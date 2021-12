U Evropi raste potreba za profesionalcima u oblasti ICT-a

Kompanija Huawei je u poslednjih 13 godina uložila više od 130 miliona evra u programe koji su namenjeni mladim talentima. U narednom periodu za stipendiranje studenata u okviru programa Seeds for the future izdvojiće više od 2,5 miliona evra. U cilju unapređenja ove oblasti, plan je da u budućnosti više rade sa evropskim partnerima kako bi zajedno premostili postojeće nejednakosti u digitalnom svetu, istaknuto je na nedavno održanom samitu Huawei Talent u Helsinkiju. Rešavanje izazova poput nedostatka talenata u ICT-u u Evropi, jednakost i održivost, bili su u fokusu događaja koji je okupio više od 80 studenata, predstavnika startapa, nevladinih organizacija, agencija za konsalting i univerziteta iz Evrope.

Samit je otvorila Sirpa Pietikäinen, članica Evropskog parlamenta, koja je istakla da mladi talenti na putu kreiranja povezanog digitalnog sveta pre svega treba da budu inovativni i otvoreni, ali i da poštuju nejednakosti.

„Kako bismo mogli da sarađujemo jedni sa drugima, važno je da zajedno kreiramo svet u kome ćemo svi biti povezani. Svi zajedno, gde god u svetu se nalazili, možemo da stvorimo bolju i svetliju budućnost”, izjavila je Pietikäinen.

Pored toga, na događaju je istaknuto da su žene nedovoljno zastupljene u ICT-u, a čak 80 odsto zaposlenih u ovoj oblasti širom Evrope čine muškarci. Kako bi osnažio žene u tehnologiji i kreiranju digitalnog sveta, Huawei je ove godine pokrenuo programe HUAWEI Women Developers i Women In Technology, a za narednu godinu najavljen je i program School for Female Leadership in the Digital Age.

Reč je o inicijativi kroz koju će pružiti podršku mladim ženskim talentima koji nastoje da oblikuju evropsku tehnološku revoluciju. Berta Herrero, direktorka ovog programa, najavila je da će prijave u Nici biti otvorene od 3. januara 2022. godine, a u programu će moći da učestvuje 27 polaznika.

„Nejednakost zaista postoji u tehnološkom svetu, ali ta činjenica ujedno predstavlja prvi korak ka izgradnji istinski ravnopravnog, inkluzivnog sveta. Da bi prevazišle ove probleme, žene moraju biti u stanju da oblikuju i vode tehnološku revoluciju. Naš nastavni plan i program osposobljava i osnažuje mlade žene da budu lideri digitalne tranzicije Evrope“, istakla je Herrero.

Kompanija Huawei sarađuje sa najboljim univerzitetima u Evropi kako bi unapredila sposobnosti i potencijal generacija inovatora koje dolaze. Seeds for the Future, ICT Academy i European University Challange samo su neki od mnogih programa koje je kompanija sprovela kako bi kreirala ekosistem za razvoj talenata u akademskim krugovima.

Studenti tehničkih fakulteta i informacionih tehnologija u Srbiji i ove godine imali su priliku da učestvuju u programu za mlade talente “Seeds for the future”. U okviru programa, učili su o 5G mreži i veštačkoj inteligenciji, ali i doživeli tradicionalnu i modernu Kinu kroz nesvakidašnje virtuelne ture.