Novi tablet Nokia T20 dostupan u Srbiji

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, danas je najavila dostupnost Nokia T20 tableta u Srbiji. Potpuno novi tablet na veliki ekran donosi klasičan kvalitet Nokia telefona, uz čitav opseg različitih funkcija i bateriju koja dugo traje, koji će vam pomoći da budete odlični u svom poslu i da se opustite kada dođe vreme za zabavu.

Nokia T20 tablet obeležava predstavljanje potpuno nove T-serije. Ovaj model dolazi sa inovativnim i pristupačnim funkcijama koje ćete voleti, uključujući jasan ekran sa 2K rezolucijom, tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja i dve godine besplatnih ažuriranja operativnog sistema.

Florian Seiche, izvršni direktor kompanije HMD Global izjavio je: „Ponosimo se time što uvek slušamo i odgovaramo na želje naših korisnika. Tokom prošle godine, primetili smo da je došlo do porasta hibridnog modela rada i onlajn učenja, kao i sve veće upotrebe društvenih mreža, platformi za video pozive i streaming usluga – što je dovelo do povećanja interesovanja za tablete, koje je poraslo za impresivnih 53% u prvom kvartalu od 2020. do 2021. godine. Stoga smo kreirali prvi Nokia tablet kompanije HMD Global kako bismo odgovorili na rastuće potrebe ljudi i njihovu želju za svestranom tehnologijom i funkcijama. Dizajniran za rad, učenje i igru, naš Nokia T20 tablet nudi klasične kvalitete koje su ljudi zavoleli i koje očekuju od naših pametnih telefona, u potpuno novom formatu.”

Industrijski priznata bezbednost i softverska stručnost

Kao i kod Nokia telefona, bezbednost i softver ostaju ključni fokus. Dve godine ažuriranja operativnog sistema za sledeće korake u Android™ sistemu dostupna su vam nadohvat ruke, zajedno sa tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja za zaštitu od najnovijih pretnji. Što se tiče vremena provedenog ispred ekrana, pomoć u zaštiti dece je jednako važna kao i podsticanje njihove kreativnosti i učenja. Nokia T20 dolazi sa Google Kids Space-om, pouzdanim modom namenjenim deci za istraživanje aplikacija, knjiga i video zapisa kako biste podsticali njihove znatiželjne umove. Google Kids Space radi paralelno sa Google nalogom vašeg deteta, kojim roditelji mogu da upravljaju pomoću Family Link roditeljskog nadzora.

Dizajn podržan industrijski priznatom stručnošću Nokia pametnih telefona

Novi Nokia T20 tablet je dizajniran sa istom skandinavskom filozofijom dizajna kao i Nokia telefoni, pojednostavljenog i čistog dizajna gde se svaki detalj, ivica i završna obrada kreiraju od samog početka imajući na umu jednostavnost upotrebe. Čvrsta metalna struktura kućišta i polirani 3D okvir ekrana savršeno pričvršćuju veliki displej uz tanko metalno kućište tableta, tako da je on napravljen da dugo traje.

Baterija koja dugo traje i zahvaljujući kojoj možete da radite, učite i igrate se još duže

Niko ne želi da bude vezan za punjač, zato budite spremni da se oslobodite toga zahvaljujući performansama dugotrajne baterije. Snažna baterija Nokia T20 tableta kapaciteta 8200 mAh[3] omogućava 15 sati surfovanja po internetu[4], sedam sati konferencijskih poziva, ili 10 sati gledanja najnovijih filmova sa porodicom. Tablet takođe dolazi sa brzim punjenjem, što znači da ćete sada još brže moći da radite ono što vam je zaista bitno.

Prepustite se uživanju u stvarima koje volite

Bilo da gledate najnoviju emisiju ili obarate sopstvene gejming rekorde, detalji će se posebno isticati na ekranu 2K ezolucije Nokia T20 tableta. Takođe, uz stalni porast broja video poziva[5], Nokia T20 tablet je savršen za održavanje važnih poslovnih sastanaka i neizvesnih virtuelnih kvizova. I ne samo to, ovaj tablet poseduje sertifikat plavog osvetljenja niskog intenziteta, tako da možete dugo da ga koristite dok istovremeno čuvate svoj vid.

Kada dođe vreme za opuštanje, jednostavno se odmarajte i uživajte u audio knjizi sa decom ili u vašoj omiljenoj muzici sa fenomenalnim kvalitetom zvuka. Zahvaljujući stereo zvučnicima sa OZO reprodukcijom, čućete svaki detalj kada je to najvažnije, tako da možete uživati u zaista impresivnom iskustvu slušanja. A sa dvostrukim mikrofonima, budite sigurni da ćete se čuti kada ste u bučnom okruženju, tako da više nećete ponavljati „čuješ li me sada?“

Poslovni partner na koga dugo možete da se oslonite

Nokia T20 se pridružuje brojnoj floti Android Recommended uređaja (Android Recommended devices – AER) koji ispunjavaju stroge poslovne zahteve Google-a, što znači da je to uređaj kom možete da verujete da će podržavati vaš biznis. Novi tablet takođe radi u skladu sa HMD Enable Pro, enterprise mobility management rešenjem osmišljenim za jednostavnu upotrebu i upravljanje postavljenim uređajima sa one-stop-shop interfejsa.

Pouzdana partnerstva za najbolja iskustva

Spotify će vlasnicima Nokia T20 tableta obezbediti pristup do 70 miliona pesama i 2,9 miliona podkasta iz svoje ponude. Nudeći dodatnu kontrolu nad vašom onlajn privatnošću, ExpressVPN će biti dostupan na Nokia T20 tabletu uz besplatni probni period od 30 dana. Više informacija je dostupno ovde: Spotify i ExpressVPN partnerstvo.

Dostupnost

Nokia T20 tablet je sada dostupan u Srbiji u boji Deep Ocean, 4/64[6] konfiguraciji i preporučenoj ceni od 29.999 RSD.