Univerzitet u Kragujevcu i kompanija Endava potpisali Sporazum o saradnji

Procenjuje se da u Šumadijskom okrugu postoji potreba za zapošljavanjem novih 200 do 300 inženjera informacionih tehnologija godišnje. U cilju podrške obrazovanju IT stručnjaka u ovom delu Srbije, kompanija Endava potpisala je sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Kragujevcu koji će omogućiti realizovanje zajedničkih obrazovnih programa, izvođenje predavanja, radionica, obuka i stručne prakse. Sporazum su potpisali Prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu i Remi Savu, regionalni menadžer za Adriatik region kompanije Endava.

U okviru krovne saradnje sa Univerzitetom u Kragujevcu najavljene su i pojedinačne saradnje sa tehničkim fakultetima u Kragujevcu i Čačku. Prema rečima rektora Prof. dr Nenada Filipovića, bliža saradnja sa kompanijama pomaže univerzitetima da razviju kurikulume koji su praktično orijentisani i zadovoljavaju potrebe studenata i tržišta rada.

„Informacione tehnologije pružaju velike šanse za zapošljavanje, napredovanje i razvoj mladih ljudi, zato nam je i cilj da razvijamo nove IT programe, kao i da postojeći programi prate razvoj informacionih tehnologija. Univerzitet u Kragujevcu je uspostavio saradnju sa nekoliko vodećih IT kompanija koje učestvuju u realizaciji studijskih programa kroz stručne prakse, predavanja, mentorstvo master radova i slično. Važno je naglasiti da je studentima obezbeđen pristup realnim poslovnim problemima i direktan kontakt sa stručnjacima iz industrije, čime stiču neophodna znanja i veštine koje će im omogućiti da budu kompetentniji na tržištu rada. Zadovoljstvo nam je što je ovom prilikom naša saradnja sa kompanijom Endava ozvaničena i nadamo se da ćemo zajedničkim snagama doprineti stvaranju novih generacija IT stručnjaka“ – rekao je prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu.

Kompanija Endava, koja ima kancelarije u Kragujevcu i Čačku, kroz ovu saradnju želi da podrži obrazovanje IT stručnjaka u Šumadijskom okrugu kako bi omogućila mladima da grade karijeru u svojim mestima i na taj način podržala decentralizaciju IT tržišta.

„ IT tržište u Srbiji konstantno raste sa njim i potreba za IT profesionalcima koja imaju znanja prilagođenja njegovim potrebama i to je cilj na kojem kompanije i obrazovne institucije treba da rade zajedno. Sa Univerzitetom u Kragujevcu smo već započeli saradnju u prethodnoj akademskoj godini i drago mi je što smo je danas ozvaničili sa ciljem da doprinesemo stvarnju klime koja je povoljna za ostanak mladih, talentovanih IT profesionalaca u manjim gradovima u Srbiji. U toku su planiranja za konkretne programe i kurseve kojima ćemo podržati ostvarenje ovog zajedničkog cilja“, rekao je Remi Savu, regionalni menadžer za Adriatik region kompanije Endava.

Prema njegovim rečima, strategija kompanije je da u svim gradovima u kojima posluje, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Čačku, pruži podršku obrazovanju. U prethodnoj godini ona je realizovana sa pet tehničkih fakulteta gde je Endavine profesionalne kurseve i predavanja pohađalo više od 200 studenata.

O Univerzitetu u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu, sa tradicijom dugom 45 godina, razvio se u modernu visokoobrazovnu instituciju u čijem je okrilju 12 fakulteta, novoosnovani Institut za informacione tehnologije i niz pratećih institucija i organizacionih jedinica. Sa oko 1200 nastavnika i preko 20 000 studenata koji studiraju na oko 130 akreditovanih studijskih programa na sva tri studijska nivoa u oblasti prirodnih, tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih i medicinskih nauka, kao i umetnosti, Univerzitet u Kragujevcu predstavlja važnu pokretačku snagu centralne Srbije i integrativni simbol Šumadije i Pomoravlja.

Strateško opredeljenje u narednom periodu jeste rad na razvoju novih atraktivnih studijskih programa. U planu je formiranje kratkih programa studija i programa celoživotnog učenja, naročito u oblasti informacionih tehnologija. Jačanjem saradnje nauke i privrede nastojimo da dodatno podstičemo povezivanje naučnih institucija i privrednog sektora kroz istraživačke projekte i fleksibilne programe doživotnog obrazovanja, uspostavljajući strateško partnerstvo između Univerziteta, fakulteta i privrednog sektora.