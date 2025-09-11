Personal magazin

Kompjuterski techno-e-zine / Vaš lični vodič kroz svet novih tehnologija

Mobilne aplikacije

Viber predstavlja Menadžera reklama – Viber Ads Manager

ByGoran Aničić

Sep 11, 2025 #Rakuten Viber
Viber Ads Manager

Rakuten Viber  je danas objavio pokretanje Menadžera Viber reklama (Viber Ads Manager) – samouslužne reklamne platforme koja omogućava malim i srednjim agencijama i oglašivačima u Srbiji da nezavisno i neposredno pokreću reklamne kampanje na ciljnim tržištima putem modela “plaćanja po prispeću” (pay as you go).

Koristeći tehnologiju priznatog globalnog pružaoca tehnoloških rešenja u reklamnoj industriji – Adslot, Menadžer Viber reklama sada pruža direktan pristup izboru Viberovih reklamnih funkcionalnosti i globalnojj korisničkoj bazi podataka. Manji oglašivači mogu birati između preprogramiranih reklamnih paketa prilagođenih njihovim potrebama i budžetima, ciljati potrošačku publiku sa lakoćom radi povećanja vidljivosti i rezultata i ostvariti interakciju sa korisinicima putem privlačnih reklamnih formata za mobilne uređaje.

Menadžer Viber reklama je dostupan u Srbiji od danas, i male i srednje agencije i oglašivači su u mogućnosti da se registruju na platformi kako bi mogli da pokrenu svoje reklamne kampanje.

Aktivacija je jednostavna, gde se od oglašivača očekuje da otvore svoje naloge i pokrenu kampanje u tri prosta koraka:·

  • Izabrati reklamni paket na osnovu cilja kampanje i odrediti ciljnu grupu
  • Odrediti datume trajanja kampanje i budžet – počevši od samo 100 Evra
  • Pokrenuti kampanju i pristupiti Viber korisnicima širom sveta

Uz ovu novu platformu, oglašivači će biti u mogućnosti da direktno i momentalno upravljaju

svojim kampanjama, da isprobavaju učinkovitost različitih reklamnih plasmana i prate metriku ostvarenih rezultata – kroz pregledan i korisnicima prilagođen interfejs.  Hiljade globalnih i regionalnih brendova se već reklamiraju na Viberu koristeći selekciju usluga platforme Viber za biznis namenjene kompanijama. Menadžer Viber reklama nadopunjuje postojeće samouslužne naloge u aplikaciji koji pomažu manjim biznisima da unaprede svoju komunikaciju sa klijentima i kupcima.

“Menadžer Viber reklama predstavlja naredni važni korak u strategiji Vibera kao super-aplikacije, čiji je deo stvaranje ekosistema rešenja za kompanije i biznise svih veličina”, naglasila je Kristina Konstadače (Cristina Constandache), Glavna direktorka odeljenja za prihode kompanije Rakuten Viber. “Srećni smo što ćemo – posle uspešno obavljenih proba –  ovim putem manjim oglašivačima pružiti priliku da lako pokreću i sprovode ciljne reklamne kampanje na način i pod uslovima koji će im u potpunosti odgovarati.”

Male i srednje agencije i oglašivači u Srbiji se pozivaju da se registruju na platformu ovde, dok će svi koji budu zakupili svoju prvu kampanju do 31. oktobra 2025. moći da ostvare specijalni jednokratni promotivni popust od 15% aktiviranjem promotivnog kodaWelcomePromo” tom prilikom.


By Goran Aničić

Povezne vesti

Mobilne aplikacije

Viber Plus u Srbiji dobija “nevidljive ruke” – nova funkcija “Sakrij da kucaš” stiže da te oslobodi društvenog pritiska

Sep 11, 2025
Mobilne aplikacije

Viber postaje lokalni vodič: Pronađi svaki mali biznis oko sebe za 3 sekunde

Jun 10, 2025
Mobilne aplikacije

Viber predstavlja karusel i liste poruka

May 26, 2025

Pročitajte i ovo!

Internet

Zašto hakeri vole kolačiće – i šta možeš da uradiš da tvoji ne završe u njihovom džepu

Sep 12, 2025 Goran Aničić
Mobilne aplikacije

Viber Plus u Srbiji dobija “nevidljive ruke” – nova funkcija “Sakrij da kucaš” stiže da te oslobodi društvenog pritiska

Sep 11, 2025 Goran Aničić
Hardware

IBM i AMD u savezu: gradimo računar koji će rešiti probleme koje ni AI ne može sam

Sep 11, 2025 Goran Aničić
Mobile

Baterija koja traje 4 dana i telefon sa unutrašnjim klimom – realme je otišao tamo gde niko nije očekivao

Sep 11, 2025 Goran Aničić
Omogućite notifikacije OK Ne, hvala