LG predstavlja svoju viziju za lakši i praktičniji način života na CES sajmu 2022.godine

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je svoje učešće na sajmu CES 2022 videoom urađenim sa Džonom Legendom, nagrađivanim umetnikom i novim ambasadorom brenda LG SIGNATURE. Urađen na temu Bolji život koji zaslužujete, tizer video od 30-sekundi poziva sve na LG Svetsku Premijeru, zvanični najavni događaj kompanije, 04. januara od 17 časova po našem vremenu.

Poznati pevač je, u skladu sa predstojećim praznicima, otpevao specijalnu numeru You Deserve It All, kojom je sve zainteresovane pozvao da se pridruže kompaniji LG na CES sajmu, kako bi imali priliku da otkriju i dožive brojne inovacije koje će im omogućiti da žive bolje živote kakve i zaslužuju. Na svojoj prvoj ovakvoj svetskoj premijeri, LG fanovi koji posete LG CES sajt i globalni YouTube kanal moći će da vide i čuju sve detalje o kompanijskoj viziji da ide napred u susret najnovijim životnim izazovima.

U skladu sa novim formatom CES sajma za 2022. godinu, kompanija LG odlučila se za kombinaciju fizičkih i digitalnih elemenata kako bi novo iskustvo predstavila što većem broju ljudi širom sveta. LG planira da, koristeći napredne virtualne i proširene realnosti, neprimetno poveže posetioce u Las Vegasu sa ljudima širom sveta kako bi iskusili jedinstvene prednosti najnovijih inovacija.

„Potrošači danas zaslužuju da žive lakšim i ispunjenijim životima, i to je ono što pokreće LG na inovacije svakog dana“, rekao je Lee Jeong-seok, šef Globalnog marketinškog centra kompanije LG Electronics. „Radujemo se što ćemo na CES sajmu pokazati naše načine kojima ljudima pružamo priliku da takve živote i žive, čak i sa izazovima sa kojima se svi svakodnevno suočavamo“.

Doživite LG Svetsku premijeru, posetite sajt: www.LG.com/CES2022, 4. januara od 17 časova.