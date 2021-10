Zbog čega je Agilna budućnost zapravo sadašnjost?

Beograd domaćin prvog Regional Scrum Gathering-a u CEE regionu!

Ostalo je još malo do Regional Scrum Gathering Belgrade 2021 koji će se održati 7. i 8. oktobra. Kao što je već najavljeno, ovo već sada internacionalno dešavanje predstaviće Agile na potpuno drugačiji način. Obrazovni centar za agilni razvoj, Agile Serbia kao i krovna organizacija za Scrum u svetu Scrum Alliance koje stoje iza organizacije ovog događaja, ističu značaj ovakvog jednog dešavanja ne samo za IT svet, već i za kompletnu non IT zajednicu.

Događaj će se zbog sve većeg interesovanja za onlina dešavanja, a i zbog održavanja sigurnosti i zdravlja svih participanata prebaciti na online format. Samo dešavanje će imati imati svoj prenos i u virtuelni svet za šta će se pobrinuti zvanična aplikacija događaja, MatchAbout. Putem aplikacije učesnici će moći da isprate sve vezano za sam događaj, od pre-event faze pa do post-event perioda. Bilo da im trebaju logističke informacije o događaju, agenda i vodič na dan ili žele da čuju šta su rekli predavači koje nisu mogli da isprate, MatchAbout je pravo mesto za to. Isto tako, kreirane su interaktivne igrice i poklanjanja u kojima mogu učestvovati svi. Ovaj dvodnevni skup će pokriti najaktuelnije teme i radionice iz domena Agile transformacija, planiranja i estimacije, DevOps, QA, Data Science i AI tehnologija, razvoja softverskih proizvoda i aplikacija, agilnog liderstva i komunikacija, čiji su značaj prepoznale kompanije BlackRock i Schneider Electric Development Center.

Samim tim, biće dosta više različitog sadržaja, bilo predavanja, bilo radionica, a u toku su i zanimljive igrice sa vrednim nagradama. Isto tako, događaj će za svaki dan imati glavnog govornika. Zajedničko im je to da su obojica potpisali krovni dokument za agilni pristup, Agile Manifesto, a to su Arie van Bennekum i Brian Marick.