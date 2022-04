“Yandex Go” dostava pošiljki od vrata do vrata za samo 1 sat!

Novi servis za dostavu pošiljki po principu „od vrata do vrata” Yandex Go stigao je u Beograd. Prvi put na našem tržištu omogućena je dostava širom grada u roku od sat vremena od momenta poručivanja pošiljke, a plaćanje je dostupno gotovinom ili karticom.

Na konkretnom primeru to znači da ukoliko jedna računovodstvena agencija iz Višnjičke Banje želi da pošalje paket klijentima u centru grada, to može da učini nakon samo dva klika u aplikaciji Yandex Go u okviru opcije “Kurir”, i otprilike za 30 minuta pošiljku će partneri ovog servisa da dostave na željenu adresu.

Sličan benefit imaće svi oni koji poručuju ili šalju robu preko interneta, a dobra vest je da zahvaljujući ovoj usluzi, više neće morati da čekaju na dospeće nekoliko dana kao do sada. Tokom promotivnog perioda, popust na cenu usluge je 30 odsto.

Čitav postupak u aplikaciji je veoma jednostavan. Da bi se došlo do opcije za isporuku, potrebno je samo da se unese broj telefona primaoca, koji će potom dobiti SMS poruku sa linkom. Preko tog linka moguće je pratiti pošiljku duž rute i po potrebi kontaktirati kurira u bilo kom trenutku. Da biste poslali paket, procedura je takva da kurir dolazi na adresu pošiljaoca, preuzima pošiljku i dostavlja je na vrata primaoca. Ovakva vrsta usluge “od vrata do vrata” je uključena u cenu, a ujedno štedi vreme.

Prilikom isporuke potrebno je da roba bude upakovana na odgovarajući način, u kovertu, kutiju ili paket. Kada je reč o dimenzijama, neophodno je da pošiljka može da stane u automobil, kao i da ne bude teža od 20 kilograma. Korisnici usluge na ovaj način mogu da pošalju pakete, kofere, cveće, dokumenta, torbe, ali ne i bicikle, mašine za veš ili podne lampe.

Potrebno je napomenuti da su svi kuriri partneri Yandex Go i da su prošli posebnu vrstu treninga i obuke o tome kako se na kvalitetan i profesionalan način pruža ova vrsta usluge, odnosno kako je potrebno da reaguju u određenim zahtevnim situacijama, kao što su slučajevi kada primalac nije u mogućnosti da preuzme paket. Nakon obuke, kuriri polažu test, a tek po uspešnom završetku dobijaju pristup sistemu.

Besplatna Yandex.Go aplikacija na srpskom jeziku je dostupna za IOS i Android uređaje.