Yandex Go aplikacija za naručivanje taksi vozila od sada dostupna i u Novom Sadu

Građane Novog Sada, ali i veliki broj taksi vozača dočekala je informacija da je u njihovom gradu startovao sa radom Yandex Go, servis i aplikacija za taksi prevoz. Zahvaljujući ovoj inovaciji, Novosađani će biti na samo nekoliko klikova do naručivanja taksi vozila, a vozači će na jednostavan i efikasan način moći da ostvare što više vožnji. Uvođenjem Yandex Go servisa, Novi Sad se pridružio velikom broju evropskih gradova koje godinama unazad uspešno koriste usluge ove aplikacije i sve njene prednosti.

Yandex Go aplikacija je vrlo jednostavna za korišćenje i može se besplatno skinuti u prodavnicama App Store i Google Play, a dostupna je na srpskom, engleskom, francuskom i drugim jezicima. Za naručivanje taksija nije obavezno upisivanje adrese, već je dovoljno pokrenuti aplikaciju i ona će uz pomoć GPS odrediti gde se korisnik nalazi i usmeriti automobil prema njemu, uz prikazivanje cene, sa kontaktom taksiste i opisom vozila. Moderna tehnologija i algoritmi aplikacije uzimaju u obzir udaljenost i gužve u saobraćaju i pronalaze vozača koji će najbrže stići do korisnika.

Benefiti korišćenja ove aplikacije su brojni kako za taksi vozače, tako i za korisnike. Na primer, ako se taksista vozi ka centru Novog Sada, aplikacija će mu ponuditi nekoliko putnika koje su na njegovoj putanji kretanja. Sa druge strane, pre nego što završi svoju vožnju, aplikacija će mu ponuditi sledećeg klijenta koji se nalazi u blizini. Kada vozač završi svoj radni dan i krene prema kući, sistem će registrovati potencijalne putnike na tom putu i tako mu omogućiti da se ne vraća „praznih kola“ već da i ostvari još jednu zaradu.

Yandex Go aplikacija pri raspodeli vožnji između ostalih stavki uzima u obzir i rejting vozača koji je zasnovan na ocenama koje daju korisnici, i na osnovu statistike realizovanih vožnji. Vozači sa visokim rejtingom imaće prioritet u dobijanju vožnji i razne druge benefite.

Prednost koju putnici imaju pri korišćenju ove aplikacije ogleda se u transparentno izraženoj ceni, ali i ponudi najbolje putanje koja će putniku omogućiti najbrži put uz ekonomičnu potrošnju. Zahvaljujući najmodernijim mapama koje je ova aplikacija razvila, putnici u svakom momentu mogu da prate kretanje vozila. Ukoliko se desi da je putnik zaboravio stvari u autu ili želi da postavi neko pitanje, na raspolaganju mu je korisnička podrška i čet u okviru aplikacije. Korisnički servis za podršku je dostupan svaki dan 00-24.

Yandex Go servis trenutno posluje u 16 država širom sveta uključujući i Srbiju u kojoj je ova aplikacija dostpuna od 2018. godine.