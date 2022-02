XPG na sajmu CES 2022

XPG, sistemski provajder komponenti i perifernih uređaja za igrače, profesionalne gejmere i obožavaoce tehnologije koji beleži brz rast, učestvovao je u Las Vegasu na sajmu CES 2022 (od 5. do 8. januara). Pod temom „Dawn of a New Xtreme“ (Svitanje novih ekstremnih performansi uz Xtreme) predstavljeni su najnoviji proizvodi robnih marki XPG i ADATA, uključujući gejmerske proizvode, periferiju, dodatnu opremu i komponente kao što su najnovija DDR5 memorija, PCIe 5.0 SSD-ovi i najnovije revolucionarno napajanje Platinum.

Performanse SSD-a i DRAM-a nove generacije

XPG i ADATA predstavili su igračima i drugim korisnicima performanse nove generacije kroz svoje najnovije PCIe Gen5x 4 SSD-ove i DDR5 DRAM. Posetioci su po prvi put videli XPG LANCER RGB DDR5 i CASTER RGB DDR5 koji nude performanse visokog nivoa do 6000 MT/s i 7000 MT/s. Prikazana je i ADATA-ina DDR5-4800 U/SO/R-DIMM memorija industrijskog nivoa sa ECC-om i PMIC-om na istom čipu.

Posebne zvezde sajma bila su dva prototipa ADATA PCIe Gen5x 4 SSD-a. Među njima je „Project Nighthawk“ sa kontrolerom Silicon Motion SM2508 koji može da ponudi performanse sekvencijalnog čitanja/pisanja do 14/12 GB/s kao i „Project Blackbird“ sa kontrolerom InnoGrit IG5666 i performansama čitanja/pisanja 14/10 GB/s. Oba SSD-a su kapaciteta do 8 TB. Moći će da se vide i ADATA-in novi USB4 spoljašnji SSD Elite SE920. Taj spoljašnji SSD nudi brzinu prenosa do 40 Gb/s i opremljen je vlastitim kulerom sa ugrađenim ventilatorom.

Izgradnja sjajnog PC-ja za igranje

Nakon uspeha napajanja XPG CORE REACTOR sa zlatnim sertifikatom, predstavljeno je najnovije i najsnažnije napajanje dosad – XPG CYBERCORE. Radi se o napajanju sa platinastim i Cybenetics sertifikatom koje je spremno da odgovori na izazove performansi gladnih snage novih središnjih i grafičkih procesora u svojim konfiguracijama od 1000 W i 1300 W. Sa premijum ventilatorima XPG VENTO PRO proizvedenim u saradnji sa kompanijom Nidec, napajanje XPG CYBERCORE obećava da će učiniti XPG jednim od najboljih proizvođača napajanja u segmentu.

XPG je prvi put predstavio i prototip XPG BATTLECRUISER PRO – super ATX full-tower kućište sa površinama od kaljenog stakla sa sve četiri strane, ventilatorom čiji se rad može prilagoditi putem softvera i ugrađenom kontrolom za upravljanje svetlom.

Predstavljanje komponenti zaokružio je najnoviji AIO tekući kuler iz linije LEVANTE – model XPG LEVANTE PRO. On ima istaknut okrugli LCD ekran koji se može sasvim prilagoditi pomoću softverskog ekosistema XPG PRIME, opremljen je najnovijim rešenjem za hlađenje, tečnošću kompanije ASETEK i ventilatorima XPG VENTO PRO 120 PWM visokog kvaliteta.

Najnovija XPG periferija i dodatna oprema

Na CESS 2022 predstavljena je cela XPG-ova linija periferije za igranje. Među ostalim, XPG predstavio je seriju novih miševa za igranje ALPHA sa potpuno iznova osmišljenom ergonomijom i optičkim senzorom visokih performansi PIXART PAW3335. Ta serija obuhvata bežičnu verziju s mogućnošću povezivanja na 2,4 GHz pri igranju ili putem standardnog Bluetootha za svakodnevnu upotrebu, a dostupna je i žična verzija. Svi proizvodi kompatibilni su sa softverskim ekosistemom XPG Prime.

Tu je i najnoviji konceptualni proizvod naziva XPG VAULT – žični USB-C miš koji želi da bude „biblioteka igara u vašem dlanu“. Aktuelni prototip može integrisati do 1 TB Solid State memorije brzine 985 MB/s i softver Gaming Launcher koji će učiniti vašu biblioteku igara praktično prenosivom i doneti viši nivo integracije igara sa softverskim ekosistemom XPG Prime.

Uživajte u gejmingu uz kompletnu ponudu sistema za igranje

Na štandu XPG-a predstavljena je i ponuda prenosnih računara, uključujući nagrađivani XPG XENIA 15 KC sa ekranom dijagonale 15,6 inča. Taj uređaj je rezultat dizajnerske saradnje XPG-a i Intela, pa tako ima procesor Intel® 11th Gen Core™ i7 11800H i grafičku karticu NVIDIA® RTX 3070. Za vrhunsku stabilnost i performanse to je prenosni računar opremljen termalnim interfejsom od tekućeg metala, PCIe Gen4 SSD-om XPG GAMMIX S70 kapaciteta 1 TB i s 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3200-megahercne visokoperformansne XPG memorije. Među drugim sistemima koji su predstavljeni na sajmu bio je i 15,6-inčni lifestyle ultraprenosnik XPG XENIA Xe utemeljen na Intelovoj platformi/standardu EVO™ i iznenađujuće lagan lifestyle ultraprenosnik XPG XENIA 14 s tankim kućištem od magnezijumove legure mase svega 970 g, što ga čini najlakšim prenosnim računarom tih dimenzija.