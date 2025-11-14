Viber uvodi AI rezime linkova – mala promena sa velikim efektima

Digitalna komunikacija sve više zavisi od brzog razumevanja informacija. U eri kada se preopterećenost sadržajem podrazumeva, platforme za razmenu poruka pokušavaju da premoste jaz između „previše informacija“ i „premalo vremena“. Rakuten Viber sada uvodi funkciju AI rezimea linkova — alat koji automatski sažima sadržaj veb-stranica unutar samog četa.

Na prvi pogled, reč je o maloj, praktičnoj dopuni aplikacije. Međutim, iz perspektive tržišta, dizajna korisničkog iskustva i konkurencije, ovo je mnogo dublji potez — jer utiče na to kako korisnici konzumiraju informacije i kako se medijski sadržaj uopšte distribuira.

Kako funkcioniše AI rezime linkova — i zašto je bitan

Nova funkcija automatski obrađuje svaki link koji nije privatnog tipa i na osnovu sadržaja generiše kratak pregled. Rezime je vidljiv samo korisniku koji ga aktivira, ne i ostatku grupe. U praksi, to znači da korisnik više ne mora da napušta čet da bi razumeo šta se krije iza članka, objave ili analize.

Uz to, sistem uključuje automatski prevod, što omogućava korisnicima da dobiju sažetak na jeziku podešenom u aplikaciji. To je posebno važno u regionima poput Balkana, gde su informativni linkovi često na engleskom, a korisnici žele brzi pregled na maternjem jeziku.

Ovaj pristup ukida potrebu za prebacivanjem na pregledač, dodatno smanjuje kognitivno opterećenje i približava Viber viziji „super-aplikacije“ — koncepta koji u Aziji već godinama funkcioniše kroz platforme kao što su WeChat i LINE.

Šta ova funkcija znači za korisnike i za tržište

Novi tip digitalne pismenosti: čitamo rezime, ne tekst

Sve više aplikacija pokušava da odgovori na prezasićenost informacijama. Umesto da korisnik apsorbuje sadržaj, algoritam ga prelama umesto njega. Prednosti su očigledne — brža informisanost i veća preglednost.

Ali donosi i rizike:

rezime je uvek interpretacija, ne originalan tekst

AI može da izostavi nijanse, kontekst ili kritički ton

korisnik se navikava na „kratke forme“, što dugoročno menja način konzumiranja sadržaja

Ako su društvene mreže već skratile formu informacija, AI rezimei je dodatno kompresuju.

Posledice za medije i izdavače

Iako Viber prikazuje samo sažetak, ne i ceo tekst, postavlja se pitanje:

Ako korisnik pročita rezime, da li će otvoriti link?

Mnogi izdavači se i dalje oslanjaju na klikove i pageview modele za monetizaciju. Ako algoritam zadrži korisnika unutar Vibera:

smanjuje se verovatnoća da će mediji dobiti posetu

gubi se prostor za prikaz oglašavanja

gubi se deo konteksta koji mediji smatraju važnim

Drugim rečima: AI rezimei mogu promeniti način na koji medijski sadržaj putuje ka korisniku.

Sigurnosni i privatnosni aspekt

Viber naglašava nekoliko važnih stvari:

AI obrađuje samo link, nikada privatne poruke

svi razgovori ostaju zaštićeni end-to-end enkripcijom

rezime je vidljiv samo korisniku koji ga otvori

Ovaj pristup uklanja tipične sumnje o obradi privatnih podataka. Ipak, ostaje jedno pitanje koje se uvek postavlja kod AI funkcija:

Gde se sadržaj linka obrađuje i kako se čuva?

Viber ne koristi sadržaj privatne komunikacije, ali sama analiza linkova zahteva infrastrukturu koja radi „u oblaku“. To nije neuobičajeno, ali zahteva poverenje korisnika — naročito u Evropi, gde je GDPR standard visok.

Viberova strategija: više AI funkcija, manje frikcije u komunikaciji

Ovo nije prvi korak Vibera ka veštačkoj inteligenciji. Prošle godine uvedena je funkcija AI rezimea nepročitanih poruka — alat koji pomaže korisnicima da brzo nadoknade propuštene razgovore u velikim grupama.

Sada se ide korak dalje: umesto rezimisanja poruka, rezimira se spoljni sadržaj. I time Viber jasno pokazuje smer u kojem se kreće:

**→ aplikacija želi da postane mesto gde korisnik ostaje, umesto da prelazi na pregledač

→ svaka informacija postaje „sažeta“ i lako svarljiva

→ AI se ne nudi kao spektakl, već kao alat koji „uklanja trenje“ u digitalnim rutinama**

Ovaj pristup se poklapa sa novom globalnom strategijom Rakuten Grupe „Triple 20“, koja podrazumeva povećanje efikasnosti i optimizaciju procesa za korisnike i poslovne klijente kroz AI tehnologije.

Kako se Viber pozicionira u odnosu na konkurenciju

Tržište aplikacija za razmenu poruka više nije statično:

WhatsApp uvodi AI asistent Meta AI i generativne funkcije u četovima.

uvodi AI asistent Meta AI i generativne funkcije u četovima. Telegram koristi botove i mini-aplikacije kao zamenu za klasične ekstenzije.

koristi botove i mini-aplikacije kao zamenu za klasične ekstenzije. iMessage sve više integriše Apple Intelligence.

sve više integriše Apple Intelligence. Google Messages nudi Magic Compose i druge AI varijante.

U tom okruženju, Viber se suočava sa ključnim izazovom:

kako ostati relevantan na tržištima gde dominiraju WhatsApp i Messenger?

Uvođenjem AI rezimea linkova, Viber ne pokušava da pobedi konkurente „velikim potezom“ — već pametnim, pragmatičnim funkcijama koje rešavaju konkretan problem korisnika.

Ovo je značajno i zato što Viber tradicionalno ima jak udeo u regionima poput Istočne Evrope i Balkana. Funkcija prevoda rezimea na lokalni jezik može biti jedan od ključnih elemenata koji povećavaju korisničku lojalnost.

Mane i mogući problemi: šta treba imati u vidu

Preciznost rezimea

Svaki AI rezime je interpretacija. Ako je algoritam pogrešno proceni ton, ključne činjenice ili nameru autora, može doći do pogrešnog tumačenja.

To posebno važi za:

političke teme

finansijske informacije

medicinske teme

istraživačko novinarstvo

U takvim slučajevima, korisnik mora biti svestan da je rezime samo filter, ne ultimativna istina.

Medijski „disintermediation“

Što više aplikacija za poruke nude sažetke, manje puta korisnik odlazi na izvor. To može promeniti način finansiranja digitalnih medija.

Navika na „kratke forme“

Ako se korisnici naviknu da im AI „prepričava“ sve što dobiju — prelazak na duže forme čitanja postaje sve teži. To ima implikacije na:

način informisanja

političku pismenost

razumevanje složenih tema

Viberov AI rezime linkova je mali korak za aplikaciju, ali veliki korak za način na koji ćemo čitati u budućnosti

Nova funkcija deluje jednostavno i praktično — i zaista jeste. Ali iza nje stoji dublja promena digitalne komunikacije: prelazak sa čitanja izvora na čitanje interpretacija.

Viber je ovim potezom zauzeo poziciju u kojoj AI nije dekoracija, već alat koji štedi vreme. Za korisnike, ovo znači praktičnost i uštede klikova. Za tržište i medije, otvara se pitanje kako će se sadržaj plasirati u svetu gde aplikacije same prave sažetke.

Kada pogledamo širu sliku, AI rezime linkova nije samo nova funkcija — već signal da se borba između aplikacija za razmenu poruka seli na područje inteligentnih, kontekstualnih dodataka. A to će oblikovati digitalnu komunikaciju mnogo više nego što se na prvi pogled čini.