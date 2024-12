Kompanije povećavaju budžete za IT bezbednost u borbi protiv sve većih sajber pretnji

By

U svetu gde digitalizacija dominira poslovanjem, ulaganja u IT bezbednost postaju prioritet za kompanije svih veličina. Najnoviji izveštaj „IT Security Economics“ kompanije Kaspersky ukazuje na to da će budžeti za sajber bezbednost globalno rasti za čak 9% u naredne dve godine. Ova ulaganja nisu luksuz, već neophodna mera s obzirom na sve češće i skuplje sajber incidente.

Finansijski gubici motivišu povećanje budžeta

Sajber pretnje nisu samo tehnički izazovi, već direktno utiču na poslovanje kroz gubitke koji dostižu milione dolara. Prema istraživanju, velike kompanije su ove godine zabeležile prosečno 12 sajber incidenata i potrošile oko 6,2 miliona dolara na sanaciju štete. Ovi troškovi često premašuju planirane budžete za IT bezbednost, naglašavajući potrebu za dodatnim ulaganjem.

Sa druge strane, mala i srednja preduzeća (MSP) su pretrpela prosečno 16 incidenata godišnje, što ih je koštalo oko 300.000 dolara, čak 1,5 puta više od njihovog prosečnog budžeta za sajber bezbednost. MSP su posebno ranjiva zbog manjka sofisticiranih sigurnosnih rešenja i politika, što ih čini lakom metom za napade.

Faktori koji podižu troškove za sajber bezbednost

Stručnjaci iz Kaspersky identifikuju tri ključna faktora koji utiču na povećanje budžeta za IT bezbednost:

Rast složenosti sajber pretnji: Napadači koriste sofisticirane tehnike koje zahtevaju napredna rešenja za detekciju i automatizovane odgovore. Regulatorni zahtevi: Zakonodavstva i digitalni suverenitet nameću dodatne standarde kompanijama, što zahteva veća ulaganja u usklađivanje i zaštitu. Nedostatak stručnjaka i rast plata: Potražnja za specijalistima u sajber bezbednosti raste, što utiče na troškove zapošljavanja i obuke.

Složenost i posledice napada

Velike organizacije, iako često imaju bolje resurse i napredne alate, suočavaju se sa izazovima zbog svoje veličine i složenih IT struktura. Upravljanje mrežama na globalnom nivou zahteva sofisticirane alate i brzu reakciju na incidente, dok vreme oporavka može trajati satima.

MSP, s druge strane, često nemaju jasno definisane procedure i politike zaštite. Najčešći incidenti kod njih uključuju propuste u konfiguraciji oblaka i zloupotrebu ovlašćenja, što dodatno otežava prevenciju i oporavak.

Preporuke za bolju zaštitu

Kako bi preduzeća bila spremna da se suoče sa sve ozbiljnijim pretnjama, Kaspersky preporučuje sledeće korake:

Implementacija sveobuhvatnih rešenja: Korišćenje naprednih alata iz Kaspersky Next linije proizvoda koji omogućavaju detekciju i brzo reagovanje na pretnje.

Korišćenje naprednih alata iz Kaspersky Next linije proizvoda koji omogućavaju detekciju i brzo reagovanje na pretnje. Angažovanje upravljanih usluga: Kompanije bez kvalifikovanih InfoSec stručnjaka treba da koriste rešenja poput Kaspersky Managed Detection and Response za analizu podataka u realnom vremenu i efikasnu zaštitu.

Kompanije bez kvalifikovanih InfoSec stručnjaka treba da koriste rešenja poput Kaspersky Managed Detection and Response za analizu podataka u realnom vremenu i efikasnu zaštitu. Edukacija zaposlenih: Sprečavanje ljudskih grešaka kroz obuku i podizanje svesti o sajber bezbednosti.

Sajber bezbednost kao strateški prioritet

Sve veća učestalost i složenost sajber napada jasno ukazuju na to da ulaganje u IT bezbednost više nije opcija već nužnost. Kompanije moraju da usvoje proaktivne strategije i napredne tehnologije kako bi zaštitile svoje podatke, reputaciju i finansije. Dok veliki igrači unapređuju postojeće sisteme, MSP imaju priliku da kroz pristupačna rešenja značajno smanje svoju izloženost pretnjama.

U svetu gde je svaki podataka zlata vredan, pitanje nije da li, već kada će vaš sistem biti testiran. Budite korak ispred napadača – investirajte u bezbednost danas kako biste zaštitili svoje poslovanje sutra.