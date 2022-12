vivo iQOO 11 flagship pametni telefon

iQOO, nezavisni vivo podbrend, najavio je međunarodni debi svog iQOO 11 vodećeg pametnog telefona iz najsavremenije iQOO 11 linije brenda osmišljene da obezbedi moćne performanse uređaja. iQOO 11 donosi iskustvo igranja na višem nivou zahvaljujući vrhunskom sistemu sa dva čipa, najsavremenijoj tehnologiji ekrana i potpuno senzorskoj kontroli igre za imerzivno igranje igara na pametnom telefonu.

” iQOO 11 flagship pametni telefon napravljen je imajući u vidu istraživače — one koji žele da u potpunosti uživaju u životu i koji se usuđuju da pomeraju granice u svemu što rade. iQOO 11 je prilagođen životnom stilu naših korisnika tako što nudi moćne, sveobuhvatne performanse,” rekao je Alan Feng, globalni potpredsednik iQOO. ” Majstorstvo igrica je sastavni deo iQOO brenda, a ova linija je savršeno napravljena da pruži vrhunsko imerzivno iskustvo igranja mobilnih igara, koje zaista pokazuje našu potragu za tehnološkim inovacijama”.

Ove godine iQOO nastavlja da veliča globalnu strast za vrhunskim performansama i brzinom kao premium partner kompanije BMV M Motorsport.

iQOO 11 Moćne performanse

iQOO 11 pokreće novi trio performansi koji se sastoji od Snapdragon® 8 Gen 2 mobilne platforme, LPDDR5X i UFS 4.0. iQOO 11 jedan je od prvih pametnih telefona koji je lansiran opremljen najnovijim Qualcomm čipom vrhunskih performansi—Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform. Sa mobilnom platformom Snapdragon® 8 Gen 2, vrhunske performanse CPU-a i GPU-a su poboljšane, a potrošnja baterije je na minimumu, pružajući savršenu ravnotežu između performansi i trajanja baterije tokom i nakon dužeg igranja igara. Pored toga, LPDDR5X i UFS 4.0 obezbeđuju iQOO 11 najsavremeniju memoriju i skladištenje visokih performansi, donoseći korisnicima nesmetano i brzo pokretanje i keširanje aplikacija.

iQOO 11 takođe je opremljen proširenom RAM memorijom 3.0, koja dodaje do 8 GB proširene virtuelne memorije kako bi se obezbedile jače performanse u celini, podržavajući čak 43 aplikacije koje rade u pozadini.[i]

Međutim, moćne performanse zahtevaju jednako moćnu bateriju i prateće mogućnosti hlađenja. iQOO 11 ima veliku bateriju od 5000 mAh i FlashCharge od 120 V, tako da se može lako napuniti do 100% za 25 minuta.[ii]

Uređaj je napravljen sa sistemom za hlađenje Vapor Chamber Liquid Cooling System koji sadrži parnu komoru od nerđajućeg čelika od 4.013 mm2 sa tri sloja grafita kako bi se osigurala optimalna temperatura. Osim toga, iQOO 11 ima jedinstveni aluminijumski okvir koji se koristi u vazduhoplovsvu, strukturalno dizajniran da održava gornji deo uređaja na 2°C hladnijim, posebno tokom intenzivnih scenarija igranja. Na kraju, uređaj može da otkrije i dijagnostikuje neuobičajeno zagrevanje, obezbeđujući bezbednije iskustvo za sve.

“Monster Inside” iskustvo igranja igrica

iQOO 11 nudi besprekorno iskustvo igranja igrica koje pokreće napredna tehnologija ekrana, V2 čip i potpuna senzorna kontrola igre koja obezbeđuje poboljšanu preciznost i imersivno igranje.

iQOO 11 ima 6,78-inčni 2K E6 AMOLED ekran koji obezbeđuje živopisne, realistične slike, čak i pod jakim svetlom, pružajući ultimativno vizuelno iskustvo. Sa V2 čipom, iQOO 11 može da kreira vizuelne efekte sa kristalno jasnim detaljima korišćenjem funkcije predviđanja pokreta i kompenzacije za smanjenje zamagljenja ekrana i vremenskog kašnjenja. V2 čip podržava igre sa velikom brzinom kadrova. Sa najnovijom tehnologijom za interpolaciju okvira igre, iQOO 11 može povećati brzinu kadrova na 90/120 fps kroz interpolaciju kadrova, čak i kada igra ne podržava ove brzine kadrova, pružajući nesmetano i imersivnije iskustvo igranja.

Povrh toga, iQOO 11 podržava In-Display Dual Monster Touch. Sa ovom funkcijom, levom i desnom stranom ekrana može se upravljati odvojeno, a korisnici mogu da koriste četiri prsta umesto dva za bržu i praktičniju kontrolu u igri. Dual X-Axis Linear Motor obogaćuje haptičko iskustvo, pružajući realističnu povratnu informaciju o oštećenju i bolju indikaciju pokreta u igrama. Motori na levoj i desnoj strani mogu precizno da naznače gde se dešavaju radnje u igri, kao što je automobil koji prolazi u blizini, i vibriraju u skladu sa tim kako bi igrač bolje uronio u scenario.

iQOO 11 ima Dual Stereo zvučnk postavljen vertikalno duž uređaja kako bi se obezbedio uravnoteženiji stereo efekat, pružajući bolju povratnu informaciju i prilagođavanje specifičnim scenama za muziku, video snimke ili igre. Koristeći algoritam za proširenje zvučnog polja, uređaj pojačava zvučno polje za 50% do 120 stepeni, pomažući korisnicima da čuju sve nijanse zvuka u igricama i video snimcima.

Izuzetan dizajn koji odgovara vašem stilu

Novi iQOO 11 dolazi u dve verzije boja, Legend i Alfa. Dizajn iQOO flagship serije uopšteno je inspirisan BMW M Motorsportom. Da bi pružio jedinstveno senzorno iskustvo sa svakim dizajnom, iQOO se fokusira na istraživanje bezbroj materijala kao i na primenu inovativnih procesa proizvodnje.

Zadnja strana Legend izdanja je ukrašena ikoničnim iQOO trobojnim trakama, spojem boja brenda iz iQOO premijum partnerstva sa BMV M Motorsportom. Svaka boja ima svoje značenje: crvena predstavlja strast i uzbuđenje za trkama, crna simbolizuje potragu za tehnološkim inovacijama, a plava predstavlja zabavu istraživanja nepoznatog. Zajedno, tri boje pričaju priču o tome kako „Fascinacija susreće inovaciju“. Prepoznatljiva trkačka traka se nalazi na vrhu privlačne šare Clous de Paris, unapređujući elegantnu estetiku uređaja.

Sastav materijala iQOO 11 Legend izdanja kombinuje fiberglas i vegansku kožu kako bi formirala jaku i izdržljivu zadnju ploču koja je udobna za držanje u ruci. Pored toga, na silikonsku kožu uređaja nanet je premaz otporan na mrlje da bi mu dao visokokvalitetni završni sloj koji je mekan na dodir.

iQOO 11 Alpha verzija spaja naprednu tehnologiju sa materijalom i napravljena je od AG stakla, što je idealno za one koji traže klasičnu, vrhunsku estetiku.

Unapređene mogućnosti fotografisanja

iQOO 11 dolazi opremljen robusnim modulom kamere, koji omogućava korisnicima da istražuju svoju kreativnost i snimaju fotografije i video zapise u različitim scenarijima. iQOO 11 ima izvanredan sistem zadnje kamere koji se sastoji od 50 MP GN5 Ultra-Sensing kamere, 13 MP telefoto i portretne kamere i 8 MP ultra širokougaone kamere, nudeći širok spektar naprednih funkcija. Novi V2 čip i mobilna platforma Snapdragon® 8 Gen 2 rade zajedno kako bi podržali svestrane nadogradnje performansi kamere, pružajući neuporedive mogućnosti noćnog fotografisanja i video snimanja za jasne fotografije i video zapise bez šuma. Uz Pure Night View i 4K Super Night Video, koji sadrži nadograđeni algoritam Rav Video NR 3.0, iQOO 11 može da kreira sadržaj na profesionalnom nivou čak i u izuzetno mračnim scenama.

Za optimalno snimanje pokreta, iQOO 11 poseduje Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot funkciju za regulisanje kašnjenja zatvarača, vremenske razlike između vremena kada se zatvarač aktivira i kada je fotografija snimljena, pružajući skoro trenutni odgovor na snimanje i omogućavajući korisnicima da lako snime ono što vide. Za snimanje pokreta noću, iQOO 11 takođe nudi funkciju Night Camera Panning, koja se oslanja na mogućnosti stabilizacije uređaja kako bi se minimiziralo zamućenje pokreta i značajno poboljšala jasnoća fotografija u sportskim snimcima pri slabom osvetljenju.

Pored toga, celokupni paket je unapređen nizom softverskih dodataka, kao što je Studio-Quality Superb Portrait, koji koristi AI retuširanje kože i AI HD algoritme za efekte portreta profesionalnog izgleda i prirodnog izgleda i nudi korisnicima retuširanje fotografija na vrhunskom nivou.

Dostupnost i cena iQOO 11

iQOO 11 će biti predstavljen i dostupan u prodaji na tržištima Jugoistočne Azije.

O brendu iQOO

iQOO podbrend vivo grupe, razlikuje se po performansama i iskustvu u Esportu. iQOO koristi ekspertizu u istraživanju, obezbeđenju kvaliteta i postprodajnim uslugama vivo grupe, i prati etos brenda I Quest On and On da pomera granice, hrabro inovira i deli uzbuđenje istraživanja buduće tehnologije. Sa proizvodima koji nude standardne mogućnosti za Esports, iQOO ima za cilj da postane najbolji izbor korisnika koji su strastveni u pogledu performansi i igara.