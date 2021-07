Viber predstavlja magiju proširene realnosti kroz AR Objektive

Partnerstvo kompanija Rakuten Viber i Snap omogućiće upotrebu AR Objektiva u Viber video porukama i fotografijama; WWF, FK Barselona i SZO među prvima će dobiti brendirane Viber Objektive

Viber kao globalni lider u razmeni poruka među platformama i glasovnoj komunikaciji, predstavlja magiju proširene realnosti kroz AR Objektive u svojoj aplikaciji kroz partnerstvo sa Snap Inc. Koristeći razvojne alate Snapa, uključujući Camera Kit, Creative Kit i Bitmoji, u Viber će biti integrisani AR Objektivi – a omogućeno i deljenje sadržaja na Snapchatu, kao i kreiranje prilagođenih Bitmoji avatara na Viberu.

“Viber Lenses Powered by Snap” omogućiće Viber korisnicima prvi put video poruke i fotografije obogaćene funkcijom proširene realnosti. Ova inovacija će ponuditi korisnicima 30 novih Viber Objektiva, uključujući životinjske maske i Viber likove, podvodni Objektiv itd. Kompanija planira da doda još 300 Objektiva do kraja godine, a biznisi će imati mogućnost da kreiraju sopstvene ekskluzivne Objektive na Viberu. Svetski prirodni fond (WWF), FK Barselona i Svetska zdravstvena organizacija (WHO) su među prvim partnerima Vibera koji će ponuditi svoje nove Objektive na ovoj aplikaciji za razmenu poruka. Prilagođeni Objektivi povećaće aktivnost između korisnika i omiljenih brendova na Viber platformi.

Viber je aplikacija za pozive i razmenu poruka koja povezuje ljude i omogućava im da se kreativno izraze – bez obzira na to gde se nalaze. Lični i grupni četovi na Viberu su obezbeđeni šifriranjem s-kraja-na-kraj, kako bi korisnici znali da je njihova komunikacija uvek privatna i bezbedna.

Viber Objektivi su poseban dodatak postojećoj kolekciji stikera na aplikaciji, koja omogućava korisnicima da se vizuelno izražavaju dok četuju. Usvajanjem Snapovih dodataka u vidu Camera Kit, Bitmoji i Creative Kit na Viberu, pružaju se dodatni načini da se Viberovi korisnici još bliže povežu i učine svoju komunikaciju značajnijom i prijatnijom.

Nove Viber funkcije sadrže:

Instant AR : iskoristite moć proširene realnosti koja vam je sada na dohvat ruke

: iskoristite moć proširene realnosti koja vam je sada na dohvat ruke Filteri koji privlače pažnju : kreativni dodaci vizualima začiniće konverzaciju sa prijateljima

: kreativni dodaci vizualima začiniće konverzaciju sa prijateljima Izražajne maske : odaberite od mnoštva maski koje precizno prate pokrete vašeg lica

: odaberite od mnoštva maski koje precizno prate pokrete vašeg lica Opcije za ulepšavanje: poboljšajte svoje slike realističnim dodacima, poput karmina, rumenila i različitim bojama kose

poboljšajte svoje slike realističnim dodacima, poput karmina, rumenila i različitim bojama kose Prilagođen Bitmoji: integrišite personalizovani Bitmoji lik u fotografije i video snimke

Mogućnost da se ponude sponzorisani i brendirani Objektivi omogućiće dodatni izvor prihoda Viberu, budući da će poslovni partneri moći da kreiraju sopstvene Objektive za svoje zajednice na ovoj platformi.

“Partnerstvo Snapa sa Rakuten Viberom je obostrano korisno”, kaže Eliot Solomon, direktor partnerstava Camera platforme u Snap Inc. i dodaje: “Pomoći će nama da razvijamo našu tehnologiju proširene stvarnosti i u regionima u kojima Viber već ima jako prisustvo, a pomoći će i korisnicima Vibera da se izraze kroz AR na Viber platformi.”

“Veoma smo uzbuđeni što ćemo predstaviti Snap kameru korisnicima Vibera”, kaže Djamel Agaoua, generalni direktor kompanije Rakuten Viber. “Kroz ovo partnerstvo želimo da osnažimo kreativnost naših korisnika pomoću AR-a i radujemo se da ih nadahnemo da na nove zabavne načine ostanu u kontaktu sa svojim prijateljima i članovima porodice. Viber je više od aplikacije za razmenu poruka. Ne samo da povezuje ljude, već je i mesto gde korisnici mogu da kreiraju zabavan, uzbudljiv i ispunjujući sadržaj koji mogu deliti sa svojim zajednicama.”

Verzija aplikacije za iOS sa ovim novim funkcijama, kao i Android beta verzija na engleskom jeziku, biće dostupne od 30. juna u Australiji, Austriji, Belgiji, Kanadi, Danskoj, Engleskoj, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grenlandu, Islandu, Irskoj, Izraelu, Italiji, Japanu, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Maldivima, Holandiji, Norveškoj, Portugaliji, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj i SAD. Viber će tokom narednih meseci postupno uvoditi ovu novinu I na druga tržišta, uključujući i Srbiju, kao i za sve Android korisnike.