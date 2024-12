Budite deo superherojske misije: Mastercard i NURDOR zajednički menjaju živote

By

Peta godina za redom, projekat SUPERHERO dokazuje da dobra dela ostavljaju duboke tragove u zajednici.

Mastercard i Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR) ponovo okupljaju snage kako bi inspirisali ljude da doprinesu boljitku zajednice. Ove godine, projekat se fokusira na završetak radova na Roditeljskoj kući, prostoru koji simbolizuje nadu i podršku za decu koja se bore sa teškim bolestima i njihove porodice.

Urban stil sa misijom

Brend SUPERHERO je mnogo više od modne kolekcije – to je platforma za promenu života. Ove godine, kolekcija inspirisana motivom doma donosi unikatne artikle dizajnirane od strane domaćih umetnika i brendova. Art direktorka Lidija Milovanović iz agencije McCann Beograd kreirala je liniju proizvoda koja ne samo da privlači pažnju svojom estetikom, već i nosi snažnu poruku solidarnosti.

Novi partneri u ovoj misiji uključuju:

Ana Ljubinković sa jedinstvenim dizajnerskim rešenjima.

sa jedinstvenim dizajnerskim rešenjima. Gallery 1250 , poznat po unikatnoj keramici.

, poznat po unikatnoj keramici. NITI studio sa inovativnim tekstilnim proizvodima.

sa inovativnim tekstilnim proizvodima. TWO N Kids furniture and decor i Wood Mood design furniture, koji su dodali svoju ekspertizu u oblasti nameštaja i dekoracija.

Kako postati heroj?

Sve donacije moguće je realizovati putem platforme superhero.rs, gde možete birati između:

Kupovine artikala iz SUPERHERO kolekcije.

Jednokratnih i ponovljenih donacija putem sigurne onlajn platforme.

Svaka transakcija doprinosi završetku Roditeljske kuće, stvarajući bolje uslove za lečenje i svakodnevni život mališana i njihovih porodica. Kako kaže Jelena Sretenović, direktorka za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Mastercardu: „Dobrobit zajednice je osnova našeg poslovanja. Projekat SUPERHERO pokazuje kako inovacija u digitalnim plaćanjima može biti alat za stvaranje boljeg društva.“

NURDOR: Godine posvećenosti

NURDOR je kroz godine postao sinonim za podršku i solidarnost, a uz podršku Mastercard-a, uspeli su da pomere granice mogućeg. Jolanda Korora, predsednica Upravnog odbora NURDOR-a, naglasila je: „Čineći dobro drugima, rastemo kao ljudi. Svaki doprinos, ma koliko mali, čini ogromnu razliku za naše superheroje.“

Partnerstva koja prave razliku

SUPERHERO projekat ima podršku vodećih kompanija iz Srbije:

AIK Banka , kao jedan od ključnih donatora.

, kao jedan od ključnih donatora. BEX kurirska služba , omogućava efikasnu distribuciju proizvoda.

, omogućava efikasnu distribuciju proizvoda. Corvus Pay, osigurava sigurne digitalne transakcije.

Ovaj ekosistem partnera pokazuje kako kolaboracija između različitih sektora može doneti opipljive rezultate.

Mastercard – lider u održivim inovacijama

Mastercard nije samo tehnološka kompanija, već i lider u građenju održivih ekonomskih modela. Kombinujući tehnologiju, inovacije i partnerstva, omogućavaju digitalna rešenja koja ne samo da olakšavaju plaćanja, već i doprinose društvenim inicijativama. Njihova filozofija „doing well by doing good“ ogleda se u svakom aspektu ovog projekta.

SUPERHERO projekat nije samo poziv na donaciju – to je poziv na akciju, na promenu, na stvaranje boljeg društva. Pridružite se ovoj misiji i postanite deo priče koja spaja zajednicu, inovaciju i humanost. Posetite superhero.rs, izaberite artikle iz kolekcije ili donirajte direktno – jer biti nečiji heroj je zaista neprocenjivo.