Završen SICEF Hakaton #7

Sedmi po redu SICEF Hakaton održan je od 5. do 7. novembra 2021. godine u Naučno-tehnološkom parku Niš. U pitanju je bilo internacionalno dvadesetčetvoročasovno takmičenje u programiranju, u kome je učestvovalo osam timova od po četiri člana.

Tema 7. SICEF Hakatona bila je „Doprinos sprečavanju širenja COVID-19“, dok su se kao teme prethodnih godina našle aplikacije za pomoć izbeglicama i poboljšanje uslova studiranja, digitalna pomoć u medicini, aplikacije za agrikulturu itd. Zadatak svakog tima bio je da osmisli aplikaciju u lično izabranoj tehnologiji, koja odgovara zadatoj temi i predstavi je stručnom žiriju.

Žiri su činili predstavnik kompanije MVP Workshop Mališa Pušonja, predstavnik kompanije Better Collective Srebrenko Pešić, predstavnik kompanije Cubic Dimitrije Mišić, predstavnik Naučno-tehnološkog parka Niš Miloš Grozdanović. Za takmičare održana su i četiri predavanja kako bi naučili nešto novo i upoznali se sa problemima Hakatona. Prvo predavanje bilo je „gm, web3“ kompanije MVP Workshop, zatim „Gejming industrija -decoded“ kompanije Webelinx Games, “Tech Stack, tehnologije i načini rada u Better Collective-u” kompanije Better Collective i poslednje predavanje držao je Miloš Grozdanović iz Naučno-tehnološkog parka Niš pod nazivom “Tehnološko preduzetništvo”.

Pobednik ovogodišnjeg SICEF Hakatona je tim „Pizza burek“, sačinjem od studenata Tehničkog fakulteta iz Rijeke, dok su „Mag“ sa Računarskog fakulteta iz Beograda i „4K“ sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada osvojili drugo i treće mesto, respektivno. Za prva tri

tima su bile obezbeđene vredne nagrade. Prvi tim osvojio je 50 000 dinara, drugoplasirani tim je osvojio 30 000 dinara, a trećeplasirani 20 000 dinara.

“Veoma mi je drago da smo uspešno održali sedmi SICEF Hakaton u pomalo otežanim uslovima, ali sa pridržavanjem svih propisanih mera zaštite protiv COVID-19. Kako je tema bila vezana upravo za COVID-19, rezultat ovog takmičenja su osam fantastičnih aplikacija i ideja koje bi ubrzale izlazak iz ove krize. Posebno bih se zahvalio takmičarima iz Hrvatske koji su prešli dug put da dođu do Niša i osvojili prvo mesto.” – izjavio je Miodrag Janić, predsednik SICEF-a.

Ostali ovogodišnji sponzori bile su kompanije Ingsoftware, Quantox Technology, Fazi & Triple Crown i Zuhlke. Na Hakatonu takmičarima je pored preko potrebnog interneta i zasebnih kancelarija, bila obezbeđena hrana tokom celog trajanja takmičenja, kao i soba za zabavu (Fun Room) kako bi se odmorili i dobili nove ideje.

Glavni organizator Hakatona – SICEF (Studentski Inovacioni centar Elektronskog fakulteta u Nišu) je organizacija koja je formirana da bi doprinela studiranju, usavršavanju studenata tehničkih fakulteta i popularizovala struku inženjera.