, SQUID Ads predstavlja zanimljiv balans između te dve strane.

Ova platforma pokazuje da budućnost oglašavanja ne leži u količini prikaza, već u kontekstu i poverenju koje se gradi između brenda i korisnika.

Za više informacija o platformi i mogućnostima oglašavanja, posetite www.squidapp.co ili se obratite lokalnim predstavnicima za Srbiju i region.