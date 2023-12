Yettel fondacija nagrađuje buduće lidere u telekomunikacijama

By

Jubilarno dodeljivanje nagrada ,,Prof. dr Ilija Stojanović” na Elektrotehničkom fakultetu

Beograd, 14. decembar 2023 – Yettel fondacija, po petnaesti put, odala je priznanje izuzetnim studentima i autorima u oblasti telekomunikacija kroz nagradu „Prof. dr Ilija Stojanović“. Ovo prestižno priznanje dodeljeno je u više kategorija, uključujući Najbolje diplomirane studente i autore izuzetnih naučnih radova.

Najbolji diplomirani studenti 2022/2023

Ana Novković sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Milica Jankov sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, i Nemanja S. Perić sa Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu primili su nagrade kao najbolji diplomirani studenti za školsku 2022/2023 godinu.

Nagrada za studentski rad na konferenciji TELFOR 2023

Filip Stevanović, takođe sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, nagrađen je za svoj rad predstavljen na konferenciji TELFOR 2023.

Priznanje za izuzetan naučni rad

Najbolji naučni rad iz oblasti telekomunikacija, objavljen u renomiranom naučnom časopisu, pripao je timu autora Aleksandre Cvetković, Vesne Blagojević, Jelene Anastasov, Nenada T. Pavlovića i Miloša Miloševića. Njihov rad „Outage Analysis of Unmanned-Aerial-Vehicle-Assisted Simultaneous Wireless Information and Power Transfer System for Industrial Emergency Applications“ donosi inovativna istraživanja u oblasti bežičnog prenosa informacija i energije uz pomoć bespilotnih letelica.

Doprinos Yettel fondacije i mogućnosti za mlade inženjere

Dobrivoje Stepanović, direktor sektora za upravljanje servisima u Yettelu, istakao je značaj nagrade koja nosi ime Ilije Stojanovića, tvorca modernih telekomunikacija u Srbiji. On je naglasio da brzi razvoj industrije zahteva kvalitetne inženjere koji mogu pratiti savremene trendove. Pored nagrada, Yettel poziva nagrađene studente da se priključe kompaniji kroz program plaćene prakse „Kickstart“.

Sećanje na Prof. dr Iliju Stojanovića

Nagrada je ustanovljena 2007. godine u znak sećanja na akademika i profesora dr Iliju Stojanovića, pionira modernih telekomunikacija u SFRJ i osnivača katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesor Stojanović bio je mentor mnogim generacijama danas iskusnih inženjera telekomunikacija u Srbiji.