Viber Plus u Srbiji dobija “nevidljive ruke” – nova funkcija “Sakrij da kucaš” stiže da te oslobodi društvenog pritiska

Ako si ikada obrisao poruku jer si se predomislio, izbegavao da uđeš u grupni chat jer znaš da će te zasipati notifikacijama, ili osećao pritisak jer ti sagovornik vidi da kucaš – dobre vesti: Viber ti je čuo tiho uzdah i odgovorio funkcijom koja ti vraća kontrolu nad vremenom, ritmom i osećajem komunikacije.

Danas, Rakuten Viber najavljuje postepeno uvođenje nove opcije „Sakrij da kucaš“ – isključivo za pretplatnike Viber Plusa u Srbiji. Ovo nije samo još jedna podešavanja u meniju. Ovo je tihi, ali moćan čin otpora protiv „always-on“ kulture – gde svaki tvoj pokret, svaki otkucaj, postaje javna informacija.

Kucaš… ali niko ne zna. Zašto je to revolucionarno?

Zamisli: dobiješ poruku od šefa. Ili od nekog koga voliš. Ili od nekog sa kim nisi siguran kako da odgovoriš. Počneš da kucaš. Onda se predomisliš. Brišeš. Kucaš opet. Brišeš. Kucaš treći put – i šalješ.

U klasičnom scenariju, sagovornik je video sve: “Kuca…” → pauza → “Kuca…” → pauza → “Kuca…” → poruka stiže. A to stvara pritisak. Očekivanje. Nervozu.

Sa „Sakrij da kucaš“, taj pritisak nestaje. Ti pišeš – oni ne znaju. Možeš da razmisliš, da urediš rečenicu, da se predomisliš, da odložiš odgovor – bez stida, bez stresa, bez očekivanja. Tvoja poruka stiže kad ti budeš spreman. Ne kad algoritam očekuje.

Ova funkcija se uključuje kroz već poznati „Nevidljivi režim“ – i to nije slučajno. Jer Viber Plus više nije samo o “premium stikerima” ili “ikonicama”. To je postao alat za digitalnu samozashitu.

Privatnost koja se gradi sloj po sloj

„Sakrij da kucaš“ nije usamljena zvezda. Ona je deo veće priče – priče o tome kako Viber menja pravila igre u privatnoj komunikaciji.

Ranije ove godine, Viber Plus je već uveo dve funkcije koje su postale instant hitovi:

🔹 „Izmeni bez traga“ – koristi se 1,4 miliona puta u 30 dana. Možeš da ispraviš pogrešno napisanu rečenicu, lošu šalu, pogrešan broj – i niko neće znati da je poruka ikada bila drugačija. Dostupno 5 minuta nakon slanja – dovoljno da ispraviš grešku, ne dovoljno da zloupotrebiš.

🔹 „Tiho napuštanje grupa“ – idealno za roditelje, studente, zaposlene. Izađeš iz grupe – bez obaveštenja, bez drama, bez “Zašto si izašao??”. Samo… nestaneš. Kao da si uvek bio van nje.

Ove funkcije ne rešavaju “tehnološke probleme”. One rešavaju ljudske – stres, nelagodnost, strah od pogrešnog odgovora, nelagodnost u grupama.

Šta još dobijaš sa Viber Plusom? (A nije samo o tome da kucaš u tajnosti)

Ako misliš da je Viber Plus samo o privatnosti – pogrešiš. On je kao “spa dan” za tvoju digitalnu rutinu:

Bez reklama – razgovori koji te ne prekidaju sa “Kupi ovo!” ili “Pogledaj to!”.

– razgovori koji te ne prekidaju sa “Kupi ovo!” ili “Pogledaj to!”. Nevidljivi režim – vidiš ko je online, a tvoj status? Niko ne zna. Moć u tvojim rukama.

– vidiš ko je online, a tvoj status? Niko ne zna. Moć u tvojim rukama. Glas u tekst – jednim klikom pretvori glasovnu poruku u tekst (samo na iOS-u – za sada).

– jednim klikom pretvori glasovnu poruku u tekst (samo na iOS-u – za sada). Live chat podrška – pomoć kad ti zatreba, bez čekanja.

– pomoć kad ti zatreba, bez čekanja. Ekskluzivni bedž i ikonica – mala, ali slatka potvrda da si deo “kluba”.

– mala, ali slatka potvrda da si deo “kluba”. Svi stikeri besplatno – više nikad da plaćaš za emotikone.

Probaj ga – 14 dana, bez obaveza

Novi korisnici mogu da isprobaju Viber Plus besplatno 14 dana. Dovoljno da osetiš razliku. Da isprobash “nevidljivost”. Da izađeš iz grupe bez objašnjenja. Da izmeniš poruku bez traga. Da kucaš – bez da teko gleda.

Sve što treba da uradiš je da ažuriraš Viber na najnoviju verziju – preko App Store-a ili Google Play-a. I da uključiš funkcije koje tebi trebaju.

Viber Plus više nije “premium”. To je “pametno”.

Daniela Ivanova, direktorka marketinga za Evropu u Rakuten Viberu, kaže:

“Upotpunjujemo set alata za privatnost kako bi razgovori ostali potpuno vaši.”

A u tome i leži suština: Viber Plus više nije samo o tome što dobijaš dodatne opcije ili ekskluzivne ikonice. Radi se o tome što dobijaš prostor da komuniciraš na svoj tempo — bez osećaja da te neko posmatra, prati ili očekuje odgovor u sledećih pet sekundi. To je digitalna tišina koju retko ko nudi: više mira, više kontrole, više slobode da odlučiš kada, kako i da li uopšte želiš da odgovoriš.

U svetu gde svaka aplikacija želi da zna šta radiš, kad radiš i kako radiš – Viber Plus ti daje pravo da kažeš:

“Ne, hvala. Ja ću sam.”