Šta su deca najviše pretraživala na Internetu ove jeseni?

Novo Kaspersky Safe Kids istraživanje otkrilo je za koji su onlajn sadržaj deca bila najviše zainteresovana tokom jeseni 2021. godine. Što se tiče igrica, deca su često pretraživala Genshin Impact i Poppy Playtime. Najpopularnije igračke među decom su bile Barbie i Lego. Osim toga, bend Coldplay je postao iznenađujuće popularan među decom nakon saradnje sa K-Pop bendom BTS.

Bliži nam se sezona praznika, i vreme je za odabir poklona. Kako bi pronašli najbolji poklon za decu, roditelji sada mogu da istraže njihova interesovanja i hobije temeljnije nego ikada pre. Kompanija Kaspersky je proučavala interesovanja dece u različitim oblastima (igrice, muzika i filmovi/crtaći) kako bi odraslima pomogla u odabiru poklona.

Kompanija Kaspersky je analizirala anonimne podatke[1], kao što su upiti za pretraživanje i najpopularnije Android aplikacije[2] kao i kategorije veb-sajtova, koje su dobrovoljno podelili korisnici Kaspersky Safe Kids rešenja, kako bi istražila ključna interesovanja i potrebe dece u periodu između septembra i novembra 2021.

Video igre

Dve novopridošlice su se našle na samom vrhu najpretraživanijih igrica ove godine – Genshin Impact i Poppy Playtime. Minecraft je na drugom mestu sa 22,4%. Osim toga, Minecraftova Let’s Play serija se pokazala popularnijom od Roblox igrice, čiji udeo iznosi 5,9%. Vodeći gejming YouTube kanali bili su MrBeast, EdisonPts i Paluten.

Muzika

Upiti povezani sa muzikom su zauzeli drugo mesto po broju pretraživanja na YouTube-u sa udelom od 19,1%. Najpopularniji muzičari bili su BTS, BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande i Twice. Najpoznatije pesme bile su CKay – Love Nwantiti, i dve nove pesme jedne od članica BlackPink grupe, LISA – ‘LALISA’ i ‘MONEY’.

Zanimljivo je da je K-Pop još uvek popularan među decom. Zahvaljujući zajedničkom hitu My Universe sa korejskom grupom BTS, bend Coldplay, koji do sada nije bio među najpretraživanijima, iznenada je ušao u sferu dečjih interesovanja.

Filmovi i TV serije

Čak 12,1% svih upita odnosilo se na filmove, crtaće i TV serije. Deca su najčešće pretraživala crtaće – udeo upita iznosio je 56,4%. Većina dece je pretraživala crtaće Peppa Pig i Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir. Udeo pretraživanja vezanih za TV serije iznosio je 35,3%. Lideri su bili nemačka serija Hilf mir is the! Jung, pleite, verzweifelt and Berlin tag und nacht, korejska drama A Beauty of Revenge i Mr. Bean. Kada je reč o filmovima, decu su najviše zanimali Venom: Let There Be Carnage i Spider-Man: No Way Home.

Igračke i pokloni

Što se tiče pretraživanja vezanih za igračke i moguće poklone, prednjačili su LEGO i Barbie. Iz obrazovne sfere decu su najviše zanimali životinjski svet i eksperimenti iz hemije i fizike. Ove informacije bi roditeljima trebalo da olakšaju odabir mogućih opcija za poklone na bazi interesovanja njihove dece.

„Važno je razumeti globalne trendove dečjih interesovanja, kao i šta tačno zanima vaše dete. Poklon koji se bazira na nečemu što je trenutno izuzetno popularno može biti koristan i neće zastariti, poput novih Vans patika, na primer. Alternativno, detetova interesovanja vezana za igrice, filmove ili muziku pružaju osnov za dobre ideje. Ako su ljubitelji muzike, pokloni kao što su dobre slušalice biće odlična opcija”, komentariše Ana Larkina (Anna Larkina), stručnjak za analizu veb sadržaja u kompaniji Kaspersky.

Izveštaj u celosti je dostupan na ovom linku.

Kako bi svojoj deci osigurali pozitivno onlajn iskustvo, kompanija Kaspersky roditeljima predlaže da:

Budu uključeni u onlajn aktivnosti svoje dece od ranog uzrasta, kako bi to postalo utvrđena norma. Kao rezultat, roditelji mogu dublje da se upoznaju sa interesovanjima i hobijima svoga deteta, što će pomoći u održavanju jake povezanosti i odabiru poklona.

Postave jasna pravila povodom toga šta deca smeju odnosno ne smeju da rade onlajn i objasne zašto ta pravila postoje. Pravila će se menjati kako deca budu odrastala.

Surfuju i uče zajedno. Da vide gde njihova deca provode vreme onlajn i istražuju koji je najbolji način za očuvanje njihove bezbednosti.

Razmotre preuzimanje aplikacija za roditeljsku kontrolu i razgovraju o toj temi sa svojom decom kako bi im objasnili kako te aplikacije funkcionišu i zašto su im potrebne za očuvanje bezbednosti onlajn.

Podaci potvrđuju da je YouTube najpopularnija aplikacija među decom. Kako bi stekli bolji uvid u njihova interesovanja, dobra je ideja obratiti pažnju na to koje video snimke deca najčešće pretražuju na platformi. Kako bi to uradili, kompanija Kaspersky je analizirala top 1.000 pretraživanja dece tokom jeseni 2021.

Prema statistici, deca su ove jeseni najviše vremena provodila na YouTube-u – 31.4% od ukupnog vremena provedenog na 10 najpopularnijih aplikacija. Na drugom mestu je bio WhatsApp sa udelom od 19.2%, a manje od jednog procentualnog boda ispod bio je TikTok (18.8%).