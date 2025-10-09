Viber Biznis Plus nudi malim firmama u Srbiji alate za bolju vidljivost, bržu komunikaciju i veću prodaju putem Viber Tržnice.

Digitalna ekonomija traži nove kanale poverenja

U vremenu kada društvene mreže i platforme za razmenu poruka postaju osnovni alati za poslovanje, Rakuten Viber lansira Viber Biznis Plus – uslugu namenjenu jačanju prisustva i konkurentnosti malih biznisa u Srbiji. Ideja je jednostavna: spojiti direktnu komunikaciju, pretragu i prodaju u okviru aplikacije koju već koristi više od 10 miliona ljudi na domaćem tržištu.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada mala i srednja preduzeća, posebno u Srbiji, traže jeftinije i efikasnije načine digitalne promocije, jer su troškovi oglašavanja na globalnim mrežama poput Meta ili Google platformi postali teško održivi. Viber, sa svojom infrastrukturom i već postojećom bazom korisnika, vidi priliku da postane lokalni poslovni ekosistem – digitalni trg gde se kupci i preduzetnici susreću u realnom vremenu.

Šta zapravo donosi Viber Biznis Plus

Nova verzija poslovnog naloga omogućava firmama da povećaju vidljivost na Viber Tržnici (Marketplace), svojevrsnom direktorijumu lokalnih biznisa. U praksi to znači da preduzeća dobijaju prioritet u rezultatima pretrage i do 30% veći doseg potencijalnih kupaca.

Uz to, Biznis Plus pretplatnicima su dostupne i napredne funkcije koje prelaze granice obične komunikacije:

Direktna podrška uživo sa Viber timom,

sa Viber timom, Transkripcija glasa u tekst ,

, Mogućnost uređivanja i brisanja poruka bez traga ,

, I alati za upravljanje odnosima sa kupcima (CRM light) unutar aplikacije.

Ove funkcije nisu samo „luksuz“ već konkretan odgovor na potrebe preduzetnika koji žele da automatizuju komunikaciju i povećaju efikasnost prodaje bez angažovanja dodatnih platformi.

Sličan model već uspešno funkcioniše u Japanu i Grčkoj, gde lokalni biznisi putem Viber Business ekosistema beleže rast angažovanja od preko 25%.

Izazov vidljivosti: problem koji Viber pokušava da reši

Prema istraživanju kompanije Constant Contact, 56% malih biznisa smatra da nije dovoljno vidljivo onlajn, dok 60% ističe da teško dopire do novih kupaca. U Srbiji, gde većina mikropreduzeća nema budžet za ozbiljnije SEO ili plaćene kampanje, ovakvo stanje predstavlja značajnu prepreku rastu.

Viber Biznis Plus zato pozicionira sebe kao alternativu skupim digitalnim oglasima. Preko Tržnice, korisnici mogu pronaći obližnje servise, salone, prodavnice i ugostiteljske objekte — sve unutar poznate aplikacije.

Na taj način, Viber preuzima ulogu hibridnog poslovnog pretraživača, nešto između Google Maps servisa i Instagram kataloga, ali fokusiranog na lokalne interakcije i poverenje.

Lokalni kontekst: Srbija kao test-tržište

Viber nije slučajno odabrao Srbiju kao jedno od prvih tržišta za Biznis Plus. Zemlja ima izuzetno visok nivo digitalne pismenosti i prosečno vreme provedeno u aplikacijama za poruke koje premašuje evropski prosek.

Osim toga, mala i srednja preduzeća u Srbiji čine više od 99% ukupnih privrednih subjekata, prema podacima Privredne komore Srbije. Time je domaće tržište idealno za testiranje rešenja koja kombinuju jednostavnost, pristupačnost i direktnu komunikaciju.

Za razliku od platformi koje zahtevaju posebne sajtove, integracije i reklame, Viber nudi „plug-and-play“ model — biznis nalog koji funkcioniše odmah po aktivaciji.

Promena paradigme: od aplikacije za poruke do poslovne platforme

Pokretanjem Biznis Plus usluge, Viber pravi strateški zaokret ka tzv. super-aplikacijama, trendu koji već dominira Azijom. U okviru jedne aplikacije sada je moguće:

slati poruke,

obavljati video pozive,

pretraživati lokalne usluge,

pratiti ponude i plaćati račune.

Ovaj koncept vertikalne integracije komunikacije i prodaje približava Viber rešenjima poput WeChat-a, koji već godinama u Kini funkcioniše kao kombinacija društvene mreže, digitalnog novčanika i marketplace-a.

Za srpsko tržište, to može značiti početak nove faze digitalizacije malih preduzeća, u kojoj aplikacije za razmenu poruka postaju osnovni kanal za upravljanje poslovanjem.

Alati za konkurentnost: gde Biznis Plus pravi razliku

Jedan od ključnih benefita koji Viber ističe jeste mogućnost da firme izgrade poverenje sa kupcima kroz transparentnu komunikaciju. Na tržištu gde su prevarantski profili i lažni oglasi česti, direktna veza putem verifikovanog poslovnog naloga ima dodatnu vrednost.

Pored toga, integracija sa CRM sistemima i alatima za analitiku omogućava uvid u ponašanje korisnika i optimizaciju ponuda u realnom vremenu.

Viber već testira i opciju automatizovanih poruka zasnovanih na ponašanju korisnika — što bi moglo da pretvori aplikaciju u pristupačnu platformu za marketing automatizaciju, naročito u sektorima poput maloprodaje, kozmetike i ugostiteljstva.

Za poređenje, slične opcije Meta Business Suite i Google My Business nude tek kroz složenije integracije i plaćene oglase.

Perspektiva stručnjaka: potencijal i ograničenja

IT analitičari ukazuju da je uspeh ovog modela uslovljen spremnošću malih firmi da digitalno sazru. Mnogi još uvek ne koriste ni osnovne alate poput CRM-a ili automatizovanih poruka, pa će edukacija i podrška biti ključne.

Takođe, ostaje pitanje monetizacije i skalabilnosti: hoće li mali preduzetnici biti spremni da plaćaju mesečne pretplate za dodatne funkcije?

Ipak, prednost Vibera je u već formiranoj zajednici korisnika i činjenici da je platforma lokalno relevantna. Uz pravilnu edukaciju, Biznis Plus bi mogao da postane osnovni kanal digitalne vidljivosti za hiljade domaćih biznisa koji nemaju sopstvene sajtove ili online prodavnice.

Digitalni kompas za male biznise

Viber Biznis Plus nije samo novi paket funkcija – to je pokušaj da se redefiniše način na koji mali biznisi stupaju u kontakt sa tržištem. Srbija je izabrana kao pilot-prostor za ovu promenu, i ako rezultati budu pozitivni, očekuje se širenje modela na druge zemlje regiona.

Za male firme, ovaj servis može značiti mnogo više od komunikacije – predstavlja ulaznicu u digitalnu ekonomiju bez visokih troškova, kompleksnih alata i tehničkih prepreka.