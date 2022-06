XPG predstavlja VALOR AIR mid-tower

XPG, sistemski provajder komponenti i perifernih uređaja za igrače, profesionalne gejmere i obožavaoce tehnologije koji beleži brz rast danas je najavio VALOR AIR mid-tower kućište. Kao što naziv implicira, VALOR AIR je kućište računara koje naglašava optimizovan protok vazduha. Štaviše, ima bočnu ploču od kaljenog stakla kroz koje se vide unutrašnje komponente. Iako je kompaktne veličine, VALOR AIR pruža dovoljno unutrašnjeg prostora za smeštaj hardvera i svih komponenti. Kućište mid-tower je pogodno za sve tipove gejmera i PC entuzijasta. Sa optimizovanom dinamikom protoka vazduha, dovoljno prostora i dizajnerskim stilom, nudi savršenu ravnotežu između forme i funkcije.

Optimizovan dizajn protoka vazduha, prostor i performanse

XPG VALOR AIR kućište ima elegantan izgled sa aerodinamičnim dizajnom koji efikasno uvlači hladan vazduh spolja da bi se uvukao preko 3x unapred instaliranih 120 mm ventilatora na prednjoj strani i 120 mm ventilatora pozadi. Iako ima dimenzije koje štede prostor, ostaje sposoban da primi grafičke kartice dužine do 335 mm. Može da podrži izvore napajanja dužine od 160 mm-180 mm, uključujući XPG CORE REACTOR sa 80 PLUS GOLD sertifikatom i XPG CIBERCORE sa 80 PLUS PLATINUM sertifikovanim XPG CYBERCORE. XPG VALOR AIR je jednostavno i elegantno dizajnirano mid-tower kućište, pruža odličan protok vazduha, prostor i performanse po pristupačnoj ceni.

Pokažite se talentom, maštajte s lakoćom

XPG VALOR AIR ima upotrebu XPG patentiranog magnetnog prednjeg panela koji se može ukloniti i opremljen je bočnim panelom od kaljenog stakla. Štaviše, bočni panel se lako uklanja jednostavnim otpuštanjem vijaka. Niz I/O portova na vrhu uključuje dva USB 3.2 Gen 1 porta i kombinovani priključak za slušalice/mikrofon. Filteri za prašinu su takođe dizajnirani sa uklonjivim i magnetnim mehanizmom koji čišćenje čini praktičnim i intuitivnim.

Raznovrsni raspored hard diska za fleksibilnost konfiguracije i lakoću korišćenja

XPG VALOR AIR je opremljen sa dva uklonjiva 2.5” HDD/SSD nosača na zadnjoj strani ležišta matične ploče koju korisnici mogu lako instalirati i ukloniti. Ovo omogućava korisnicima da lako instaliraju i uklanjaju diskove. Dodatni uklonjivi 2.5”/3.5” kombinovani kavez za drajv se nalazi ispod poklopca, povećavajući fleksibilnost upravljanja PSU kablovima.