Kao podstrek ljubiteljima Xiaomi uređaja širom sveta da ostanu aktivni i uživaju u zdravom načinu života, Xiaomi je organizovao svoju prvu virtuelnu POP trku 2021, koja se održala od 4. do 24. avgusta. Ove godine Xiaomi Pop trka održana je praktično u više od 125 zemalja, uključujući Rusiju, Indoneziju, Maleziju, Meksiko, sa ukupno registrovanih 27.631 učesnika i prikupljenih 457 miliona koraka.

Suočenа sa značajnim poteškoćama usled pandemije, trka Xiaomi POP Run 2021 je ove godine održanа u globalnom, virtuelnom formatu, a mogućnost učešća imali su svi ljubitelji Xiaomi-ja. Nakon registracije za događaj, korisnici su povezivali svoje Xiaomi prenosive uređaje čime je omogućeno praćenje njihovog broja koraka. Njihovi koraci bi se automatski odražavali na tabeli sa rezultatima.

Cilj Xiaomi POP trke ove godine je „Neka se život pokrene, neka se život kreće (Keep Life Rooling, Keep Life Running“, bez obzira na to gde se učesnici fizički nalaze. Globalna pandemija poremetila je mnoge aspekte života ljudi, negativno utičući na naše fizičko zdravlje i mentalno blagostanje. Zato je Xiaomi ove godine događaj održao u virtuelnom formatu, što je omogućilo da podrži svoje obožavaoce, gde god da se nalaze.

Svrha Xiaomi POP trke od početka je podrška lokalnim zajednicama i činjenje vežbanja zabavnim. U godinama iza nas, Xiaomi POP trka 2018 podržala je zaštitu životne sredine promovišući koncept „razdvajanja otpada“. Ovaj događaj ohrabrio je svakog trkača da vodi ekološki način života, dok uživa u trci koja doprinosi većoj svrsi.

Ove godine, Xiaomi POP trka ponudila je važnu podršku i usluge tokom pandemije sarađujući sa lokalnim zajednicama. Na Filipinima je Xiaomi POP trka doprinela borbi protiv klimatskih promena. Naime, posađen je isti broj stabala koliko je učesnika bilo na trci, dok će se u Rusiji, kao deo Xiaomi POP trke, ukupni koraci koje su zabeležili učesnici pretvoriti u iznos koji će kompanija donirati lokalnoj dobrotvornoj fondaciji, nudeći podršku deci sa retkim bolestima.

Napredovanje u izazovnim vremenima je vrlina koju ljudi imaju, a Xiaomi nastoji da stvori nešto vredno za ljude koji dele isti duh. Pružajući najbolju tehnologiju, opsežne proizvode i usluge i optimizirajući iskustvo, Xiaomi ohrabruje svoje korisnike da napreduju gde god i kad god. Bez obzira na to koliko su teške okolnosti, trudimo se da napredujemo kroz konstantno istraživanje, inovacije i evoluciju. Pokrenimo život uz Xiaomi!