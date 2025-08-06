Swisscom ubrzava Telecom Cloud uz AMD EPYC procesore:

Swisscom, vodeći telekomunikacioni provajder, suočio se sa složenim izazovom optimizacije svoje zahtevne infrastrukture Telecom Cloud-a, koja podržava ključne aplikacije kompanije Ericsson, kao i sve veći broj drugih aplikacija trećih strana. Potrebno im je bilo rešenje koje može da pruži vrhunske performanse, poboljša mogućnosti virtualizacije i značajno smanji potrošnju energije.

Prelaskom na Dell PowerEdge R7615 servere koje pokreću 64-jezgarni AMD EPYC™ 9554P procesori četvrte generacije, Swisscom je ostvario impresivne rezultate. Postigli su smanjenje potrošnje energije za 24% na ukupno 3.000 računarskih čvorova, čime su pokazali snažnu posvećenost održivosti, a ujedno su unapredili i operativnu efikasnost. Ono što je ključno, kapacitet za virtualizaciju se povećao za 55% više vCPU jedinica po serveru, sa 68 na 116, što je skoro udvostručilo virtuelni kapacitet po čvoru, omogućavajući veću konsolidaciju radnih opterećenja i efikasnije korišćenje resursa.

Snaga AMD EPYC procesora, sa velikom gustinom jezgara i arhitekturom sa jednim NUMA čvorom, u velikoj meri je pojednostavila upravljanje mrežom i optimizovala performanse za osetljiva telco opterećenja. Ovo obezbeđuje da ključne usluge funkcionišu besprekorno, uz jednostavnije implementacije i manju složenost. Odabir AMD procesora podržava i šire poslovne ciljeve Swisscoma.

„Mi ne pokrećemo samo Ericsson radna opterećenja na našim platformama,” kaže Rainer Meier, sistem arhitekta za Telco Cloud Infrastructure u kompaniji Swisscom.

„Mi gradimo novu platformu zasnovanu na AMD-u za naše softverski definisano WAN (SD-WAN) rešenje.“

Ova priča o uspehu Swisscoma je snažan dokaz kako AMD hardver omogućava telekom kompanijama da ispune stroge zahteve u performansama, ubrzaju svoje cloud inicijative i ostvare značajne energetske uštede.