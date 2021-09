Xiaomi Pad 5 tablet računar

Najnoviji Xiaomi tablet je od danas dostupan za preorder za sve kupce u Srbiji po specijalnoj ceni od 34.999 RDS

Xiaomi je predstavio svoj novi tablet Xiaomi Pad 5 tokom globalnog predstavljanja proizvoda, kao i prvoklasnu seriju AIoT proizvoda koja dodatno proširuje seriju Xiaomi pametnih kućnih uređaja i nosive opreme za već postojeće potrošače. Novi AIoT proizvodi uključuju Smart projektor, Xiaomi Mesh sistem i Smart Band 6 NFC – multifunkcionalnu narukvicu.

Uz „novu normalnost“, sve više potrošača preuređuje svoje domove ne bi li stekli uslove da se prilagode post-pandemijskoj eri koja podrazumeva spajanje slobodnog vremena i posla. Ova četiri proizvoda donose potrošačima pametne uređaje koji im omogućuju udoban život unutar njihovog doma.

Xiaomi Pad 5: zabavljajte se neograničeno, radite pametno

Xiaomi Pad 5 je svestran proizvod za upotrebu i na poslu i u učionici, ali i služi kao vrhunsko sredstvo mobilne zabave.

“Uz nove uslove života i učenike koji se vraćaju u školu, Xiaomi Pad 5 se uklapa u naš novi način prelaska sa posla na zabavu u trenutku. To je zaista uređaj koji obuhvata sve u jedno, od forme do funkcije, gde god da se koristi, uključujući u učionici, kod kuće ili u kancelariji.” rekao je TJ Valton, menadžer marketinga proizvoda Xiaomi international-a.

Ovaj prenosivi uređaj ima vrhunske funkcije koje omogućavaju korisnicima da se zabavljaju, ali i da rade, a neke od njih su:

Funkcije za produktivnost – Xiaomi Pad 5 je opremljen funkcijama koje povećavaju produktivnost. Skenirajte bilo koji dokument koristeći kameru od 13 megapiksela i jednostavno ih delite sa svojim kolegama. Za iskustvo pisanja, Xiaomi donosi Smart Pen1 tešku samo 12.2g, s osetljivošću na pritisak 4096 i brzinom uzorkovanja od 240 Hz. Xiaomi Smart Pen takođe uključuje pogodne funkcije kao što su funkcijski tasteri Smart Pen za brzo pravljenje beleški, snimanje ekrana ili jednostavno prebacivanje između olovke i gumice. Pored toga, uvek ste spremni za konferencijski poziv sa prednjom kamerom od 8 megapiksela koja podržava 1080p video.

„Živopisan“ ekran sa udobnim iskustvom gledanja – Xiaomi Pad 5 donosi ekran od 11 inča i sa WQHD+ 120Hz koji oživljava sadržaje sa razrađenim slikama sa mekšim i prirodnijim bojama punim detalja. Uz podršku za „Dolby Vision“, Xiaomi Pad 5 omogućava vrhunsko HDR iskustvo gledanja i donosi živopisne slike sa neverovatnom osvetljenošću, kontrastom, detaljima i bojama koje do sada niste videli na ekranu. I čak i ako gledate omiljene sadržaje duži vremenski period i bilo gde da gledate, ekran Xiaomi Pad 5 i ugrađeni režim „Low blue light“ garantuju jasan, ali siguran i udoban doživljaj gledanja.

Impresivna akustika – Kako Xiaomi Pad 5 „zaokupljuje vaše oko“, zvučni efekat u vaše slobodno vreme biće podjednako dobar. Uživajte u bogatom stereo zvuku sa velikim četvoroglasnim zvučnicima koji nude glasniji i oštriji zvuk. Štaviše, postoji Dolby Atmos uronjeni zvuk za vrhunsko zvučno iskustvo sa jednoglasnim detaljima, dubinom i realnošću dok slušate svoje omiljene Dolby Atmos sadržaje.

Puno performansi i besprekorna veza – Kako bi ispratio vaše studije, posao, zabavu i sve između Pad 5 je opremljen 7nm Snapdragon 860 procesorom visokih performansi sa maksimalnom brzinom do čak 2.96Ghz. I kako bi korisnici uvek nili povezani, Xiaomi Pad 5 donosi dug život baterije sa kapacitetom od 8,720mAh.

Xiaomi Pad 5 će biti dostupan uskoro na domaćem tržištu i to po specijalnoj preorder ceni od 34.999 RSD, što je popust od čak devet hiljada dinara u odnosu na maloprodajnu cenu. Period trajanja akcije je od 16.9. do 22.9.2021. ili do isteka zaliha.

Smart Band 6 NFC: Beskontaktno plaćanje za post-pandemijsko doba

Život u senci pandemije naterao nas je da razmislimo o tome kako da obnovimo pametan, zdrav i život bez stresa uz nove norme društvenog distanciranja. Kako bi pomogao korisnicima da usvoje taj promenjeni način života, Xiaomi oblikuje svoje tehnološke inovacije, počevši od svakodnevnih nosivih uređaja.

U martu 2021, Xiaomi je predstavio uređaj Smart Band 6 koji je obuhvatao SpO2 funkciju za pružanje zdravstvenih indikacija na respiratornom sistemu korisnika i druge sveobuhvatne funkcije praćenja zdravlja, kao što su spavanje i otkrivanje nivoa stresa, vođenje disanja kako bi pomogli korisnicima da preuzmu kontrolu nad svojim ukupnim fizičkim i mentalnim zdravljem.

Sada, u saradnji sa Mastercard-om, svetski broj 1 brend nosivih uređaja-narukvica vraća Smart Band 6 u fokus i to sa mogućnošću beskontaktnog plaćanja. Dodavanjem punopravne NFC funkcije, nova verzija sada nudi brz, siguran i praktičan način plaćanja. Plaćanja se vrše efikasnije nego ikad, bez obzira na to da li se radi o preuzimanju svakodnevnih namirnica, plaćanju javnog prevoza ili čak jednostavno u kafiću tokom korisnikove svakodnevice.

“Verujemo da su nosivi uređaji važni za ekosistem plaćanja. Vidimo porast od upotrebe plastičnih sredstava plaćanja do mobilnih uređaja, što uključuje i nosive uređaje poput Smart Band. Budući da tehnologija i inovacije danas igraju centralnu ulogu, vidimo da se na tržištu pojavljuje sve više uređaja koji omogućuju plaćanje. Uz to, oni će imati mogućnosti kao što su pružanje novih načina komunikacije, ometanje monopola velikih korporacija i poboljšanje naše digitalno-fizičke interakcije“, rekla je Valeri Novak, izvršna potpredsednica za proizvode i inovacije u Evropi. „Produbljujući prošlogodišnju uspešnu saradnju širom Rusije, Belorusije i Ukrajine, Xiaomi je naš partner u 19 regiona sada, sa planom širenja u narednih par meseci.”

Pored toga, nova Smart Band 6 NFC verzija donosi i ugrađenu Amazon Alexa funkciju, doprinoseći hands-free doživljaju korisnika.

Mi Smart Projektor 2: vaš nosivi kućni bioskop

Pred Xiaomi Pad 5 i Smart Band 6 NFC verzije, Xiaomi je takođe predstavio potpuno novi zabavni uređaj svojoj kućnoj ediciji– Smart Projector 2. Sa rezolucijom 1920 x 1080 Full HD u kompaktnoj veličini, Mi Smart Projector 2 je zgodan, jednostavan uređaj koji korisnici žele. Sa Dolbi Audio sistemom,projektor donosi kristalno jasan kvalitet na svim izvorima zvuka.

Sa auto-keystone korekcijom sa više uglova i auto-fokusom, uređaj može brzo da projektuje savršeno kvadratni ekran na većinu zidova. Takođe radi na sertifikovanom Android TV sistemu sa ugrađenim Google pomoćnikom, tako da korisnicima ne samo da pruža beskrajnu zabavu, već nudi i pametne glasovne komande na pametnom kućnom uređaju korisnika.

Xiaomi Mesh Sistem AX3000 (dvostruko pakovanje) : ostanite povezani na Wi-Fi

Osmišljen da obezbedi sve kućne uređaje, novi Xiaomi Mesh Sistem AX3000 (dvostruko pakovanje) donosi jaku i pouzdanu pokrivenost Dual-Band Wi-Fi 6 mrežom u prostoru od 380 kvadratnih metara. Takođe, podržava do 254 povezanih uređaja. Bez obzira na to koliko je uređaja povezano i u upotrebi, Mesh uređaj će pružiti optimizovanu efikasnost mreže i smanjenje kašnjenja sa 1024KAM modulacijom, kao i sa podrškom za OFDMA i 2 k 2 MIMO tehnologiju.

Pametni mrežni sistem takođe podržava automatsko prebacivanje mreže kako bi se obezbedio besprekoran signal kada se korisnici kreću po različitim prostorijama. Uređaj može čak pokrenuti proces samopopravljanja radi reorganizacije mreže kad god se uređaj nađe van mreže, ne bi li korisnici ostali povezani na Wi-Fi sve vreme.