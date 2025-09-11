Viber predstavlja Menadžera reklama – Viber Ads Manager

Rakuten Viber je danas objavio pokretanje Menadžera Viber reklama (Viber Ads Manager) – samouslužne reklamne platforme koja omogućava malim i srednjim agencijama i oglašivačima u Srbiji da nezavisno i neposredno pokreću reklamne kampanje na ciljnim tržištima putem modela “plaćanja po prispeću” (pay as you go).

Koristeći tehnologiju priznatog globalnog pružaoca tehnoloških rešenja u reklamnoj industriji – Adslot, Menadžer Viber reklama sada pruža direktan pristup izboru Viberovih reklamnih funkcionalnosti i globalnojj korisničkoj bazi podataka. Manji oglašivači mogu birati između preprogramiranih reklamnih paketa prilagođenih njihovim potrebama i budžetima, ciljati potrošačku publiku sa lakoćom radi povećanja vidljivosti i rezultata i ostvariti interakciju sa korisinicima putem privlačnih reklamnih formata za mobilne uređaje.

Menadžer Viber reklama je dostupan u Srbiji od danas, i male i srednje agencije i oglašivači su u mogućnosti da se registruju na platformi kako bi mogli da pokrenu svoje reklamne kampanje.

Aktivacija je jednostavna, gde se od oglašivača očekuje da otvore svoje naloge i pokrenu kampanje u tri prosta koraka:·

Izabrati reklamni paket na osnovu cilja kampanje i odrediti ciljnu grupu

Odrediti datume trajanja kampanje i budžet – počevši od samo 100 Evra

Pokrenuti kampanju i pristupiti Viber korisnicima širom sveta

Uz ovu novu platformu, oglašivači će biti u mogućnosti da direktno i momentalno upravljaju

svojim kampanjama, da isprobavaju učinkovitost različitih reklamnih plasmana i prate metriku ostvarenih rezultata – kroz pregledan i korisnicima prilagođen interfejs. Hiljade globalnih i regionalnih brendova se već reklamiraju na Viberu koristeći selekciju usluga platforme Viber za biznis namenjene kompanijama. Menadžer Viber reklama nadopunjuje postojeće samouslužne naloge u aplikaciji koji pomažu manjim biznisima da unaprede svoju komunikaciju sa klijentima i kupcima.

“Menadžer Viber reklama predstavlja naredni važni korak u strategiji Vibera kao super-aplikacije, čiji je deo stvaranje ekosistema rešenja za kompanije i biznise svih veličina”, naglasila je Kristina Konstadače (Cristina Constandache), Glavna direktorka odeljenja za prihode kompanije Rakuten Viber. “Srećni smo što ćemo – posle uspešno obavljenih proba – ovim putem manjim oglašivačima pružiti priliku da lako pokreću i sprovode ciljne reklamne kampanje na način i pod uslovima koji će im u potpunosti odgovarati.”

Male i srednje agencije i oglašivači u Srbiji se pozivaju da se registruju na platformu ovde, dok će svi koji budu zakupili svoju prvu kampanju do 31. oktobra 2025. moći da ostvare specijalni jednokratni promotivni popust od 15% aktiviranjem promotivnog koda “WelcomePromo” tom prilikom.