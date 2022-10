Trendovi mobilnog marketinga

Podstaknut tehnološkim napretkom, mobilni marketing je doživeo ozbiljnu evoluciju u protekloj deceniji, a došlo je i do promene u ponašanju potrošača. Sada mobilni marketing obuhvata širok dijapazon aktivnosti: od tradicionalnog SMS marketinga do prefinjenijih tehnika poput reklama na osnovu lokacije ili marketinga unutar aplikacija za razmenu poruka. Kako bi na najefektniji način iskoristili prilike koje se pružaju, biznisi moraju da razumeju kapacitete i trendove koji leže u osnovi mobilnog marketinga.

Mobilni marketing – najnoviji trendovi

1. Mobilni uređaji sve češće postaju primarni izbor za način na koji ljudi pristupaju internetu, i to menja prirodu komunikacije potrošača sa biznisima.

Promena u ponašanju potrošača naterala je brendove da prilagode marketinške i prodajne strategije, kako bi izašli u susret potrebama javnosti. To možda ne zvuči kao neka novost u 2022. godini, ali uprkos tome, brojni biznisi i dalje nemaju veb-sajt i/ili aplikaciju prilagođene za mobilne uređaje. To predstavlja hendikep za njihovo poslovanje, pošto propuštaju potencijalne klijente koji koriste mobilne uređaje za kupovinu. Jednostavno – morate se postarati za to da vaš veb-sajt glatko funkcioniše i da je lak za korišćenje i na malom ekranu.

Osim toga, uzmite u obzir mogućnost da razvijete mobilnu aplikaciju kako biste kupcima pružili još sadržajnije i kvalitetnije iskustvo. Vodite računa i o tome da u vidu imate korisnike mobilnih uređaja kada osmišljavate vaše marketinške i reklamne kampanje. Za kraj – ali verovatno najvažnije: ukoliko još ne koristite aplikacije za razmenu poruka, propuštate jedan od najefektnijih kanala za povezivanje s kupcima.

Globalni trendovi u digitalnom svetu

2. Porast učestalosti korišćenja mobilnog interneta nalaže da bi brendovi na drugačiji način trebali da stvaraju sadržaj i da budu kreativni.

Kako se svet sve više oslanja na mobilne uređaje za pristup internetu, biznisi to moraju u stopu da prate, te da plasiraju više promotivnih kampanja na mobilnim platformama. Brendovi jednostavno ne mogu više jedino da se oslanjaju na kampanje jedino na desktop računarima – i moraju da dođu do publike tamo gde se ta publika nalazi.

U praksi – to znači da će nastojati da stvore reklame koje su optimizovane za manje ekrane. To je nesporno izazovan posao, ali posao koje je i te kako vredan uloženog truda – jer time ne samo da raste broj mobilnih internet korisnika, već oni provode sve više vremena onlajn i obavljaju više aktivnosti putem mobilnih uređaja nego ikada ranije.

Primeri reklama unutar aplikacije na Viberu

Stvarajte sadržaj koji je prilagođen mobilnim uređajima – onaj koji je lak za čitanje i dalje istraživanje. Kako sve više ljudi koristi pametne telefone za pristup internetu, važno je da brendovi kreiraju sadržaj koji je prilagođen takvim telefonima. Brzi saveti:

Upotrebljavajte kratke i jezgrovite rečenice;

koristite tačke ili crtice (eng: bullet points) kako bi informacije bile pregledne

Izbegavajte korišćenje veće količine teksta

Umereno upotrebljavajte fotografije i video snimke

3. Porast mobilne kupovine i mobilne trgovine

U današnjem svetu, svi koriste pametne telefone i tablete kako bi pretraživali proizvode i usluge, pronalazili popuste i povoljne ponude i vršili kupovinu putem interneta. Upravo zbog toga brendovi sve više novca troše na mobilnu trgovinu – tako što stvaraju čet-botove ili koriste aplikacije za razmenu poruka („mesindžere“) kako bi reklamirali svoje proizvode.

Upotreba komunikacione platforme koja raspolaže bogatim, raznolikim opcijama omogućuje brendovima da dopru do mušterija na pogodan i efektan način. Primera radi, Viber omogućuje biznisima interakciju sa kupcima na različitim tačkama njihovog odnosa (odnosno marketinškog putovanja) sa brendom: od stvaranja svesti o brendu različitim reklamnim rešenjima, do povećanja konverzije i prodaje – čak i pružanja korisničke podrške i negovanja lojalnosti kupaca brendu putem razgovora.

Porast mobilne kupovine i mobilne trgovine izvanredna je prilika za rast i napredak. Pre svega, to je pogodno za mušterije, jer im pruža mogućnost da kupovinu obave sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Kupci žele da što jednostavnije kupuju sa mobilnih uređaja, i zato je ključno za kompanije da tim očekivanjima izađu u susret.

4. Uspon aplikacija za razmenu poruka kao načina da se dođe do potrošača

Pre svega, marketing putem mesindžer aplikacija je izuzetno efektan. Drugo, mesindžeri su ekstremno pristupačni: troškovi su često znatno niži nego na tradicionalnim marketinškim kanalima poput televizije ili štampe. Takođe, veoma ih je lako koristiti – uz malo truda, manje-više svako može da kreira i da rukovodi marketinškom kampanjom u okviru takve aplikacije. Dakle, ukoliko tražite način da dođete do više mušterija, društvene mreže i mesindžeri definitivno su vredni vašeg vremena.

Uključivanje mesindžera u marketinšku kampanju omogućiće vašem brendu da komunicira direktno sa klijentima, da šalje pravovremena ažuriranja i saopštenja, nudi korisničku podršku i vodi promotivne kampanje.

5. Porast mobilnog advertajzinga

Mobilni marketing postaje sve personalizovaniji, i sposobniji da stvori specifične, ciljane reklame na osnovu interesovanja i ponašanja potrošača. Kada je tako, to znači da će marketinške poruke biti relevantne za kupca, pa je mnogo veća verovatnoća i da će kupcu biti zanimljivije i da će angažovanije pristupiti celoj stvari. Sve to vodi i znatno većoj konverziji. Dakle – brendovi stvaraju efektnije reklamne kampanje, koje će verovatnije za rezultat imati srećnog i zadovoljnog kupca koji se vašem brendu vraća.

Na primer, Viber omogućuje biznisima da šalje ciljane i personalizovane reklamne poruke – tako se brend povezuje sa postojećim kupcima i gradi lojalnost, ali i privlači novu publiku.

Ciljane reklame unutar mesindžera (Viber)

Svet marketinga konstantno evoluira. Ono što je funkcionisalo koliko juče možda danas više neće, a ono što funkcioniše danas možda neće sutra. Zato je za biznise važno da u svakom trenutku budu svesni najnovijih trendova i pravaca razvoja, te da tako budu korak ispred konkurencije. Ukoliko razumete najnovije trendove u industriji marketinga – koristite najefikasnije strategije kako biste doprli do željene publike.