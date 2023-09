Kako veštačka inteligencija menja svet u kom živimo: Yandex u Beogradu organizuje susret stručnjaka iz oblasti veštačke inteligencije i IT

U svetu koji se konstantno menja i razvija, veštačka inteligencija (AI) postaje ključni faktor u transformaciji svih aspekata naših života. Kompanija Yandex, međunarodni lider u oblasti AI, odlučila je da se posveti ovom značajnom trendu i organizuje događaj koji će okupiti stručnjake iz Srbije i inostranstva kako bi razgovarali o budućnosti veštačke inteligencije i njenom uticaju na naše svakodnevne živote. Događaj nosi naziv “Yandex Smart Party” i održaće se u Beogradu 14. septembra. U ovom članku istražićemo šta nas očekuje na ovom događaju, ko su ključni govornici, i kako AI menja svet u kom živimo.

Yandex Smart Party: Okupljanje Stručnjaka iz Oblasti Veštačke Inteligencije

Yandex Smart Party predstavlja jedinstvenu priliku za sve zainteresovane da čuju najnovija dostignuća iz oblasti veštačke inteligencije, mašinskog učenja, generativnih neuronskih mreža i drugih inovacija u IT sektoru. Ovaj događaj okupiće veliki broj IT stručnjaka iz različitih delova sveta i pružiće im priliku da podele svoje znanje i iskustvo sa publikom.

Aleksandar Krajnov: Pionir Veštačke Inteligencije

Jedan od najznačajnijih govornika na ovom događaju biće Aleksandar Krajnov, direktor za razvoj veštačke inteligencije u kompaniji Yandex. Krajnov će govoriti o istoriji veštačke inteligencije i kako će modeli slični GPT-u uticati na našu svakodnevicu.

Krajnov ističe: “Uticaj generativnih neuronskih mreža na društvo će biti podjednako važan koliko je to svojevremeno učinio i pronalazak interneta. Internet nam je dao velike mogućnosti da razmenjujemo informacije, da pravimo usluge zasnovane na informacijama i radikalno je promenio naše živote. Sada se nalazimo na pragu nove ere, gde idemo korak dalje od interneta.”

AI u Obrazovanju

Upotreba veštačke inteligencije ima potencijal da revolucionizuje obrazovanje. Krajnov ističe da modeli slični GPT-u omogućavaju veću personalizaciju u obrazovanju, posebno za decu u osnovnim školama. Idealna situacija bi bila da svaki učenik ima posebnog nastavnika za svaki predmet, sa nastavnim planom i programom koji je prilagođen učeniku, i koji se zasniva na individualnom tempu učenja. Tehnologija čini ovakav scenario izvodljivim, otvarajući vrata mnogim pozitivnim promenama u obrazovanju.

Govornici i Tematske Sesije

Pored Aleksandra Krajnova, na Yandex Smart Party događaju će se pojaviti i drugi istaknuti govornici iz oblasti IT i veštačke inteligencije. Nevena Sofranić, osnivačica Omnes grupe Recrooit.com, Zoja Kukić, IT lider i suosnivačica startapa She Rocks Global, Marko Jevremović, suosnivač kompanije Algebra AI, Anastasija Uspenski, IT novinarka portala Netokracija i drugi će podeliti svoje uvide i perspektive na temu veštačke inteligencije.

Događaj će biti moderiran od strane Blanke Šupe, osnivačice co-working prostora Haos Community, i Branke Veličković, HR direktorke kompanije Yandex.

Zabava i Umrežavanje

Nakon panela i edukacije, prisutni će imati priliku da uživaju u zabavnom programu, uključujući i muzički performans domaćeg umetnika Andrije Gavrilovića, poznatijeg kao A.N.D.R. Ovaj deo događaja omogućiće gostima da se opuste i da uspostave nova poznanstva sa stručnjacima iz oblasti veštačke inteligencije i IT sektora.

Prisustvo na Događaju

Prisustvovanje Yandex Smart Party događaju je besplatno, ali je broj gostiju ograničen na 300 ljudi. Prijave će biti zatvorene u petak 8. septembra, dok će prisustvo događaju biti određeno nasumičnim odabirom. Događaj se organizuje u partnerstvu sa co-working prostorom Haos Community, a Yandex Smart Party najavljuje jedinstveno iskustvo koje spaja znanje, zabavu i umrežavanje u neformalnom i prijatnom okruženju.

Za više informacija o događaju i procesu registracije posetite zvaničnu stranicu.

Zaključak

Yandex Smart Party je događaj koji obećava da će pružiti duboke uvide u svet veštačke inteligencije i njenu budućnost. Stručnjaci iz različitih oblasti će deliti svoje znanje, a prisutni će imati priliku da se umreže i uživaju u zabavi. Veštačka inteligencija će i dalje igra ključnu ulogu u našim životima, i ovakvi