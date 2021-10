Telenor mreža je “Best in Test”

Telenor mreža osvojila je peti put zaredom „Best in Test“ priznanje na uporednom merenju kvaliteta mreža, koje je sprovela međunarodna kompanija UMLAUT, a drugo u 2021. godini.

Telenor mreža osvojila je 941 od maksimalnih 1000 bodova na petom testu kvaliteta mobilnih mreža u Srbiji, najopsežnijem do sada po broju uzetih uzoraka.

„Trend dvocifrenog rasta mobilnog saobraćaja u Telenor mreži nastavio se tokom 2021. godine. Nama u Telenoru to donosi posebnu odgovornost za kontinuirani, ubrzani razvoj mreže, zasnovan na potrebama korisnika i najnovijim tehnologijama. Ponosni smo na peto „Best in Test“ priznanje kao potvrdu kvaliteta i rezultat kontinuiranog ulaganja u mrežnu infrastrukturu “, kaže Saša Leković, izvršni direktor Tehnike u Telenoru.

Osim najbolje ukupne ocene, uporedno istraživanje mobilnih mreža pokazalo je da Telenor mreža ima i najveću pokrivenost mobilnim internetom (broadband coverage) i najmanje kašnjenje u prenosu podataka (latency).

Rezultati merenja zasnovani su na 62,3 miliona uzoraka uzetih od 43,2 hiljade korisnika. Testiranjem koje je trajalo od marta do septembra 2021, obuhvaćeno je 97,8% naseljene teritorije Srbije na ukupnoj površini od 42.682 kvadratnih kilometara.

„Čestitamo Telenoru na petom Best in Test priznanju ostvarenom na testu kvaliteta mobilnih mreža u Srbiji. Telenor mreža ostvarila je ne samo najbolji rezultat među svim operatorima, već i najviši broj bodova od 2019. godine, kada je UMLAUT počeo merenje u Srbiji. To potvrđuje kontinuirani rast kvaliteta mreže, onako kako je percipiraju korisnici“, kaže Hakan Ekmen, generalni direktor Telekomunikacija u UMLAUT-u.

Merenje je zasnovano na crowdsource metodologiji koja pruža uvid u realno korisničko iskustvo. Umlaut, deo kompanije Accenture, globalna je tehnološka firma koja vrši procene performansi više od 200 mobilnih mreža u preko 120 zemalja.