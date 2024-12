Sajber kriminalci na nišanu Linux korisnika: Kako se zaštititi u 2025.?

By

Alarmantni podaci: Eksploatacija Linux sistema u stalnom porastu

Linux, nekada poznat kao bastion sigurnosti, sada je sve češća meta sajber kriminalaca. Prema najnovijem istraživanju Kaspersky-ja, broj napada koji koriste ranjivosti ovog operativnog sistema drastično je porastao – i to ne bez razloga. U prvom kvartalu 2024. godine, napadi na Linux korisnike skočili su za 130 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Zašto je Linux na meti?

Linux više nije samo operativni sistem za servere i specijalizovane uređaje. Sve veći broj desktop korisnika prelazi na Linux zbog njegove fleksibilnosti, besplatnog softvera i snažnog community-a. Prema analizi Statcounter-a, tržišni udeo Linux sistema raste, čime postaje atraktivnija meta za hakere.

Najveća vrednost za sajber kriminalce leži u neotkrivenim ranjivostima softvera. Korišćenjem eksploatacija, napadači mogu da preuzmu kontrolu nad sistemom, kradu podatke ili instaliraju maliciozni softver.

Šokantne brojke: Kritične ranjivosti rastu

Prema podacima Kaspersky Security Network-a, broj registrovanih kritičnih ranjivosti (CVE) u poslednje četiri godine skočio je za 65 odsto – sa 15.000 u 2019. godini na 25.000 u 2023. Tokom 2023. zabeleženo je tri puta više kritičnih ranjivosti u odnosu na prosečne brojke iz perioda 2019-2022.

Ako se ovaj trend nastavi, 2024. godina mogla bi doneti rekordne brojke, s obzirom na to da napadi ne jenjavaju. Više o ovom problemu možete pročitati u Kaspersky izveštaju.

Kako se zaštititi?

Bez obzira na to koliko je Linux poznat po svojoj sigurnosti, zanemarivanje redovnog ažuriranja može ga učiniti ranjivim. Evo ključnih koraka koje morate preduzeti da biste zaštitili svoj sistem:

Redovno ažuriranje sistema i softvera – Eksploatacije često ciljaju starije verzije softvera koje sadrže poznate ranjivosti.

– Eksploatacije često ciljaju starije verzije softvera koje sadrže poznate ranjivosti. Implementacija procesa upravljanja zakrpama – Brzo instaliranje sigurnosnih zakrpa sprečava napadače da iskoriste novootkrivene rupe.

– Brzo instaliranje sigurnosnih zakrpa sprečava napadače da iskoriste novootkrivene rupe. Praćenje i analitika – Alati poput Kaspersky Endpoint Security pružaju uvid u mrežnu aktivnost i omogućavaju otkrivanje sumnjivih pokušaja pristupa.

– Alati poput pružaju uvid u mrežnu aktivnost i omogućavaju otkrivanje sumnjivih pokušaja pristupa. Penetracioni testovi – Identifikujte ranjivosti pre nego što to učine napadači. Redovni sigurnosni testovi ključni su za dugoročnu zaštitu.

Više informacija o sigurnosnim rešenjima za zaštitu Linux sistema dostupno je na Kaspersky zvaničnoj stranici.

Budućnost Linux sigurnosti

S obzirom na to da je Linux temelj velikog broja servera i cloud infrastrukture, napadači će nastaviti da razvijaju nove metode eksploatacije. Investiranje u napredne EDR (Endpoint Detection and Response) i XDR (Extended Detection and Response) alate omogućava organizacijama svih veličina da ostanu korak ispred sajber pretnji.

Sajber kriminalci postaju sofisticiraniji, ali takođe i alati za zaštitu. Kompanije koje ozbiljno shvataju svoju digitalnu bezbednost moći će da izbegnu gubitke i sačuvaju reputaciju.

Pratite najnovije trendove u sajber bezbednosti i ne dozvolite da vaš Linux sistem postane laka meta.