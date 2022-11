Huawei Mate 50 Pro cena

Sigurno se svi rado sećaju osećaja kada kupite novi uređaj, dok prvih par dana ne možete da prestanete da ga gledate, otkrivate sve njegove mogućnosti i prosto se divite kako je lep. Baš takav osećaj ćete imati svaki dan sa Huawei Mate 50 telefonom koji je spoj futurističkog i elegantnog stila uklopljenog u dosada neviđeni dizajn.

Dizajn koji oduševljava

Kako su svi pametni telefoni počeli da liče jedan na drugi, Huawei Mate 50 Pro se potpuno izdvaja od svega što je do sada bilo moguće videti. Uređaj dolazi u dve boje, klasična crna boja za one koji vole sofisticiranost i eleganciju, a specijalna verzija ovog telefona dizajnirana je za one koji vole da se istaknu u svakom pogledu, a njegova jarko narandžasta boja inspirisana je zalascima sunca i postaće jedan od vaših aksesoara koji će vam se uklopiti uz svaku kombinaciju.

Poseban vegan leather model narandžaste boje je otporan na hladnoću, vootporan je na dubinama do 6 metara, a ultra pouzdano Kunlun staklo povećava izdržljivost za čak 10 puta u odnosu na sve prethodne modele.

Kada budete držali ovaj telefon u rukama osećaćete se baš kao i on, moćno. Bićete savršeni duo koji dopunjavaju jedno drugo.

Huawei Mate 50 Pro Kamera iz snova

Ono što doprinosi izgledu telefona a što je jedna od najvećih karakteristika Huawei Mate 50 Pro modela je njegova kamera. Simbol prstena koji je okvir kamere je samo jedan od noviteta na Mate modelu. Novi Huawei Mate 50 Pro opremljen je najboljom mobilnom kamerom dostupnom na tržištu. Poseduje moćnu kameru sa ultra otvorom blende od 50 MP i prvim na svetu podesivim fizičkim otvorom blende od 10 nivoa, koji uključuje ključne napretke optičkog sistema. A jedan od najzaslužnijih faktora i zbog čega je Huawei kamera ovoliko moćna je nova XMAGE tehnologija koja povećava kvalitet fotografije uz koju pruža savršeni kolor i jasnoću na slikama.

Bilo da fotografišete panoramu, ili selfije, fotografije će izgledati besprekorno, ali i vi na njima. Visokom rezolucijom će se pokazati svaki bitan detalj, i a periskopska telefoto kamera podržava opseg zuma do x200, donoseći na taj način snažan kvalitet fotografije bez obzira na to koliko je od vas udaljeno ono što želite da zabeležite. Čak će vam I fotografija sebe u ogledalu dobiti poseban detalj zbog dizajna telefona i to sigurno neće proći nezapaženo.

Ekran modela Huawei Mate 50 Prostvoren za sve

Površina ekrana od 6,74 inča će podržati sve materijale bilo kojih formata, i savršenim prikazom ćete uživati u tom koloritnom svetu. Filmovi, serije, fotografije i igrice će dobiti potpuno drugu dimenziju jer će vam sve izgledati kristalo čisto i snažno.

Moćna baterija Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Pro dolazi sa naprednom baterijom kapaciteta od 4.700 mAh i opcijom brzog punjenja. Još jedna inovacija je korisnički interfejs EMUI 13 koji omogućava praćenje aktivnosti kroz sve aplikacije u realnom vremenu. Tako ćete moći sa jednim punjenjem da koristite telefon ceo dan za sve svoje potrebe, bez razmišljanja o dostupnim utičnicama.

Huawei Mate 50 Pro je uređaj koji će sve ostaviti bez daha na prvi pogled, a čijim ćete se tehnološkim karakteristikama oduševiti pri prvom korišćenju.