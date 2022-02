Xiaomi predstavlja Redmi Note 11 u Srbiji

Tri modela Redmi Note serije, kao i nekoliko inovativnih IoT uređaja predstavljeni su domaćoj publici i predstavnicima medija sinoć u Beogradu

Globalni tehnološki lider Xiaomi predstavio je svoje nove modele telefona iz globalno popularne Redmi Note serije sinoć u Beogradu. Uz prisustvo medija, javnih ličnosti i najvećih Xiaomi fanova predstavljeni su prvi modeli iz Redmi Note 11 serije – Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11. Kompanija Xiaomi je takođe objavila i partnerstvo koje će omogućiti svim korisnicima određenih modela Xiaomi telefona, uključujući i modele iz Redmi Note serije, korišćenje YouTube Premium servisa i YouTube Music usluge tokom promotivnog perioda. Uz premijere najnovijih modela lokalna publika je imala priliku da isproba i nove uređaje iz Xiaomi ekosistema, uključujući Xiaomi Mi robot vacuum Mop 2 Lite, Xiaomi Mi robot vacuum Mop 2, Xiaomi Mi robot vacuum Mop 2 Pro+, Xiaomi Mi robot vacuum Mop 2 Ultra, prečišćivač vazduha Xiaomi Mi Air Purifier 4 Pro, kao i Redmi Watch 2 Lite i Redmi Buds 2 Lite bežične slušalice.

Xiaomi nastavlja da bude posvećen inovacijama, što dokazuje i Redmi Note 11 serija, a ewpredstavljanje ove nove serije telefona pratiće i promo period od 72 sata, počevši od 23. februara, tokom koga sve kupce nove serije telefona očekuju veliki popusti, ali i pokloni. Takođe, uređaji kupljeni u ovom periodu dobiće i dodatne pogodnosti, poput garancije za staklo ekrana koja će omogućiti svakom kupcu koji tokom promotivnog perioda kupi jedan od novih modela iz Redmi Note 11 serije pravo na besplatni servis i zamenu stakla uređaja u Xiaomi servis centru zemlje gde je uređaj i kupljen u periodu od 6 meseci nakon kupovine uređaja, ukoliko do oštećenja ekrana dođe usled dejstva više sile ili nekog drugog oštećenja bez namere potrošača.

Saradnja s YouTube-om

U svetlu objavljivanja nove, dugoočekivane Redmi serije telefona Xiaomi je objavio partnerstvo sa YouTube-om i nudi duži besplatan probni period YouTube Premium-a na određenim aktuelnim i budućim uređajima. Xiaomi korisnici će dobiti do tri meseca YouTube Premium usluge potpuno besplatno, kako bi iskusili najbolji sadržaj bez oglasa i van mreže, gde je to dostupno. Pogodnosti YouTube Premium servisa uključuju pretplatu na YouTube Music Premium gde korisnici mogu dobiti neograničen pristup bez oglasa za više od 80 miliona zvaničnih pesama plus nastupa uživo, obrada i remiksa.

Korisnici mogu da iskoriste ovu YouTube Premium ponudu na Xiaomi pametnim telefonima koji ispunjavaju uslove tako što će otvoriti unapred instaliranu YouTube aplikaciju i pratiti uputstva ili posetiti youtube.com/premium. Modeli Xiaomi telefona koji uključuju YouTube Premium promociju su Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11.

Podizanje korisničkog iskustva na viši nivo

Redmi Note 11 serija podiže opšte korisničko iskustvo na viši nivo. Glavna kamera Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S uređaja ima primarne senzore od 108 MP, koji omogućuju snimanje u visokoj rezoluciji i sa verodostojnim detaljima, zahvaljujući kojima svaki korisnik može na jednostavan način da podeli trenutke iz svog života sa svima. I sa softverske strane uređaji predstavljaju ozbiljno unapređenje već postojećih verzija. Uz visoku stopu osvežavanja, do 120Hz i brzinu uzorkovanja dodira do 360Hz, Redmi Note 11 serija poboljšava iskustvo na ekranu mekšim animacijama i prelazima bez kašnjenja, dok takođe registruje preciznije dodire prstima. Sa veličinom ekrana od 6,67 inča i 6,43 inča, serija je opremljena FHD+ AMOLED DotDisplay ekranom koji sadrži široki DCI-P3 spektar boja, pruža živopisnije boje i detalje, dok takođe postiže čak 1200 nita kako bi se obezbedila jasnoća ekrana čak i pri jakom dnevnom svetlu.

Redmi Note 11 cena u Srbiji

U periodu od 23. februara na kupovinu uređaja u maloprodajama kupci mogu da ostvare značajne popuste – cena za Redmi Note 11 4/128 GB tokom akcije iznosiće 20.999 dinara, dok će cena za Redmi Note 11 4/64 GB iznositi 18.999 dinara, a iznos uštede uz oba uređaja iznosiće 6.000 dinara. Cena za Redmi Watch 2 Lite iznosiće 8.990 dinara, a Redmi Buds 2 Lite koštaće 2.990 RSD.

Redovna cena uređaja Redmi Note 11 (4+64) iznosiće 24.999, dok je za Redmi Note 11 (4+128) cena 26.999. Cena za Redmi Note 11 Pro 5G iznosi 39.999 dok je Redmi Note 11 Pro 37.999.

Predstavljena je i nova verzija Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, koja ima 3-u-1 sistem filtracije koji kombinuje elektrostatičko punjenje i tehnologije mehaničke filtracije za hvatanje 99,97% zagađivača vazduha veličine samo 0,3 mikrona4. Takođe, usisivači Xiaomi Mi robot vacuum Mop 2 Lite, Xiaomi Mi robot vacuum Mop 2, Xiaomi Mi robot vacuum Mop 2 Pro+ i Xiaomi Mi robot vacuum Mop 2 Ultra donose potpuno revolucionarnu opciju hands-free usisavanja. Uređaj možete kontrolisati putem aplikacije i označiti zone u vašem domu koje je potrebno očistiti, a koje nije. Uz Xiaomi robot vacuum mogućnosti su neograničene.

Cene za usisivače kreću se 29.990 RSD koliko košta Mop 2 Lite do 59.990 RSD što je cena za Mop 2 Ultra, dok je Mop 2 Pro 51.990 RSD, a Mop 2 39.990 RSD. Cena Air Purifier 4 Pro uređaja je 37.990 RSD.