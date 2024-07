The Better Phone projekat: prvi telefon u čijem su kreiranju učestvovali roditelji kako bi zaštitili blagostanje dece

U današnjem digitalnom svetu, pametni telefoni su postali neizostavan deo svakodnevnog života. Međutim, postavlja se pitanje kakav uticaj imaju na najmlađe korisnike – decu i generaciju Z. Kompanija HMD, poznata po svojim inovacijama u oblasti tehnologije, odlučila je da se pozabavi ovim problemom kreirajući novi telefon u saradnji sa roditeljima, sa ciljem da se postigne bolja ravnoteža između tehnologije i mentalnog blagostanja dece.

Globalno Istraživanje: Pogled u Brige Roditelja

Kompanija HMD sprovela je globalno istraživanje među 10.000 roditelja kako bi bolje razumela uticaj pametnih telefona na decu. Rezultati su pokazali sledeće:

Negativan Uticaj na Mentalno Blagostanje: Većina roditelja smatra da pametni telefoni i društvene mreže negativno utiču na mentalno zdravlje njihove dece.

Žaljenje Zbog Rane Upotrebe Telefona: Više od polovine roditelja se kaje što su dali pametni telefon svom detetu.

Gubitak Porodičnog Vremena: Čak 70% roditelja veruje da su više vremena provodili sa svojom porodicom zahvaljujući tome što su odrastali bez pametnih telefona.

Opasnosti na Internetu: Skoro 75% roditelja se plaši da su njihova deca izložena opasnostima na internetu usled korišćenja pametnih telefona.

Promene u Ličnosti: Gotovo polovina roditelja priznaje da je korišćenje mobilnog telefona promenilo ličnost njihovog deteta.

Projekat The Better Phone: Roditelji kao Ključni Partneri

HMD planira da se suoči sa ovim problemima uz set novih uređaja, uključujući novi telefon. Kompanija želi da roditelji budu deo kreiranja rešenja koja će im omogućiti veću kontrolu nad vremenom koje njihova deca provode ispred ekrana i na društvenim mrežama. Cilj je sačuvati mentalno zdravlje nove generacije kroz uređaje koji nude bolji balans između tehnologije i svakodnevnog života.

Digitalni Detoks: Vraćanje na Klasične Telefone

Kompanija HMD je već poznata po vraćanju klasičnih telefona na tržište, prilagođavajući ih potrebama modernih korisnika koji žele da ograniče vreme provedeno na društvenim mrežama. Novi uređaji će biti privlačni i generaciji Z, koja je već uveliko usvojila koncept digitalnog detoksa.

Saradnja sa Stručnjacima i Zainteresovanim Stranama

Kompanija HMD sarađuje sa brojnim stručnjacima, aktivistima i grupama za podršku roditeljima kako bi bolje razumela potrebna rešenja. U okviru projekta The Better Phone, organizovani su globalni vebinari i forumi kako bi se obezbedila saradnja i ko-kreacija. Sve zainteresovane strane se mogu prijaviti za učešće na: The Better Phone Project.

Izjave Eksperata i Zainteresovanih Strana

Lars Silberbauer, direktor marketinga u kompaniji HMD, izjavio je: „The Better Phone projekat predstavlja put ka otkrivanju raznovrsnih rešenja koja imaju za cilj da se uhvate u koštac sa digitalnom preopterećenošću, pružajući izbor i ravnotežu. Naš cilj je da sarađujemo sa roditeljima i stručnjacima kako bismo razvili rešenja koja zaista zadovoljavaju potrebe ljudi, uvodeći inovacije u ovu oblast.”

Dr Becky Foljambe, osnivačica organizacije Health Professionals for Safer Screens, dodala je: „Istraživanje dubine i širine emocija zajedno sa potrebom za rešenjima, čini ovaj projekat kompanije HMD veoma značajnim i uticajnim. Hitno su potrebna rešenja i mi pohvaljujemo kompaniju HMD što istražuje ove probleme na pragmatičan i iskren način.”

Joe Ryrie, suosnivač organizacije Smartphone Free Childhood, izjavio je: „Radujemo se što je kompanija HMD kroz ovaj projekat posvećena adresiranju očigledno praznog prostora na tržištu kada je reč o telefonima prilagođenim deci. Njihovo istraživanje je još jedan dokaz nemoguće pozicije u kojoj se roditelji danas nalaze; ili dajemo deci pristup uređaju za koji možda nisu spremni, ili to ne činimo i rizikujemo da ih udaljimo od njihovih vršnjaka.”

Zaključak

Kompanija HMD, u saradnji sa roditeljima i stručnjacima, teži ka kreiranju rešenja koja će omogućiti bolju kontrolu nad upotrebom pametnih telefona kod dece. Projekat The Better Phone je korak ka postizanju ravnoteže između tehnologije i mentalnog blagostanja nove generacije. Ova inicijativa ima potencijal da transformiše način na koji se deca i mladi odnose prema tehnologiji, pružajući im alate za zdraviji i uravnoteženiji digitalni život.