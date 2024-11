Samsung 990 EVO Plus: Revolucionarna brzina i kapacitet u SSD svetu

Novi standard performansi za zahtevne korisnike

Samsung 990 EVO Plus ne donosi samo još jedan SSD na tržište – donosi novi standard u brzini i pouzdanosti za one koji traže vrhunske performanse. Uz podršku za PCIe 4.0 i najnoviju NAND tehnologiju, ovaj SSD pruža sve što treba profesionalcima, gejmerima, kao i kreativcima koji zahtevaju beskompromisnu brzinu i kapacitet skladištenja. Samsung ovim potezom potvrđuje svoju posvećenost korisnicima koji ne pristaju na ništa manje od najboljeg.

V-NAND tehnologija i kontroler nove generacije

Disk 990 EVO Plus ima osnovu u Samsungovoj V-NAND tehnologiji 8. generacije i naprednom 5-nanometarskom kontroleru. Rezultat? Sekvencijalne brzine čitanja do 7250 MB/s i pisanja do 6300 MB/s, što predstavlja povećanje performansi do 50% u odnosu na prethodni model. Korisnici će osetiti razliku – od trenutka kada kliknu na aplikaciju do trenutka kada završe najzahtevnije procese.

Nasumične operacije na nivou DRAM SSD diskova

Ovaj SSD može se pohvaliti nasumičnim brzinama čitanja i pisanja do 1050K IOPS i 1400K IOPS – gotovo kao kod SSD-ova sa DRAM keš memorijom, ali bez dodatne opreme. Upravo to ga čini savršenim za igre i aplikacije koje se oslanjaju na brze ulazno-izlazne operacije, kao što su veštačka inteligencija i složene analize podataka.

Kapacitet za moderne potrebe skladištenja

Sa opcijom od čak 4 TB skladišnog prostora, Samsung 990 EVO Plus je rešenje za one koji rukuju velikim datotekama – bilo da je u pitanju uređivanje 4K ili čak 8K videa ili preuzimanje najnovijih AAA igara. TurboWrite 2.0 dodatno poboljšava brzinu i stabilnost prenosa podataka, pružajući besprekorno korisničko iskustvo čak i pri maksimalnim opterećenjima.

Napredna zaštita i optimizacija sa Samsung Magician softverom

Samsung Magician softver ne samo da omogućava praćenje zdravlja diska već i prilagođava njegove performanse specifičnim potrebama korisnika. Sve od bezbednog kopiranja podataka do personalizovane optimizacije je na dohvat ruke – pravi alat za korisnike koji traže maksimalnu efikasnost i sigurnost podataka.

Sažetak

Samsung 990 EVO Plus ne samo da pomera granice SSD performansi već postavlja novu lestvicu u tehnologiji skladištenja podataka. Sa neverovatnim kapacitetom, brzinom i energetskom efikasnošću, ovaj disk predstavlja apsolutni vrh u svetu skladišnih rešenja – i očigledan izbor za svakog ko želi najbolje od tehnologije.