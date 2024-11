Max konačno dostupan na Hisense TV-ima: Revolucija kućne zabave uz VIDAA platformu

Dugoočekivani dolazak Max-a na Hisense TV

Posle dugog čekanja, vlasnici Hisense televizora sada imaju razlog za slavlje – Max streaming aplikacija konačno je dostupna na VIDAA platformi. Korisnici sada mogu uživati u sadržajima kao što su HBO serije, Warner Bros. filmovi, dokumentarci i mnogi drugi ekskluzivni programi. Partnerstvo VIDAA platforme i Warner Bros. Discovery donosi Hisense korisnicima novi nivo zabave.

Pristup vrhunskom sadržaju u svakom trenutku

Max je sada dostupan na Hisense televizorima sa VIDAA OS verzijama U6 i U7, pružajući gledaocima pristup premijum sadržajima kao što su hit serije House of the Dragon i The White Lotus, kao i blockbuster filmovi Godzilla x Kong i Furiosa: A Mad Max Saga. Za ljubitelje ekskluziva, septembar donosi The Penguin, dok je novi Dune: Prophecy najavljen za novembar.

Hisense i VIDAA: Partnerstvo koje menja pravila igre

VIDAA je pametni operativni sistem razvijen posebno za Hisense televizore, nudeći jednostavno korisničko okruženje koje spaja striming servise, TV kanale i razne aplikacije. Partnerstvo sa Max-om dodatno proširuje ponudu, čineći VIDAA platformu kompletnim centrom zabave za svakodnevnu upotrebu. Ovim dodatkom Hisense televizori postaju centralno mesto za kućnu zabavu, gde korisnici mogu uživati u sadržajima bez potrebe za dodatnim uređajima.

Max kao strateški korak unapređenja VIDAA platforme

Gaj Edri, izvršni direktor VIDAA-e, izjavio je da je dolazak Max-a deo misije kompanije da korisnicima pruži najbolji sadržaj. „Naš cilj je jasan – da postanemo najpouzdaniji izbor za kućnu zabavu, a prisustvo Max-a na VIDAA platformi samo je dokaz toga,” rekao je Edri. Ova integracija predstavlja novi pravac u strategiji VIDAA platforme, a korisnici mogu očekivati još bogatiju ponudu u budućnosti.

Konačno, Hisense pruža sve što korisnicima treba

Max aplikacija na Hisense televizorima označava pravu revoluciju u pristupu vrhunskom video sadržaju. Uz jednostavno korišćenje i širok izbor programa, Hisense televizori sa VIDAA platformom sada nude kompletan doživljaj za ljubitelje striminga.